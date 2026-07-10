এক বছরের সুড়ঙ্গযাত্রার ইতি ! 'দুর্গা'র ব্রেকথ্রুতে জোকা–এসপ্ল্যানেড মেট্রোয় বড় সাফল্য
শহরের পরিবহণে নতুন আশার আলো ! নতুন মেট্রো চালু হলে উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে যাতায়াতের সময় এবং শহরের সড়ক পরিবহণের উপর চাপও অনেকটাই হ্রাস পাবে ।
Published : July 10, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: কলকাতার বহু প্রতীক্ষিত জোকা–এসপ্ল্যানেড (বিবাদীবাগমুখী) মেট্রো প্রকল্প আরও এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছুঁল । প্রায় এক বছরের নিরবচ্ছিন্ন ভূগর্ভস্থ খননের পর টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) 'দুর্গা' সফলভাবে খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত সুড়ঙ্গপথ সম্পূর্ণ করেছে । এই সাফল্য উদযাপন করতেই শুক্রবার ব্রেকথ্রু অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কলকাতা মেট্রো রেল ।
ব্রেকথ্রু অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের জিএম প্রেম সাগর গুপ্তা বলেন, এটি শুধু একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, বরং কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো প্রকল্পকে বাস্তবের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার বড় পদক্ষেপ । একই সঙ্গে তিনি জানান, 2029 সালের মধ্যে কলকাতার সমগ্র মেট্রো প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷
জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে বিবাদীবাগ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু করার লক্ষ্য নিয়ে বহু বছর ধরে চলছে এই প্রকল্পের কাজ । শুরু থেকেই জমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি সরানো, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নির্মাণ এবং ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ খননের মতো একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রকৌশলীদের । বিশেষ করে খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত অংশটি ছিল গোটা প্রকল্পের সবচেয়ে জটিল পর্যায়গুলির একটি । কারণ এই অংশে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, পুরনো বাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং একাধিক ভূগর্ভস্থ পরিষেবার নীচ দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সুড়ঙ্গ খনন করতে হয়েছে ।
মেট্রো সূত্রের খবর, 2025 সালের 10 জুলাই এই অংশে টানেল বোরিং মেশিন 'দুর্গা'র মাধ্যমে সুড়ঙ্গ খননের কাজ শুরু হয়েছিল । দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মাটির গভীরে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কাজ চালিয়ে অবশেষে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছেছে টিবিএম । শুক্রবারের ব্রেকথ্রু সেই সফল যাত্রার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ।
মেট্রো প্রকৌশলীদের মতে, টানেল বোরিং মেশিন বা টিবিএম আধুনিক মেট্রো নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি । বিশাল আকৃতির এই যন্ত্র মাটির গভীরে নির্দিষ্ট ব্যাসের সুড়ঙ্গ কেটে এগিয়ে যায় এবং একই সঙ্গে কংক্রিটের রিং বসিয়ে সুড়ঙ্গকে স্থায়িত্ব দেয় । ফলে ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলেও উপরের স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত না করেই নিরাপদে সুড়ঙ্গ নির্মাণ সম্ভব হয় । 'দুর্গা'র সফল ব্রেকথ্রুর মাধ্যমে প্রকল্পের সবচেয়ে কঠিন প্রকৌশলগত ধাপগুলির একটি সম্পূর্ণ হল বলেই মত মেট্রো কর্তৃপক্ষর ।
জোকা–এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডর সম্পূর্ণ হলে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতা, বেহালা, ঠাকুরপুকুর, সখেরবাজার, খিদিরপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছনো অনেক সহজ হবে । বর্তমানে এই এলাকাগুলির বাসিন্দাদের বাস বা ব্যক্তিগত গাড়ির উপর নির্ভর করতে হয়, যার ফলে যানজটে দীর্ঘ সময় নষ্ট হয় । নতুন মেট্রো চালু হলে যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং শহরের সড়ক পরিবহণের উপর চাপও অনেকটাই হ্রাস পাবে ।
শুধু যাত্রীসুবিধাই নয়, নগর পরিকল্পনার দিক থেকেও এই করিডরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা । কলকাতার বিদ্যমান মেট্রো নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে । ভবিষ্যতে বিভিন্ন করিডরের মধ্যে সহজ আন্তঃসংযোগ গড়ে ওঠায় শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থা আরও সমন্বিত ও আধুনিক হবে ।
পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিলতা ও সময়সীমা পিছিয়ে যাওয়ার কারণে এই প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভূগর্ভস্থ অংশের কাজে গতি আসায় প্রকল্প বাস্তবায়নের আশা অনেকটাই উজ্জ্বল হয়েছে । 'দুর্গা'র এই সফল ব্রেকথ্রু সেই আশাকেই আরও জোরালো করল ।
কলকাতার মেট্রো ইতিহাসে একের পর এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে । সেই ধারাবাহিকতায় জোকা–এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পের এই সাফল্য ভবিষ্যতের দ্রুত, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নগর পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে আর এক বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এখন নজর প্রকল্পের বাকি কাজ দ্রুত শেষ করে কবে এই করিডরে পূর্ণাঙ্গ মেট্রো পরিষেবা চালু করা যায়, সেদিকেই ।