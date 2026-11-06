বৃষ্টি নেই কালীপুজোর শুরুতে, সোম থেকে হাওয়া বদল

বৃষ্টি নেই কালীপুজোর শুরুতে, সোম থেকে হাওয়া বদল
West Bengal Weather Forecast: আজ শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
Published : November 6, 2026 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: বাংলা ক্যালেন্ডারের কার্তিক মাসে এখন হেমন্ত কালের উপস্থিতি । হালকা শিশির পড়ছে । ভোরের দিকে ঠান্ডার আমেজ সবে অনুভূত হতে শুরু করেছে । কয়েকদিন আগেও পরপর জোড়া ঘূর্ণিঝড়ে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে দুর্যোগ নেমেছে । বাংলায় পরোক্ষ প্রভাবে হালকা বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ।
এবার বৃষ্টিহীন হেমন্তের দিনে শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বরাদ্দ বঙ্গের আকাশে । এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । মনোরম আবহাওয়ায় কাটবে কালীপুজো । উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পূর্ব দিকের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী সোমবার । দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবারেও চলবে বৃষ্টি । অর্থাৎ কালীপুজোর প্রথম দিন বৃষ্টি না হলেও পরের দিন হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আগামী কয়েকদিন যেমন থাকবে
রবিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । কোথাও আংশিক মেঘলা তো কোথাও আবার পরিষ্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা । বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে । বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলোতে ।
তবে সোমবার কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা মূলত উপকূলের জেলায় । উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই । শনিবারের মধ্যে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি কমতে পারে ।
সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদা-সহ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হালকা দমকা বাতাস বইতে পারে । দার্জিলিং-সহ উপরের দিকের জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়া
কালীপুজোর প্রথম দিন অর্থাৎ, রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । সপ্তাহের শেষে কমতে পারে তাপমাত্রা; মনোরম আবহাওয়ার পরিবেশ তৈরি হতে পারে । কালীপুজোর পরদিন অর্থাৎ, সোম এবং মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে এই দু'দিন ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।