হবু জামাইয়ের পরামর্শ ! মালিকের লক্ষাধিক টাকা-সোনা হাতিয়ে বেপাত্তা পরিচারিকা

হবু জামাইয়ের পরামর্শ ! মালিকের লক্ষাধিক টাকা-সোনা হাতিয়ে বেপাত্তা পরিচারিকা
বারো বছর ধরে পরিচারিকার কাজ করত নমিতা ৷ মালিকের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে হবু জামাইয়ের সঙ্গে মিলে ব্যাঙ্ক থেকে আলমারির লকার ফাঁকা করে দিল সে ৷
Published : January 13, 2026 at 10:57 AM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: অসুস্থ মালিকের লকার ভেঙে গয়না ও টাকা চুরির অভিযোগ ৷ ওই অসুস্থ প্রৌঢ়ের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার পাটুলি থানার এলাকায় ৷ তাঁর লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ অর্থ চুরির অভিযোগে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় । পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে পরিচারিকার হবু জামাই রোহন বল । অভিযুক্ত পরিচারিকা নমিতা ভট্টাচার্যের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ।
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কি না খুঁজে বের করা হচ্ছে ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2014 সাল থেকে স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছেন ওই বাড়ির মালিক । দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন পরিচারিকা নমিতা ভট্টাচার্য । 2024 সালে প্রৌঢ় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে বাড়ির আর্থিক লেনদেনের দায়িত্বও নমিতার উপরই ছেড়ে দেন পরিবারের সদস্যরা । হাসপাতালের বিল মেটানো থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের কাজ, সবই নমিতা একাই এতদিন ধরে সামলে আসছিল । মালিক শুধু চেকবুকে সই করতেন ৷ টাকার অঙ্ক লিখে টাকা তুলে আনত নমিতাই । এমনকী, বাড়ির আলমারির লকারের চাবিও ছিল তার কাছেই ।
এই সুযোগেই অপরাধের ছক কষে । পুলিশের দাবি, নমিতার মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল রোহন বলের । মেয়ের বিয়ের খরচ জোগাড় করতে হবু জামাই রোহনই নমিতাকে পরামর্শ দেয়, বাড়ির মালিকের লকার থেকে গয়না ও টাকা সরানোর । প্রথমে দ্বিধায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যায় নমিতা । অভিযোগ, সেই মতো লকার খুলে প্রায় 65 গ্রাম সোনার গয়না তুলে দেয় রোহনের হাতে । পাশাপাশি, মালিকের সই করা চেক দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে রোহন 3 লক্ষ 30 হাজার টাকা তুলে নেয় ।
এর বেশ কিছদিন পর প্রৌঢ় কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন ৷ তখন তিনি ফোনে মেসেজ দেখেন তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা হয়েছে । সন্দেহ হওয়ায় আলমারির লকার খুলে দেখেন থেকে গয়না উধাও । পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে নিখোঁজ হয়ে যায় । এরপরই পাটুলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ ।
ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজ ও পরিচয়পত্রের সূত্র ধরে রোহন বলের হদিশ পান তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ তারপর রোহনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃত জেরায় জানিয়েছে সে ও তার হবু শাশুড়ি মিলে পরিকল্পনা করে টাকা-সোনা হাতিয়েছে । অভিযুক্ত পরিচারিকা নমিতার সন্ধানে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।