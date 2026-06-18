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ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির কাউন্সেলিংয়ে বড় বদল ! বোর্ডের ইতিহাসে প্রথম এই ব্যবস্থা চালু

পর্ষদের ইতিহাসে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রথমবার চালু হতে চলেছে ৷ সবকিছু ঠিক থাকলে 29 জুন থেকে নয়া প্রক্রিয়া লাগু হতে পারে ৷

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বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম পাল, রেজিস্টার দিব্যেন্দু কর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 7:44 PM IST

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কলকাতা, 18 জুন: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় এবার বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড । পড়ুয়াদের সুবিধার্থে এবার ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করা হচ্ছে । বোর্ড সূত্রে খবর, এতদিন যে নিয়মে পরীক্ষার্থীরা মাত্র একবার রেজিস্ট্রেশন এবং একবারই চয়েস ফিলিং করতে পারতেন, সেই নিয়মে বদল এনে এবার সর্বাধিক তিনবার রেজিস্ট্রেশন এবং তিনবার চয়েস ফিলিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে ।

সবকিছু ঠিক থাকলে 29 জুন থেকে নয়া প্রক্রিয়া লাগু হতে পারে ৷ পর্ষদের ইতিহাসে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রথমবার চালু হতে চলেছে ৷ বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম পাল বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতেই এই উদ্যোগ ৷ তিনি জানান, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে, সম্ভবত 29 জুন থেকে নতুন নিয়মে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করতে পারব ।

এতদিন কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে হলে একবারই রেজিস্ট্রেশন করতে হত । এরপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পছন্দের কলেজ ও বিষয়ের তালিকা জমা দিতে হত । একবার সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলে আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশন বা চয়েস পরিবর্তনের সুযোগ থাকত না । ফলে অনেক পড়ুয়া পরে মত বদলালেও বা অন্য কোনও কলেজে আসন খালি থাকলেও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারতেন না । সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াকে নিজেদের পছন্দমতো বিষয় বা কলেজে ভর্তি হতে হলে আরও একটি বছর অপেক্ষা করতে হত ৷

নতুন ব্যবস্থায় সেই সীমাবদ্ধতা দূর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । যা পড়ুয়াদের অনেকাংশে সুবিধা করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, কোনও পরীক্ষার্থী প্রথম দফায় রেজিস্ট্রেশন করে কয়েকটি সরকারি কলেজকে অগ্রাধিকার দিয়ে চয়েস ফিলিং করলেন । কিন্তু প্রথম রাউন্ডের আসন বণ্টনে তিনি তার পছন্দের কলেজ বা বিষয়ে-কোনওটাই পেলেন না । ফলে পুরনো নিয়মে তাঁর সামনে বিকল্পের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল ৷

কিন্তু নতুন নিয়মে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া পরবর্তী রাউন্ডে ফের রেজিস্ট্রেশন করে নতুন করে চয়েস ফিলিং করতে পারবেন । সেই সময় তিনি অন্য কলেজ বা নতুন কোনও কোর্সকেও নিজের পছন্দের তালিকায় যুক্ত করতে পারবেন । আবার কোনও পরীক্ষার্থী প্রথম দফায় কাউন্সেলিংয়ে অংশ না নিলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে সুযোগ পেতে পারেন । তিনবার রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ থাকায় কাউন্সেলিংয়ের পরবর্তী ধাপেও নতুন করে অংশগ্রহণের রাস্তা খোলা থাকবে । ফলে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে আরও বেশি সংখ্যক পড়ুয়া ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন ।

একই সঙ্গে এবারে আবেদন করার সময়ই পড়ুয়ারা সংশ্লিষ্ট কলেজে আগের বছর শেষ 'কাট অফ' কত ছিল এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন, যা আগে জানা যেত না ৷

শিক্ষামহলের একাংশের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে আসন বণ্টন প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে । একই সঙ্গে ভর্তি প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেকটাই নমনীয় হওয়ায় আখেরে পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে ৷

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