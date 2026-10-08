দেবীর বোধন-মহাষ্টমীর অঞ্জলী, দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট প্রকাশ বেলুড় মঠে
Belur Math Durga puja Schedule: এবার বেলুড় মঠে অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো ও সন্ধিপুজোতে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।
Published : October 8, 2026 at 11:41 AM IST
হাওড়া, 8 অক্টোবর: এবারের দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ প্রকাশ করা হল বেলুড় মঠে । বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মেনে এবছর বেলুর মঠের পুজো শুরু হবে 16 অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার ষষ্ঠীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । বিজয়া দশমীর দিন 21 অক্টোবর প্রতিমা নিরঞ্জনের মাধ্যমে শেষ হবে পুজোর পর্ব । ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত প্রতিদিনের পুজো ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়ও জানিয়ে দিয়েছে মঠ কর্তৃপক্ষ ।
প্রসাদ বিতরণ
- 16 অক্টোবর (শুক্রবার) সকাল 6টায় দেবীর ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ হবে । সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিটে হবে দেবীর বোধন ।
- 17 অক্টোবর (শনিবার) ষষ্ঠীর অধিক পুজো । ভোর 5টা 40 মিনিটে পুজো শুরু হবে । সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিটে থাকবে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাসের অনুষ্ঠান ।
- 18 অক্টোবর (রবিবার) সপ্তমী । ওই দিন ভোর 5টা 40 মিনিটে শুরু হবে মহাসপ্তমীবিহিত পুজো ।
- 19 অক্টোবর (সোমবার) মহাষ্টমী । ভোর 5টা 40 মিনিটে মহাষ্টমীবিহিত পুজো শুরু হবে । ওই দিন পূর্বাহ্ণ 9টায় কুমারীপুজো হবে । সকাল 10টা 28 মিনিট থেকে 11টা 16 মিনিট পর্যন্ত চলবে সন্ধিপুজো ।
- 20 অক্টোবর (মঙ্গলবার) মহানবমী । ভোর 5টা 40 মিনিটে মহানবমীবিহিত পুজো শুরু হবে । এরপর দেবীর ভোগারতির পরে হবে হোম । অর্থাৎ নবমীর দিনও ভোর থেকেই মঠে ধর্মীয় আচার শুরু হয়ে যাবে ।
- 21 অক্টোবর (বুধবার) বিজয়া দশমী । সকাল 6টা 30 মিনিটে দশমীবিহিত পুজো শুরু হবে । সকাল 8টা 30 মিনিটের মধ্যে দর্পণ বিসর্জন সম্পন্ন করার সূচি রয়েছে । এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে প্রতিমা নিরঞ্জন ও শান্তিজল প্রদান করা হবে ।
মঠের সূচি অনুযায়ী, দশমীর দিন পুজোর মূল আচার শেষ হওয়ার পরই প্রতিমা নিরঞ্জনের আয়োজন করা হবে । পুজোর দিনগুলিতে ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও থাকছে । প্রতিদিন দুপুর 12টায় মা সারদা সদাব্রত ভবন থেকে প্রসাদ দেওয়া হবে । ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের জন্য পুজোর পাশাপাশি প্রসাদ গ্রহণেরও সুযোগ থাকবে ।
পুষ্পাঞ্জলি
মঠের তরফে আরও জানানো হয়েছে, 18, 19 এবং 20 অক্টোবর পুষ্পাঞ্জলি হবে শ্রীশ্রীদেবীর মধ্যাহ্ন ভোগারতির পরে । অঞ্জলি দিতে আসা ভক্তদের সঙ্গে পুষ্প ও বিল্বপত্র আনার কথা বলা হয়েছে । ওই তিন দিন শ্রীশ্রীদেবীর সন্ধ্যারতিও হবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে ।
ভক্ত সমাগমের আশা
বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো প্রতিবছরই ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের । পুজোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আচার নির্দিষ্ট সময়ে হওয়ায় এবারও সময়সূচি মেনে উপস্থিত থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে । বিশেষ করে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর ভোরের পুজো এবং অষ্টমীর সন্ধিপুজোকে ঘিরে ভক্তদের সমাগম হয় । দশমীর দিন দর্পণ বিসর্জনের পর প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রস্তুতি শুরু হবে ।
নিয়ম মেনেই পুজো
মঠের এই নির্ঘণ্ট অনুযায়ী পুজোর প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট নিয়মে সম্পন্ন হবে । তাই পুজোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছুকদের সময়সূচি দেখে আগেভাগেই পরিকল্পনা করার সুযোগ থাকছে । ভক্তদের সুবিধার জন্যই এই বিস্তারিত সূচি প্রকাশ করা হয়েছে ।
অষ্টমীতে বেলুড় মঠে মোদি
বেলুড় মঠে অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো ও সন্ধিপুজোতে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রাজ্য বিজেপি সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে । সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির দরুন বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হবে বেলুড় মঠে ।