ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে

ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে
9টি স্টেট কনস্টিটিউটেড সার্ভিসের ক্ষেত্রে 20 শতাংশ অতিরিক্ত পদ তৈরির সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার ৷ পুলিশ ও সিলিভ সার্ভিসে সমন্বয়, দাবি রাজ্যের ৷
Published : February 17, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের দীর্ঘদিনের আক্ষেপ মেটাতে ভোটের মুখে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার ৷ মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (WBCS) আধিকারিকদের পদোন্নতি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাডারে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে ৷
এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে অনেক কম সময়ে BDO থেকে SDO পদে উন্নীত হতে পারবেন আধিকারিকরা ৷ একইসঙ্গে 9টি স্টেট কনস্টিটিউটেড সার্ভিসের ক্ষেত্রে 20 শতাংশ অতিরিক্ত পদ তৈরির সিদ্ধান্তও নিয়েছে মন্ত্রিসভা ৷ প্রশাসনিক স্তরে কাজের গতি বৃদ্ধি এবং অফিসারদের মধ্যে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটাতেই এই পদক্ষেপ বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷
এ দিনের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন ৷ তিনি জানান, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর শক্তিবৃদ্ধি এবং আধিকারিকদের মনোবল বাড়াতেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ এতদিন অভিযোগ ছিল যে, প্রতিবেশী বিহার ও অন্যান্য রাজ্যে পদোন্নতি যে গতিতে হয়, বাংলায় তা হচ্ছিল না ৷ বিশেষ করে এসডিও পদের সংখ্যা কম থাকায়, ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হতো ৷ এবার সেই জট কাটবে বলে মনে করছে সরকার ৷
পদোন্নতির নতুন নিয়ম ও বিডিও-এসডিও প্রসঙ্গ
মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে জেলার সংখ্যা 23টি ৷ জেলার সংখ্যা কম হওয়ায়, সেই অনুপাতে মহকুমা বা সাব-ডিভিশনের সংখ্যাও সীমিত ৷ ফলে যোগ্য আধিকারিক থাকা সত্ত্বেও এসডিও পদের সংখ্যা কম হওয়ায়, অনেকেরই পদোন্নতি আটকে যাচ্ছিল ৷ এই সমস্যা মেটাতে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এখন থেকে ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসাররা দুই বছরের প্রবেশনাল পিরিয়ড শেষ করার পর, তিন বছর বিডিও হিসেবে কাজ করলেই এসডিও পদের জন্য বিবেচিত হবেন ৷
অর্থাৎ, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার করলেই তাঁদের পদন্নোতি হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বিহারের উদাহরণ টেনে বলেন, সেখানেও তিন বছরের মাথায় পদোন্নতির সুযোগ থাকে, যা এখন থেকে বাংলাতেও কার্যকর হবে ৷
ক্যাডার সার্ভিসে সমতা ও নতুন পদ সৃষ্টি
শুধুমাত্র ডব্লিউবিসিএস নয়, রাজ্য সরকারের অন্যান্য সমপর্যায়ের ক্যাডার সার্ভিসের আধিকারিকদের জন্যও একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা ৷ তিনি জানান, অনেক সময় দেখা যায় কিছু নির্দিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা যে পদে চাকরিতে যোগ দেন, বছরের পর বছর সেখানেই আটকে থাকেন ৷ তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ৷ এই বৈষম্য দূর করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল ৷ সেই কমিটির সুপারিশ মেনেই 46টি সরকারি দফতরকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও এই সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ৷ তিনি জানান, 9টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেট কনস্টিটিউটেড সার্ভিসের বিভিন্ন পে-লেভেলে 20 শতাংশ অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে ৷ এর ফলে পদোন্নতির সুযোগ বাড়বে এবং বিভিন্ন সার্ভিসের মধ্যে যে বেতন বা পদমর্যাদার অসঙ্গতি ছিল, তা দূর হবে ৷ এই প্রথমবার সমস্ত রাজ্য ক্যাডার সার্ভিসের সময়সূচী বা ‘ক্যাডার শিডিউল’ সামগ্রিকভাবে আপডেট করা হল ৷
পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের সমন্বয়
এ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ সার্ভিসের সঙ্গে সিভিল সার্ভিসের তুলনা টেনে বলেন, পুলিশে কনস্টেবল থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক পর্যন্ত পদোন্নতির একটি নির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে ৷ সেখানে প্রবেশনাল পিরিয়ড শেষ হলেই ডব্লিউবিপিএস (WBPS) হওয়ার সুযোগ থাকে ৷ কিন্তু, সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতায় কিছু ফাঁক ছিল ৷ সিভিল ও ক্রিমিনাল, দুই ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাজের ধরণ আলাদা হলেও, অফিসারদের প্রাপ্য সম্মান ও সুযোগ যাতে বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
মমতা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে রাজ্যে জেলার সংখ্যা ধীরে-ধীরে বাড়বে ৷ বর্তমানে পুলিশ জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কাজের সুবিধা হয়েছে ৷ ভবিষ্যতে জেলার সংখ্যা বাড়লে প্রশাসনিক পদের প্রয়োজনীয়তাও বাড়বে ৷ তার আগে অফিসারদের এই পদোন্নতির রাস্তা পরিষ্কার করে রাখা হচ্ছে ৷ এই সিদ্ধান্তের ফলে যে গ্রুপ-এ অফিসাররা এতদিন পদোন্নতির অভাবে হতাশায় ভুগছিলেন, তাঁরা নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে ৷