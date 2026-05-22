ETV Bharat / state

নবান্নে প্রশাসনিক হেরফের, একযোগে 17 আধিকারিকের দফতর বদল

বদলি আধিকারিকদের তালিকায় যেমন রয়েছেন একাধিক পুরনিগমের কমিশনার ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের উচ্চপদস্থ সচিবরা, তেমনই রয়েছেন একঝাঁক জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকরাও (ADM)।

Administrative Reshuffle
একযোগে 17 IAS আধিকারিকের দফতর বদল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 9:56 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 মে: রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল ৷ নবান্ন থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, 17 জন IAS আধিকারিককে নতুন দায়িত্বে এবং নয়া পদে নিয়োগ করা হয়েছে ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে জারি করা এই সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ অবিলম্বে এই নির্দেশিকা কার্যকর করতেও বলা হয়েছে ৷

বদলি আধিকারিকদের তালিকায় যেমন রয়েছেন একাধিক পুরনিগমের কমিশনার ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের উচ্চপদস্থ সচিবরা, তেমনই রয়েছেন একঝাঁক জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকরাও (ADM)। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধি করতে এবং জেলা প্রশাসনের রাশ আরও শক্ত করতেই নবান্ন এই রুটিন বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

Administrative Reshuffle
17 IAS আধিকারিকের দফতর বদল (ইটিভি ভারত)

নবান্ন থেকে প্রকাশিত এই তালিকায় সবথেকে বড় নাম সুজয় সরকার । 2010 সালের ব্যাচের এই অভিজ্ঞ আইএএস আধিকারিক এতদিন বিধাননগর পুরনিগমের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন । নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, তাঁকে এবার বস্ত্র ও রেশম শিল্প (Textiles & Sericulture) দফতরের কমিশনার পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে তন্তুজ'র (Tantuja) ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাবেন তিনি ।

অন্যদিকে, বিধাননগর পুরনিগমের নতুন কমিশনার পদে নিয়ে আসা হচ্ছে আইএএস রবি আগরওয়ালকে । 2017 ব্যাচের এই তরুণ আমলা এতদিন পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ADM) পদে কর্মরত ছিলেন । এছাড়া, আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার পদেও আনা হয়েছে নতুন মুখ । নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (NSATI) অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আইএএস হিন্দোলে দত্তকে আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে ।

কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ (KMDA)-র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (CEO) পদে কর্মরত আইএএস নীতিন সিংহানিয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক (Home & Hill Affairs) দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি করা হয়েছে । এর পাশাপাশি তিনি 'সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক ম্যানেজমেন্ট'-এর মেম্বার সেক্রেটারি এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের কোর্স ডিরেক্টরের দায়িত্বও একযোগে পালন করবেন ।

একই সঙ্গে, 2013 ব্যাচের আইএএস রজত নন্দকে পি. অ্যান্ড এ. আর. দফতরের বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়টের জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ডিরেক্টর পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে । পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক পদ থেকে সরিয়ে আইএএস ধীমান বারইকে টেট ও এসডি (TET & SD) দফতরের বিশেষ সচিব পদে পাঠানো হয়েছে । অন্যদিকে, হাওড়ার বর্তমান অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রিয়দর্শিনী এস-কে বদলি করে ক্রেতা সুরক্ষা (Consumer Affairs) দফতরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে ।

প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য রাজ্যজুড়ে জেলাস্তরে অতিরিক্ত জেলাশাসক পদেও বড়সড় রদবদল ঘটানো হয়েছে । মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদকে বদলি করা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সমপদে । দক্ষিণ 24 পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রশান্ত রাজ শুক্লকে বাঁকুড়ায় এবং উত্তর দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমন সৌরভ মহান্তিকে পশ্চিম বর্ধমানে পাঠানো হয়েছে ।

একইভাবে, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে রাজেশকে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং বাঁকুড়া থেকে লক্ষ্মণা পেরুমল আর-কে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত জেলাশাসক পদে বদলি করা হয়েছে । জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক সিঞ্জন শেখরকে হাওড়ায় এবং নদিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্চনা পি ওয়াংখেড়েকে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঠানো হয়েছে ।

এছাড়া, 2020 ব্যাচের তিন আমলা মনোজিৎ কুমার যাদবকে বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণ 24 পরগনায়, সৌরভ পাণ্ডেকে উত্তর দিনাজপুর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে এবং একাম জে সিংকে পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক করা হয়েছে । নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বদলিকে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক রদবদল হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে । তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের ধারণা, গ্রামীণ ও নগরোন্নয়ন স্তরের প্রকল্পগুলিতে গতি ত্বরান্বিত করতে এবং জেলাস্তরের কাজের তদারকি বাড়াতেই আইএএস অফিসারদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই নতুন বিন্যাস সাজানো হয়েছে । অবিলম্বে এই সমস্ত আধিকারিকদের নিজ নিজ নতুন পদে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

TAGGED:

NABANNA ADMINISTRATIVE RESHUFFLE
IAS OFFICERS TRANSFER
প্রশাসনিক রদবদল
17 IAS আধিকারিক বদল
ADMINISTRATIVE RESHUFFLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.