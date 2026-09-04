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সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নষ্টের চেষ্টা ! পুলিশি তলবে শনিবার হাজিরা দেবেন মহুয়া ?

মহুয়ার বিরুদ্ধে দায়ের মামলায় জামিন অযোগ্য ধারাও যুক্ত হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট দিনে সাংসদ হাজিরা দেবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

Mahua Moitra
তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 6:28 PM IST

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কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: ফের আইনি জটিলতায় কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ডায়মন্ড হারবার সাইবার ক্রাইম থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে । তার ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাংসদকে তলবও করেছে পুলিশ ।

দায়ের হওয়া অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারাও যুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগকারীর তরফে দাবি করা হয়েছে। এবার সেই মামলার তদন্তের স্বার্থে শনিবার বেলা 11টায় মহুয়া মৈত্রকে ডায়মন্ড হারবার সাইবার ক্রাইম দফতরে হাজির হওয়ার জন্য তলব করেছে পুলিশ। তবে নির্দিষ্ট দিনে সাংসদ হাজিরা দেবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিশেষ করে মামলায় জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত হওয়ার খবর সামনে আসার পর প্রশ্ন উঠছে—শনিবার সাইবার ক্রাইম দফতরে হাজির হলে কি গ্রেফতার হতে পারেন মহুয়া ? যদিও কোনও মামলায় জামিন অযোগ্য ধারা থাকলেই যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে, এমনটা নয়। তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং পুলিশের সিদ্ধান্তের উপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে।

ঘটনার সূত্রপাত গত মঙ্গলবার রাতে। নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেন মহুয়া । সেই পোস্টে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে রাজ্যের কয়েকজন মুসলিম আইপিএস এবং আইএএস আধিকারিককে ব্রাত্য করে রাখার অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যকে ঘিরেই পরবর্তীতে আপত্তি ওঠে। পোস্টে মহুয়া মৈত্র তিনজন প্রশাসনিক আধিকারিকের নাম উল্লেখ করেন। তাঁরা হলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ওয়াকার রাজা, এসটিএফের ডিজি জাভেদ শামিম এবং আইএএস আধিকারিক খলিল আহমেদ।

সাংসদের অভিযোগ ছিল, অমিত শাহের ওই অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি অথবা তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাঁর দাবি, ওই আধিকারিকদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। মহুয়ার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই আপত্তি জানান ডায়মন্ড হারবারের এক ব্যক্তি। অভিযোগকারীর দাবি, ওই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। এরপরই ডায়মন্ড হারবার সাইবার ক্রাইম থানা মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করেছে। তদন্তের অংশ হিসেবেই এবার সাংসদকে সাইবার ক্রাইম দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে। শনিবার সকাল 11টায় তাঁকে হাজির হতে হবে। সেখানে তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্ট থেকে শুরু করে কী কারণে পোস্ট করা হয়েছে এবং পোস্টে ব্যবহৃত বক্তব্য এবং অভিযোগকারীর তোলা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

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MAHUA MOITRA

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