শিলিগুড়ির ছাত্রীমৃত্যু, 5 দিন পর চেন্নাই থেকে গ্রেফতার নাবালিকার গৃহশিক্ষক
নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার হতেই শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে আক্রমণ শানান মেয়র গৌতম দেব ৷ এদিকে পুলিশকে ধন্যবাদ জানান রাজু বিস্তা ৷
Published : March 30, 2026 at 8:51 AM IST
শিলিগুড়ি, 30 মার্চ: শিলিগুড়িতে ছাত্রীমৃত্যুর 6 দিনের মাথায় চেন্নাই থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক-সহ একজন ৷ আগেই একজনকে পাকড়াও করেছিল পুলিশ ৷ শহরে নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক চাপানউতোরও ।
"নাবালিকার মৃত্যু নিয়ে অযথা রাজনীতি করেছে বিজেপি । পুলিশ তার কাজ করে যাচ্ছিল । তারা মূল অভিযুক্ত আমির আলিকে গ্রেফতার করেছে ।" রবিবার, সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই শঙ্কর ঘোষকে দুষলেন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব । আবার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, খোদ বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা । পাশাপাশি, তিনি দোষীর ফাঁসির শাস্তি দাবি করেছেন ।
এবিষয়ে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "29 মার্চ ঘটনাটি ঘটেছিল । তখন একজনকে গ্রেফতার করা হয় । তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জানা যায় আমির আলি চেন্নাই চলে গিয়েছে । তাকে সেখান থেকে আমাদের পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে আসে । তার সঙ্গে সামির আলি নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযুক্তের যাতে কঠোরতম শাস্তি হয় তা আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব ।"
প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ির 1 নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়া এলাকায় এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । অভিযোগ, তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী আমির আলি নামক গৃহশিক্ষক । কিন্তু ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল আমির আলি । তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পুরো এলাকা । পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় । আবার এই ঘটনার পরই বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ শিলিগুড়িতে ধর্নায় বসেন । এদিকে শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেবও মৃত নাবালিকার বাড়িতে যান । সেখান থেকেই পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন দ্রুত দোষীকে গ্রেফতার করার জন্য । অবশেষে গ্রেফতার হয় আমির আলি ।
রবিবার আমির আলি গ্রেফতার হতেই বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "পুলিশকে ধন্যবাদ তারা অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছে । এবার আমি চাই আইন যাতে ওকে ফাঁসির সাজা দেয় । পাশাপাশি, বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে ধর্না তুলে নিতে বলেন । আর সোমবার অর্থাৎ আজ যে বনধ ডাকা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হোক ।"
অন্যদিকে, রাজুর এই বার্তার পরেই ধর্না মঞ্চে সাংবাদিক সম্মেলনে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "শিলিগুড়িবাসীকে অনেক ধন্যবাদ তারা আমাদের পাশে ছিলেন । আমি প্রচার বন্ধ রেখেছিলাম । তবে এখন থেকে আবার প্রচার শুরু করব । অভিযুক্ত একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত বলেই এত সময় লাগল তাকে ধরতে ।"
অন্যদিকে এবিষয়ে গৌতম দেবের বক্তব্য, "এই ঘটনা নিয়ে আমরাও যথেষ্ট সজাগ ছিলাম । আমি নিজে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি । নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে ওর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি । কিন্তু নোংরা রাজনীতি করিনি । পুলিশ ভালো কাজ করেছে । তারা বাইরে থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এনেছে । আর বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ ধর্না করতে করতে রামনবমীতে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করেছেন । এগুলো নির্বাচন কমিশন দেখে না, অথচ তারা টক টু মেয়র বন্ধ করার জন্য চিঠি পাঠায় ।"