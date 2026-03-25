করের টাকায় তৈরি সফটওয়্যার কেন গলদ ? নির্বাচন কমিশনকে তোপ মহুয়ার

করের টাকায় তৈরি সফটওয়্যার কেন গলদ ? নির্বাচন কমিশনকে তোপ মহুয়ার
প্রযুক্তিগত ত্রুটির প্রশ্নে কমিশনকে কড়া তোপ মহুয়ার ৷ মালদার পুলিশ পর্যবেক্ষকেক নিয়েও প্রশ্ন তুললেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ ৷
Published : March 25, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ : SIR প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার এবং তার প্রযুক্তি নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তাঁর অভিযোগ, প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য ভোটার তালিকায় ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে ৷ আর তার জন্য মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে ৷
24 মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতে মহুয়া মৈত্রর কাছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের একাধিক ফোন আসে ৷ তাঁকে জানানো হয়, ভোটার তালিকায় সব নাম বিচারাধীন দেখাচ্ছে ৷ এরপর কমিশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে ভোটার তালিকায় নিজের নামও সার্চ করেন মহুয়া ৷ তাঁর অভিযোগ, সেখানে তাঁর নামের পাশেও বিচারাধীন দেখানো হয়েছিল ৷ সেই প্রসঙ্গেই নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়েছেন মহুয়া ৷
কী বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ?
সাংসদ এই প্রসঙ্গেই কমিশনকে তীব্র কটাক্ষ করেন ৷ তাদের ব্যবহৃত সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ কমিশনের পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে তৃণমূল সাংসদ জানান, জনগণে করের টাকায় তৈরি ওয়েবাসাইট ঘিরে এত প্রশ্ন উঠবে কেন ? কোনও সমস্যা থাকলে তা ঠিক করতে ছ'মাস সময় লাগবে কেন ? আপনাদের প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য কত মানুষকে আতঙ্কে রাত কাটাতে হয়েছে কী অবস্থা হয়েছে ? ইতিমধ্যেই 200-র বেশি মানুষ SIR আতঙ্কে বিষয়ে মারা গিয়েছেন, সে কথা কি আপনারা ভুলে গিয়েছেন ?
সোমবার রাত 12 টার কিছু আগে প্রকাশ করা প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট ৷ যদিও তা অনলাইনে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ অনেকের ৷ ভোটারদের অনেকের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করেই নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা যায় সবার নাম বিচারাধীন করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও সরব হয়েছেন অনেকেই ৷ এর জন্য তাঁরা সরাসরি অভিযোগ করেছেন নির্বাচন কমিশনকে ৷ যদিও বুধবার ভোর 2টোর কিছু পর থেকে ফের ভোটার তালিকা থেকে বিচারাধীন নাম গুলি আলাদা করে দেওয়া হয় ৷
অন্যদিকে মহুয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ, মালদহ জেলায় এমন এক পুলিশ আধিকারিককে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাঁর সঙ্গে বিজেপির সরাসরি যোগ রয়েছে । এই ঘটনা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে বলে দাবি তাঁর ৷ এবং একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই ঘটনায় কমিশনের কি বিন্দুমাত্র লজ্জা করে না?