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শিলিগুড়ির রেল পরিকাঠামোয় বড় সাফল্য! জরুরি 2 প্রকল্পে বিপুল অর্থ বরাদ্দ

'ঠাকুরগঞ্জ-শিলিগুড়ি' রুট এবং 'নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জাংশন' রুটের ডাবলিং প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

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শিলিগুড়ির জরুরি 2 রেল প্রকল্পে বিপুল অর্থ বরাদ্দ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 1:47 PM IST

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শিলিগুড়ি, 10 জুন: শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে চলেছে । রেল মন্ত্রক শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছে । এর মধ্যে 'ঠাকুরগঞ্জ-শিলিগুড়ি' রুট এবং 'নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে শিলিগুড়ি জাংশন' রুটের ডাবলিং প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

প্রকল্পের বিস্তারিত:

রেল মন্ত্রকের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, 'ঠাকুরগঞ্জ-শিলিগুড়ি ডাবলিং' (56.41 কিমি) প্রকল্পের জন্য 916.18 কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে । মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই বিশাল অংকের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মূলত রেল নেটওয়ার্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং 'চিকেন'স নেক' এলাকার কৌশলগত গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে । এছাড়া, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জাংশন পর্যন্ত 7.15 কিলোমিটার ডাবলিং প্রকল্পের জন্য পৃথকভাবে 215 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

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শিলিগুড়ির রেল পরিকাঠামোয় বড় সাফল্য (নিজস্ব চিত্র)

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এই উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি আলুয়াবড়ি রোড-ঠাকুরগঞ্জ রেল লাইন ডাবলিংয়ের কাজকে শিলিগুড়ি জাংশন পর্যন্ত প্রসারিত করবে, যা বাগডোগরা, নকশালবাড়ি এবং অধিকারী-সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনকে অন্তর্ভুক্ত করবে ।" তিনি আরও বলেন, "এই উন্নয়ন শিলিগুড়ি-তরাই এলাকার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই প্রকল্প রেল ট্র্যাফিকের যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে, বিলম্ব হ্রাস করবে এবং যাত্রী ও পণ্য উভয় পরিষেবার জন্য সামগ্রিক সংযোগ উন্নত করবে ।"

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জরুরি 2 প্রকল্পে বিপুল অর্থ বরাদ্দ (নিজস্ব চিত্র)

সাংসদ জানান, নতুন লাইন সংযোজন এই অঞ্চলের রেল নেটওয়ার্কের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে, যা ট্রেন চলাচলে গতি আনবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে আরও নতুন ট্রেন চালুর সুযোগ তৈরি করবে । এই পরিকাঠামো উন্নয়ন এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করবে এবং 'চিকেন'স নেক' অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন । সাংসদ এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও সমর্থনের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ।

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বিপুল অর্থ বরাদ্দ (নিজস্ব চিত্র)

প্রকল্পের কাজের গতি বাড়াতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বলেন, "প্রকল্পের জন্য মন্ত্রকের তরফে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে । জমি অধিগ্রহণ ও পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ করে দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ।" যেসব জায়গায় রেলের জমি বেদখল হয়ে রয়েছে, তা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও যথাযথ পদক্ষেপ করা হচ্ছে ।" এই ডাবলিং প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে গোটা উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

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RAIL PROJECT
FUNDS ALLOCATED FOR TWO PROJECTS
শিলিগুড়ি রেল
রাজু বিস্তা
SILIGURI RAIL PROJECT

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