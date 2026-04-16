মোথাবাড়ি-কাণ্ড: মোফাক্কেরুলকে ফাঁসানোর দাবি আদালতে, NIA বলছে জেরার প্রয়োজন

মোথাবাড়ি-কাণ্ড: মোফাক্কেরুলকে ফাঁসানোর দাবি আদালতে, NIA বলছে জেরার প্রয়োজন
মূল অভিযুক্তের আইনজীবীর দাবি, মোফাক্কেরুল ভাষণে কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য দেননি । বরং প্রশাসনের অনুরোধেই তিনি মাইকে ঘোষণা করে জমায়েত সরাতে সাহায্য করেন ।
Published : April 16, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: মালদার মোথাবাড়িতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের আটকে রেখে ঘেরাও-বিক্ষোভের ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে শোরগোল আদালতে । বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে মূল অভিযুক্ত মোফাক্কেরুলের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত বক্তব্য পেশ করেন তাঁর আইনজীবী । তিনি সাফ দাবি করেন, গোটা ঘটনার জন্য তাঁর মক্কেলকে অন্যায়ভাবে দায়ী করা হচ্ছে এবং প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতেই এই 'ফাঁসানোর' চেষ্টা ৷
এদিন কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে মোফাক্কেরুলের আইনজীবী জানান, ঘটনার পর পুলিশি তদন্ত শুরু হওয়ার মাত্র তিনদিনের মধ্যেই তাঁর মক্কেলকে গ্রেফতার করা হয় । অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সেদিন রাত প্রায় 12টা 15 মিনিট নাগাদ 700 থেকে 800 জনের একটি বড় জমায়েত তৈরি হয়, যেখানে কয়েকজন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন । মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করা হলেও, তালিকার শেষেই রাখা হয়েছে মোফাক্কেরুলের নাম-যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর আইনজীবীরা ৷
আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, সেদিন রাত সাড়ে 9টা নাগাদ কালিয়াচকে পৌঁছন মোফাক্কেরুল এবং সেখানে বিক্ষোভের জেরে আটকে পড়েন । পরে সুজাপুরে পৌঁছতে তাঁর রাত সাড়ে 10টা বেজে যায় । সেই সময় প্রশাসনের তরফে তাঁকে অনুরোধ করা হয় যাতে তিনি বিক্ষোভকারীদের শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেন । সেই অনুরোধেই তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বলে দাবি তাঁর আইনজীবীর ।
আদালতে আইনজীবী আরও বলেন, "আমার মক্কেলের মাত্র 10 মিনিটের ভাষণে কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য ছিল না । বরং প্রশাসনের অনুরোধেই তিনি মাইকে ঘোষণা করে জমায়েত সরাতে সাহায্য করেন । সেই সময় পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতেই এই ঘোষণা করা হয়েছিল ।" তাঁর দাবি, বাকস্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করেই মোফাক্কেরুল বক্তব্য রাখেন এবং সেই বক্তব্যের ফলেই ধীরে ধীরে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করে । তবে এই যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা ।
এনআইএ-র আইনজীবী আদালতে জানান, বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় মোফাক্কেরুলকে এবং তাঁর ভূমিকা 'রহস্যজনক' । তদন্তের স্বার্থে তাঁকে আরও জেরা করা জরুরি বলেও দাবি করেন তিনি । এনআইএ-র বক্তব্য, ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততা কতটা গভীর, তা জানতে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
মোথাবাড়ি-কাণ্ডে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাও করে রাখার মতো গুরুতর অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তীব্র আলোড়ন পড়েছে । একদিকে অভিযুক্তের আইনজীবী দাবি করছেন, নির্দোষ ব্যক্তিকে টার্গেট করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে তদন্তকারী সংস্থা জোর দিচ্ছে গভীরতর অনুসন্ধানের উপর । এই পরিস্থিতিতে আদালতের পরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশই এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা । মামলার পরবর্তী শুনানির দিকে নজর রয়েছে সকলের ।