বকরি ঈদে কুরবানির নির্দেশে ছাড় চেয়ে হাইকোর্টে হাজির মহুয়া মৈত্র

বকরি ঈদে কুরবানির নির্দেশে ছাড় চেয়ে হাইকোর্টে হাজির মহুয়া মৈত্র
এবিষয়ে রাজ্য কিছুটা সময় চাওয়ায় আদালত জানিয়েছে, এই মামলার শুনানি বৃহস্পতিবার হবে ৷
Published : May 20, 2026 at 2:18 PM IST
কলকাতা, 20 মে: বকরি ঈদের আগে গরু-মোষ জবাই নিয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া 13 মে-র বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে । রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামানও কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন । সেই মামলায় বুধবার হাইকোর্টে এলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তিনি জানান, শুধুমাত্র এই উৎসবের জন্য সরকারি নির্দেশিকায় কিছুটা ছাড় চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ৷ এবিষয়ে রাজ্য কিছুটা সময় চাওয়ায় আদালত জানিয়েছে, এই মামলার শুনানি বৃহস্পতিবার হবে ৷
এদিন আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে মহুয়া মৈত্র বলেন, "রাজ্য সরকার গরু জবাই নিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ বকরি ঈদ যেটা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা 27 বা 28 তারিখ পড়ছে ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে 12 নম্বর ধারায় একটা ছাড় রয়েছে ৷ সেখানে আইনে অনুমতি দেওয়া আছে ৷ সেই 12 নম্বর ধারাকে সামনে রেখে আমরা একটা ছাড় চেয়েছি ৷ বলেছি, শুধুমাত্র এই উৎসবের জন্য যাতে গরুকে বাদ দিয়ে মোষ বা বলদকে যাতে এবারের মতো অনুমতি দেওয়া হয় ৷ পিটিশন দিয়েছেন আমাদের বিধায়ক আখরুজ্জামান ৷ রাজ্য বলেছে তাদের সময় দরকার ৷ আদালত খুব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, কাল সকাল 10.30টায় ফের এই মামলা উঠবে ৷ এবং রাজ্য যেন যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে এই বিষয়টি নিয়ে কাল সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসে ৷"
মহুয়া আরও বলেন, "রাজ্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তাতে রাজ্যের গরিব মানুষের অনেক আর্থিক ক্ষতি হবে । শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ই নয়, অনেক হিন্দু ব্যবসায়ীরাও গরু পুষে তাকে লালন পালন করে কুরবানির সময় বিক্রি করে কিছু আর্থিক সাশ্রয় হবে বলে । কিন্তু হঠাৎ রাজ্য যে পদক্ষেপ করেছে, তাতে সাধারণ মানুষকে ক্ষতির মুখে পড়তে হবে ।"
এবিষয়ে আবেদনকারী তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান এদিন বলেন, "কুরবানি মুসলিম ধর্মের একটি রীতি । মুসলিম ধর্মে বলা আছে যে, তুমি তোমার প্রিয় পোষ্যটিকে লালন পালন করে সুস্থ রেখে, যখন তার প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে, তখন তাকে কুরবানি করবে ৷ যে গরু-মোষ পোষা হয়, সেটাকেই এই সময় আল্লাহতালার উদ্দেশে কুরবানি দেওয়া হয় । কাজেই এতদিন ধরে যারা পোষ্য কুরবানির জন্য লালন-পালন করে আসছে, তাদের রাজ্যের এই 13 মে-র নির্দেশিকায় সমস্যায় পড়তে হবে ৷"
আজ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে মামলার কপি না-দেওয়ার জন্য মামলার শুনানি স্থগিত করা হয়েছে । প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছেন, আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম মামলা হিসাবে এই মামলার শুনানি করা হবে ।