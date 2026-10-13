আশ্বিনের শেষ লগ্নে বর্ষা বিদায়ের ঘোষণা, প্যান্ডেল হপিংয়ে কি বাধ সাধবে বৃষ্টি

আশ্বিনের শেষ লগ্নে বর্ষা বিদায়ের ঘোষণা, প্যান্ডেল হপিংয়ে কি বাধ সাধবে বৃষ্টি
West Bengal Weather Forecast: ঠাকুর দেখতে বেরনোর পরিকল্পনা রয়েছে ? তৃতীয়া থেকে শুরু করে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার আপডেট জেনে নিন ৷
Published : October 13, 2026 at 7:25 AM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: আকাশে আংশিক মেঘের উপস্থিতি থাকলেও তা বর্ষার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে না । শরতের নীল আকাশ এবং পেঁজা তুলোর মত মেঘের উপস্থিতি জানাচ্ছে বর্ষা বিদায় আসন্ন ।
বর্ষা বিদায় নিয়ে হাওয়া অফিসের বক্তব্য
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নিয়েছে । উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলা থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে । শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও হাওড়া জেলার কিছু অংশতে মৌসুমী বায়ুর উপস্থিতি রয়েছে ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ শুরুতে আংশিক মেঘলা এবং বেলা বাড়ার পরে মেঘলা হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 26 ডিগ্রির সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আগামী কয়েকদিন যেমন থাকবে
আগামী দু-তিন দিনের আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্ক থাকবে । 14 অক্টোবর বুধবার দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, কলকাতা ও ঝাড়গ্রাম জেলার এক দুই জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে ।
15 ও 16 অক্টোবর অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার উপকূল অঞ্চলের জেলাগুলির কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷
17 অক্টোবর শনিবার বৃষ্টি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে ৷
18 অক্টোবর রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়ার হালচাল
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী দু'দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । 14, 15 ও 16 অক্টোবর অর্থাৎ, বুধ-বৃহস্পতি ও শুক্রবার শহরের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিপাতের সামান্য সম্ভাবনা থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে 15 অক্টেবর অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিনই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
16, 17 ও 18 অক্টোবর অর্থাৎ, শুক্র-শনি ও রবিবার উপরের পাঁচটি জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 59 শতাংশ ।