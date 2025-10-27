ETV Bharat / state

রাজ্যে SIR আবহে জেলাশাসক-আমলা পদে ব্যাপক রদবদল

আজই দিন ঘোষণা হতে পারে বাংলায় SIR শুরুর তারিখ ৷ এর মধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে ব্যাপক রদবদলের ঘোষণা নবান্নের ৷

কলকাতা, 27 অক্টোবর: বাংলায় এসআইআর শুরুর দিন ঘোষণার আগেই রাজ্যের প্রশাসনিক পদে বড়সড় রদবদল ৷ সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা গিয়েছে, জেলাশাসক স্তরে একাধিক বদলি হয়েছে ।

উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদীকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের সচিব করা হয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা যাচ্ছেন কলকাতা পুরনিগমের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হিসেবে । কোচবিহারের ডিএম অরবিন্দ কুমার মীনা হচ্ছেন দক্ষিণ 24 পরগনার নতুন জেলাশাসক ।

DM TRANSFER IN BENGAL
একনজরে জেলাশাসকদের বদলির তালিকা (ইটিভি ভারত)

দার্জিলিংয়ের ডিএম ড. প্রীতি গোয়েল দায়িত্ব নিচ্ছেন মালদার জেলাশাসক হিসেবে । মালদার ডিএম নীতিন সিংহানিয়া যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক হিসেবে । পুরুলিয়ার ডিএম ড. রজত নন্দা হচ্ছেন পর্যটন দফতরের নতুন ডিরেক্টর । একই সঙ্গে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সিইও কন্তম সুধীরকে পুরুলিয়ার নতুন জেলাশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলায়ও জেলাশাসকদের পরিবর্তন হয়েছে এবং কয়েকজন প্রবীণ ডব্লুবিসিএস অফিসারকে বিশেষ সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

এছাড়াও অতিরিক্ত জেলাশাসক (ADM) এবং যুগ্ম-সচিব স্তরে (Joint Secretary) গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয় । পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল হচ্ছেন সমাজকল্যাণ দফতরের ডিরেক্টর । দক্ষিণ 24 পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক হরসিমরন সিংহকে পাঠানো হয়েছে অর্থ দফতরের বিশেষ সচিব পদে । আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলাশাসক নির্পেন্দ্র সিংহ দায়িত্ব নিচ্ছেন নদিয়ায় ৷ আর নদিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক শিঞ্জন শেঠিকে নেওয়া হয়েছে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের যৌথসচিব পদে । এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, কোচবিহার, বাঁকুড়া-সহ বিভিন্ন জেলায় অতিরিক্ত জেলাশাসক পদে রদবদল হয়েছে । প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রশাসন ও দফতরের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতেই এই স্তরের পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল ।

OFFICERS TRANSFER IN BENGAL
আইএএসদের বদলির তালিকা (ইটিভি ভারত)

এর পাশাপাশি নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 2022 ব্যাচের একাধিক আইএএস অফিসারকে SDO পদে প্রথম ফিল্ড ওয়ার্কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, হুগলির চন্দননগর, নদিয়ার রানাঘাট, দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মাল, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় নতুন এসডিও নিয়োগ করা হয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, তরুণ আধিকারিকদের ফিল্ড ওয়ার্কের কাজে যুক্ত করা হলে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বাড়ে ।

OFFICERS TRANSFER IN BENGAL
আইএএসদের বদলির তালিকা (ইটিভি ভারত)

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এসআইআর ব্যবস্থা চালুর আগে প্রশাসনিক নেতৃত্বকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর একটি কৌশলগত পদক্ষেপ । এতে পরিষেবা প্রদান, মনিটরিং, জরুরি পরিস্থিতি — সব ক্ষেত্রেই গতি আসবে বলে ধারণা । আর এই রদবদল উৎসবের সময় হওয়ায় শাসকদলের বার্তা আরও জোরালো— 'প্রশাসন থেমে থাকে না, কাজ চলবেই ।'

উৎসবের মরশুমের মাঝেই জেলা থেকে দফতরের শীর্ষস্তর পর্যন্ত এই রদবদল যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তা মানছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরাও । তাঁদের মতে, সামনের সময়ে রাজ্যজুড়ে পরিকাঠামো ও সামাজিক প্রকল্পের বাস্তবায়ন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আরও দ্রুত প্রশাসনিক তৎপরতা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত ।

