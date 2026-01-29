শেয়ার বাজারে দ্রুত মুনাফার লোভ দেখিয়ে শহরে 3 কোটির প্রতারণা

শেয়ার বাজারে দ্রুত মুনাফার লোভ দেখিয়ে শহরে 3 কোটির প্রতারণা
পুলিশ জানিয়েছে, অনলাইনে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের নামে প্রতারণার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে । প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে কোটি টাকা খোয়াচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা ৷
Published : January 29, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: শেয়ার বাজারে দ্রুত লাভের আশ্বাস দিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ৷ ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ । ধৃতের নাম হাসান মোল্লা (47) ।
তদন্তকারীদের দাবি, অনলাইন মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে প্রতারণা চালিয়ে এক বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় 3 কোটি 30 লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ধৃত ব্যক্তি । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ঘটনাটি খুব গুরুতর । তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একটি বিনিয়োগ সংক্রান্ত গ্রুপ তৈরি করেন । সেখানে নিয়মিত শেয়ার বাজার সংক্রান্ত আলোচনা, লাভের হিসেব ও তথাকথিত বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়া হত । গ্রুপের সদস্যদের বোঝানো হয়, নির্দিষ্ট কিছু শেয়ারে বিনিয়োগ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই বড় অঙ্কের মুনাফা পাওয়া যাবে । বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে হাসান মোল্লা নকল নথি ও ভুয়ো লোগো ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ ।
পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির তরফে দাবি করা হয়েছিল যে, এই বিনিয়োগ প্রকল্প নাকি দেশি ও বিদেশি নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনপ্রাপ্ত । সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করেই এক ব্যক্তি ধাপে ধাপে বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে শুরু করেন । প্রথমে অল্প অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করা হলেও, পরে লাভের প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে আরও অর্থ পাঠাতে বলা হয় । কিছু সময় পর বিনিয়োগকারী যখন টাকা তুলতে চান, তখন নানা অজুহাত দেখানো হয় । শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয় তাঁর সঙ্গে । তখনই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে ওই বিনিয়োগকারীর মনে ।
প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । ব্যাংক লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, প্রতারণার টাকা একাধিক অ্যাকাউন্টে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল । এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের নামে খোলা অ্যাকাউন্টেও উল্লেখযোগ্য অঙ্কের টাকা জমা পড়েছিল । এরপরেই পুলিশ মূল অভিযুক্ত হাসান মোল্লাকে গ্রেফতার করে ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই প্রতারণার নেপথ্যে আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে । ধৃতকে জেরা করে পুরো চক্রের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে । পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের নামে প্রতারণার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে । সাধারণ মানুষকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, "নিশ্চিত লাভ বা অস্বাভাবিক মুনাফার প্রতিশ্রুতি পেলেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । বিনিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তির বৈধতা যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি ।"