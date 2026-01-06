সন্দেশখালিতে পুলিশের উপর হামলা: গ্রেফতার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা
ঘটনার তিনদিনের মাথায় পুলিশের জালে জমি 'হাঙর' তথা মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা ৷ বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ধৃতকে ৷
Published : January 6, 2026 at 5:49 PM IST
সন্দেশখালি, 6 জানুয়ারি: ভাই, ভাইপোর পর এবার গ্রেফতার সন্দেশখালিতে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা । ঘটনার তিনদিনের মাথায় অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এই জমি 'হাঙর'।
অনুগামীদের ডেকে এনে পুলিশের উপর হামলা, মারধরের পর থেকেই খোঁজ মিলছিল না মুসার । তাঁর হদিশ পেতে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালাচ্ছিল রাজবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ । শেষে সোমবার রাতে মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লার হদিশ মেলায় স্বস্তি পেলেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ন্যাজাটের আঁকরাতলা এলাকা থেকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে হামলার ঘটনার এই 'মাস্টারমাইন্ড'-কে । পুলিশের উপর হামলা-কাণ্ডে রবিবারই মুসার বড় ভাই মুরতাজা মোল্লা এবং তাঁর দুই ছেলে মন্তাজুল মোল্লা ও মনোয়ার হোসেন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । তারও আগে এই ঘটনায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন মুসার এক আত্মীয়-সহ মোট 9 জন । তিনদিনের মাথায় ঘটনার মূল অভিযুক্ত মুসা গ্রেফতার হওয়ায় সবমিলিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 13 ।
মঙ্গলবার ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ । কেন তিনি পুলিশের উপর হামলা চালাতে গেলেন? পিছনে কী কারও মদত ছিল? নাকি পরিকল্পনা করেই সবটা হয়েছিল? ধৃত মুসাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই এখন পেতে চাইছেন বসিরহাট জেলা পুলিশের কর্তারা । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এর নেপথ্যে কারও না কারও ইন্ধন রয়েছে । তা না হলে পুলিশের তদন্তকারী দল মুসার বাড়িতে যেতে না-যেতে এতটা কেউ আক্রমণাত্মক হতে পারে না ! তাই, তদন্তে সবটাই মুসার থেকে জানতে চাইবেন তদন্তকারীরা ।
বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ধৃত মুসার থেকে হামলার বিষয়ে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা হবে । আশা করা যায়, তাঁর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে । যা তদন্তের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সহায়তা করবে । তদন্ত দ্রুত গতিতে চলছে । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না ।"
এদিকে, ঘটনার পর থেকে মূল অভিযুক্ত শাহজাহান ঘনিষ্ঠ মুসা মোল্লার একের পর এক কীর্তি সামনে আসতে শুরু করেছে । স্থানীয়রা বলছেন, মুসা জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের পোষা গুণ্ডা । তাঁর কায়দাতেই কৃষিজমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়া, গায়ের জোরে নিরীহ মানুষের জমি দখল করে সেখানে রাতারাতি ভেড়ি বানানো মুসার কাছে ছিল জলভাত । কেউ প্রতিবাদ করলেই তাঁর উপর নেমে আসত অত্যাচারের খাঁড়া ! মারধর, অত্যাচার, লুটপাট করা ছিল মুসার দৈনন্দিন রুটিন । পুলিশের কাছেও অভিযোগ করেও সেভাবে কোনও লাভ হত না বলে অভিযোগ । যার ফলে দিন-দিন এলাকায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন অলিখিত 'ত্রাস' ৷
মাস কয়েক আগে বাসন্তী হাইওয়ের পাশে চুঁচুড়া মোড়ে এভাবেই এক ব্যক্তির জমি রাতারাতি দখল করে সেখানে ভেড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠেছিল এই মুসার বিরুদ্ধে । সেই নিয়ে থানা, পুলিশ এমনকি আদালত পর্যন্ত জল গড়িয়েছিল । শেষে আদালত দখল করা ওই জমির উপর 144 ধারা জারি করে । আদালতের নির্দেশে নড়েচড়ে বসে ন্যাজাট থানার অন্তর্গত রাজবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশও । নোটিশ দিয়ে মুসাকে থানায় এসে তলব করা হয় ।
পুলিশের তরফে বেশ কয়েকটি তলবি নোটিশ দেওয়া হলেও তাতে সাড়া দেননি তিনি । তারই মধ্যে শুক্রবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, আদালতের জারি করা 144 ধারা ভেঙে সেই জমি-সহ আশপাশে অবৈধভাবে দখল করছেন মুসা মোল্লা । সেই খবর পেয়ে রাতেই ন্যাজাটের হুলোপাড়ায় মুসার বাড়িতে হানা দেয় রাজবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ । তাঁকে ধরে পুলিশ যখন গাড়িতে তুলতে যাবে, সেই সময় আচমকাই মুসার দলবল হামলা চালায় পুলিশের উপর । মারধর, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের জেরে এলাকার পরিস্থিতি রীতিমতো তপ্ত হয়ে ওঠে । পরে, পুলিশের বিশাল বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । এই ঘটনায় এক পুলিশ অফিসার-সহ আরও তিন পুলিশকর্মী জখম হন । তবে পুলিশের হাত থেকে জোরজবরদস্তি মুসাকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁরই দলবলের বিরুদ্ধে ।
এই ঘটনা দু'বছর আগে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে । 2024 সালের 5 জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে তৎকালীন তৃণমূলের দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহানের আকুঞ্জিপাড়ার বাড়িতে গিয়ে ঠিক একইভাবে হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল ইডি আধিকারিকদের । শেষ পর্যন্ত শাহজাহান অনুগামীদের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় তাঁদের । দু'বছরের মাথায় ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল পুলিশের ক্ষেত্রে ।