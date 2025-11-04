24 ঘণ্টার মধ্যেই হরিদেবপুর শুটআউটের কিনারা, গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত-সহ শুটার

ETV Bharat / state

কলকাতা, 4 নভেম্বর: 24 ঘণ্টার মধ্যেই হরিদেবপুর শুটআউট-কাণ্ডের কিনারা করে ফেলল কলকাতা পুলিশ ৷ এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন শ্যুটার বাপ্পা দাস ও মূল অভিযুক্ত বাবলু ঘোষ ।

পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, টাকার বিনিময়ে বাবলুই বাপ্পাকে দিয়ে গুলি চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন । কবরডাঙার খালপাড় থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটিও । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা বিষয়টি ভালোভাবে আমরা খতিয়ে দেখছি ৷"

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়নের থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে ৷ ধৃত বাবলু ঘোষকে জেরা করে সেই বিষয়টি স্পষ্ট হতে চাইছে পুলিশ ৷ তাই ধৃত দু'জনকেই মঙ্গলবার আলিপুর পুলিশ আদালতে তুলে নিজেদের হেফজতে নেওয়ার দাবি জানাবেন তদন্তকারীরা ৷

লালবাজার সূত্রে খবর, ধৃতদের প্রাথমিকভাবে জেরা করে আরও কিছু তথ্য মিলেছে, যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, এই হামলার নেপথ্যে বড় কোনও চক্র সক্রিয় থাকতে পারে । কিন্তু ধৃত কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল ? কে তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দিল? কীভাবে শুটার ভাড়া করা হল ? কত টাকায় রফা হল ? এই সব তথ্য জানার জন্য ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে লালাবাজার ।

সোমবার সাতসকালে দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরে কালিপদ মুখার্জী রোডে শুটআউটের ঘটনা ঘটে ৷ পঞ্চাশোর্ধ্ব মৌসুমী হালদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় । গুলিটি ঠিক তাঁর পিঠে গিয়ে লাগে ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় মৌসুমীকে উদ্ধার করে দ্রুত এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে । সেখানেই এখনও চিকিৎসা চলছে তাঁর ৷

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় দুই যুবক বাইকে চেপে আসেন ৷ মৌসুমীর সঙ্গে তাঁদের বচসা হয় ৷ এরপরই একজন বন্দুক বের করে গুলি চালান । সেই গুলিই মৌসুমীর পিঠে লাগে । ঘটনার পরপরই দুষ্কৃতীরা বাইকে চেপে পালিয়ে যায় । শুটআউটের জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় । পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে এবং স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে । এরপরেই সোমবার রাতে বাবলু ঘোষকে আটক করে পুলিশ ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শুটার বাপ্পা দাসের হদিশ পায় ৷ পরে দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয় ৷

