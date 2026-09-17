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সরকারি কর্মী-পেনশনভোগীদের ক্যাশলেস চিকিৎসায় বড় বদল ! 1 অক্টোবর থেকেই নতুন নিয়ম

Cashless medical treatment for government employees and pensioners: রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার কথা মাথায় রেখে 2008 সালে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু হয়েছিল।

CASHLESS MEDICAL TREATMENT
নবান্ন (ইটিভি ভারত, ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 8:38 PM IST

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কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: চিকিৎসার খরচ বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আর্থিক চাপ । এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারি কর্মী, পেনশনভোগী এবং পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতাভুক্তদের জন্য বড় পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম (WBHS)-এর অধীনে তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে ক্যাশলেস চিকিৎসার সীমা এক ধাক্কায় 2 লক্ষ থেকে বাড়িয়ে 5 লক্ষ টাকা করা হল । অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেল থেকে 17 সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে । নতুন নিয়ম কার্যকর হবে 1 অক্টোবর 2026 থেকে । অর্থাৎ, আগামী মাসের শুরু থেকে WBHS-এর আওতাভুক্ত কোনও উপভোক্তা তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করালে প্রকল্পের নিয়ম মেনে প্রতি বার হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সুবিধা পাওয়া যাবে । এত দিন এই সীমা ছিল 2 লক্ষ টাকা ।

CASHLESS MEDICAL TREATMENT
ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম (ইটিভি ভারত)

2 লক্ষের সীমায় আটকে যাচ্ছিল চিকিৎসা

বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার, জটিল চিকিৎসা বা দীর্ঘ সময় ভর্তি থাকলে চিকিৎসার বিল দ্রুতই 2 লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যায় । ফলে এত দিন WBHS-এর ক্যাশলেস ব্যবস্থায় নির্ধারিত 2 লক্ষ টাকার সীমা পর্যন্ত হাসপাতালে সরাসরি প্রকল্পের মাধ্যমে খরচ মেটানোর ব্যবস্থা থাকলেও তার বেশি ব্যয় হলে অতিরিক্ত অংশের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মী বা পেনশনভোগীকে পরে রিইম্বার্সমেন্টের প্রক্রিয়ায় যেতে হত। নতুন ব্যবস্থায় সেই তাৎক্ষণিক আর্থিক চাপ অনেকটাই কমার সুযোগ তৈরি হচ্ছে । কারণ ক্যাশলেস সীমাই বেড়ে 5 লক্ষ টাকা হচ্ছে ।

কী ভাবে কাজ করবে নতুন ব্যবস্থা ?

ক্যাশলেস চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপভোক্তাকে অনুমোদিত সীমার মধ্যে চিকিৎসার পুরো টাকা আগে থেকে হাসপাতালকে মেটাতে হয় না । তালিকাভুক্ত হাসপাতাল চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি ও বিল প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল সেলের কাছে পাঠায় । WBHS-এর নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য খরচ মেটানোর ব্যবস্থা হয় ।

তবে, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে । 5 লক্ষ টাকা ক্যাশলেস সীমা মানেই যে হাসপাতালে হওয়া 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে কোনও বিল স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রকল্পের আওতায় চলে আসবে, তা নয় । কোন চিকিৎসা, কোন প্যাকেজ, কোন ওষুধ বা ইমপ্ল্যান্ট এবং কত টাকা পর্যন্ত খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে, তা WBHS-এর নির্ধারিত হার ও নিয়মের উপর নির্ভর করবে ।

2008-এ শুরু, 2014-তে ক্যাশলেস

রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার কথা মাথায় রেখে 2008 সালে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু হয়েছিল । পরে প্রকল্পের আওতায় ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা যুক্ত করা হয় । 2014 সালে ইনডোর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্যাশলেস পরিষেবা চালু হয় । এত দিন তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে ইনডোর চিকিৎসার জন্য ক্যাশলেস সীমা ছিল 2 লক্ষ টাকা । এবার সেটিই বাড়িয়ে 5 লক্ষ টাকা করা হল ।

চিকিৎসার অনুমোদিত হারও বদলেছে

শুধু ক্যাশলেস সীমাই নয়, চলতি বছর WBHS-এর চিকিৎসা পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুমোদিত হারও সংশোধন করেছে রাজ্য সরকার । চিকিৎসা, বিভিন্ন পরীক্ষা এবং ইমপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সংশোধিত হার 1 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে কার্যকর হয়েছে । ফলে এক দিকে চিকিৎসার অনুমোদিত হারের কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে, অন্য দিকে অক্টোবর থেকে ক্যাশলেস চিকিৎসার সর্বোচ্চ সীমাও বাড়ছে ।

কত জন উপকৃত হবেন ?

সরকারি পোর্টালে থাকা সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, WBHS-এর আওতায় বর্তমানে 2.23 লক্ষের বেশি সরকারি কর্মী নথিভুক্ত রয়েছেন । তাঁদের সঙ্গে যুক্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা 7.65 লক্ষের বেশি । পাশাপাশি, নথিভুক্ত পেনশনভোগীর সংখ্যা প্রায় 1.30 লক্ষ, আর তাঁদের সুবিধাভোগীর সংখ্যা 2.62 লক্ষেরও বেশি । বর্তমানে প্রকল্পের তালিকায় রয়েছে প্রায় 205টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং 30টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ।

ফলে 1 অক্টোবর থেকে নতুন সীমা চালু হলে শুধু কর্মরত সরকারি কর্মীরাই নন, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী এবং প্রকল্পের আওতাভুক্ত যোগ্যরা তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই বর্ধিত ক্যাশলেস সুবিধা পাবেন ।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কেন গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবর্তন ?

বর্তমান সময়ে হাসপাতালের খরচে অস্ত্রোপচার, ICU, বিভিন্ন পরীক্ষা, ওষুধ, ইমপ্ল্যান্ট এবং হাসপাতালে থাকার খরচ মিলিয়ে কয়েক দিনের চিকিৎসাতেই বড় অঙ্কের বিল তৈরি হতে পারে । সেই জায়গায় 2 লক্ষ টাকার সীমা অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত পেরিয়ে যেত । 5 লক্ষ টাকার নতুন ক্যাশলেস সীমা সেই ব্যবধানটা অনেকটাই কমাবে । বিশেষ করে হঠাৎ অস্ত্রোপচার বা জটিল চিকিৎসার প্রয়োজন হলে প্রথমেই বড় অঙ্কের টাকা জোগাড় করার চাপ কিছুটা কমতে পারে ।

TAGGED:

GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS
WEST BENGAL GOVERNMENT
WEST BENGAL HEALTH SKIM
সরকারি কর্মীদের ক্যাশলেস চিকিৎসা
CASHLESS MEDICAL TREATMENT

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