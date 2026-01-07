নারী ও শিশু পাচারচক্রে বড় সাফল্য লালবাজারের, কল্যাণী থেকে গ্রেফতার দুই মূল অভিযুক্ত
এর আগে এই ঘটনায় ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয় । সেই সূত্র ধরেই নারী ও শিশু পাচারচক্রে দুই মূল অভিযুক্তকে এবার পাকড়াও করা হয়েছে ৷
Published : January 7, 2026 at 3:31 PM IST
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: নারী ও শিশু পাচারচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে ফের বড় সাফল্য পেলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা । নদিয়ার কল্যাণী থেকে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতদের নাম সাথী বিশ্বাস ওরফে টিনা এবং তন্ময় দাস । মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই তাঁদের অবস্থান শনাক্ত করেন তদন্তকারীরা ।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দারা কল্যাণীর আইটিআই মোড় সংলগ্ন একটি কাফেতে অভিযান চালান । সেখান থেকেই টিনা ও তন্ময়কে গ্রেফতার করা হয় । পরে তাঁদের কলকাতায় নিয়ে আসা হয় । বর্তমানে ধৃতদের জেরা করে পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তি ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ।
পুলিশ জানিয়েছে, সাথী বিশ্বাস নদিয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা । অন্যদিকে তন্ময় দাস মধ্য কলকাতার মুচিপাড়ার রমাকান্ত মিস্ত্রি লেনের বাসিন্দা । এই মামলায় আগে অভিযুক্তরা গ্রেফতারের পর থেকেই এই দু'জন নদিয়া জেলায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন । বাইরে বেরোতেই পুলিশের কাছে খবর পৌঁছয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই অভিযান চালিয়ে তাঁদের পাকড়াও করা হয় ।
এই ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে । লালবাজারের গোয়েন্দারা উত্তর কলকাতার বড়তলা এলাকার একটি যৌনপল্লিতে তল্লাশি চালান । সেই অভিযানে ন'জন নাবালিকা এবং দু'জন সাবালিকা তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ । ওই বাড়ির মালকিন-সহ মোট ছ'জনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু পাচারের পাশাপাশি যৌন চক্র চালানোর অভিযোগে মামলা রুজু হয় এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয় । তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য ।
ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, এই চক্রে সক্রিয় ছিল একাধিক দালাল । বিভিন্ন জেলা থেকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকা ও তরুণীদের কলকাতায় এনে যৌন ব্যবসায় ঠেলে দেওয়া হতো বলে অভিযোগ । জেরায় আরও জানা যায়, এই পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আরও এক যুগল । সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা টিনা ও তন্ময়ের খোঁজ শুরু করেন । দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি চলছিল । অবশেষে কল্যাণীতে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ ।
লালবাজার সূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃতদের জেরা করে পাচারচক্রের আর্থিক লেনদেন, যোগাযোগের মাধ্যম এবং পিছনে থাকা বড় মাথাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । তদন্তে আরও গ্রেফতারির সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে পুলিশের তরফে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"