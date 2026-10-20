উৎসবের ভোরে বাঘাযতীন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! পুড়ে ছাই একাধিক দোকান

উৎসবের ভোরে বাঘাযতীন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! পুড়ে ছাই একাধিক দোকান
Fire in Baghajatin Market: বাঘাযতীনের বাজারটি বেশ পুরনো ও বড় । পুজোর সময় আগুনের ঘটনায় ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন ।
Published : October 20, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় বড়সড় অগ্নিকাণ্ড । নবমীর ভোরে আগুন লেগে যায় বাঘাযতীন বাজারে ৷ আর এই অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তীব্র শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । দমকলের প্রায় 15টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরের দিকে এই ঘটনাটি ঘটে । প্রথমে একটি বাতাসার দোকানে আগুন লাগে ৷ তারপর তা দ্রুত অন্যান্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে । কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা ৷ অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাজারের বেশ কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । দমকলের প্রাথমিক ধারণা, 45টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।
দমকলের এক আধিকারিক বলেন, "বাজারের ভিতরে একটি দোকানে প্রথম আগুন লাগে । ধারণা করা হচ্ছে, ভোর চারটের দিকে দোকানটিতে আগুন লেগেছিল । তবে, দোকানে আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরই ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ জানা যাবে ।"
যদিও স্থানীয়দের দাবি, বাঘাযতীন বাজারের অধিকাংশ দোকানই পুড়ে গিয়েছে । এর ফলে পুজোর সময় ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন । বাঘাযতীনের এই বাজারটি বেশ পুরনো ও বড় । এখানে ব্যবসা করে অনেক ছোট-বড় বিক্রেতা জীবিকা নির্বাহ করেন । আর তাই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে ৷ কারণ পুজোর মরশুমে দোকানে রাখা বহু টাকার পণ্যসামগ্রী আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ।
এদিন আগুনের তীব্রতা আন্দাজ করে পরপর ঘটনাস্থলে দমকলের 15টি গাড়ি পৌঁছয় । কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় দমকলকর্মীরা আগুনটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনেন । যদিও স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ রয়েছে দমকলের বিরুদ্ধে ৷ তাদের দাবি, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি করেছে । প্রথমে একটি ইঞ্জিন এসে কাজ শুরু করে ৷ পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়ে 15টিতে দাঁড়ায় ।
কয়েকদিন আগে চোরবাগানের একটি পুজো মণ্ডপে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে । পদপিষ্ট হয়ে 19 জন মানুষ প্রাণ হারান । আহত হন অনেকে ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের পুজোর মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল ৷ তাতে বিষাদের সুর ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷