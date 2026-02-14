ETV Bharat / state

শিবরাত্রিতে ভাদ্রের ছায়া, এই সময়ে জল ঢাললে সুখের ঝুলি ভরিয়ে দেবেন ভোলানাথ

রবিবার বিকেল থেকে সোমবার পর্যন্ত থাকবে শিব চতুর্দশী ৷ এই সময়কালে পড়েছে ভাদ্রের ছায়া ৷ মহাশিবরাত্রিতে ভাদ্রের প্রভাবে কী হতে চলেছে জানালেন পুরোহিত ৷

MAHASHIVRATRI 2026
শিবরাত্রি 2026 (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 4:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সিমলা, 14 ফেব্রুয়ারি: হিন্দু ধর্মে মহাশিবরাত্রির গুরুত্ব অসীম। এই উৎসব সনাতনী ধর্মে এক বড় পর্ব। এই উৎসব চতুর্দশী তিথির দিন পালন করা হয়ে থাকে ৷ বিশ্বাস করা হয় যে, এইদিন শিবের সৃষ্টি হয়েছিল ৷ এছাড়াও এইদিন শিব-পার্বতীর বিয়েও হয় বলেও কথিত রয়েছে । মহাশিবরাত্রির দিন মহাদেবের উপাসনা করলে সুখ-সমৃদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এই বছর শিবচতুদর্শী পড়ছে রবিবার (15 ফেব্রুয়ারি) বিকেল 5.04 থেকে সোমবার (16 ফেব্রুয়ারি) বিকেল 5.34 পর্যন্ত ৷ তবে এবার শিবরাত্রিতে পড়ছে ভাদ্রের ছায়া ৷ এর প্রভাব কী ? জানালেন এক প্রবীণ পুরোহিত ৷

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের (কৃষ্ণপক্ষ) চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয় মহাশিবরাত্রি ৷ ভোলেনাথের মহোৎসবের জন্য দেশজুড়ে শিব মন্দিরগুলিতে ইতিমধ্যেই বিশেষ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এইদিন পুণ্যার্থীরা সারাদিন উপোস পালন করেন ৷ রাত জাগেন ৷ চার প্রহর ধরে নিয়মানুযায়ী ভগবান শিবের পুজো হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, দেবাদিদেবকে আরাধনা করলে জীবনের সমস্ত সমস্যা দূর হয় এবং মনোস্কামনা হয়।

MAHASHIVRATRI 2026
শিব চতুর্দশী পালন (RKC)

মহাশিবরাত্রিতে ভাদ্রের ছায়া- এবছর, মহাশিবরাত্রিতেও ভাদ্র যোগ তৈরি হচ্ছে ৷ যা পুণ্যার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। সিমলার কালীবাড়ি মন্দিরের এক প্রবীণ পুরোহিত মুক্তি চক্রবর্তী এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ৷

তাঁর কথায়, "পঞ্জিকা অনুসারে, ভাদ্রের ছায়া শুরু হবে রবিবার বিকেল 5.04 মিনিটে ৷ শেষ হবে পরদিন অর্থাৎ 16 ফেব্রুয়ারি ভোর 5.23 মিনিটে ৷ যার মানে ভাদ্রের প্রভাব থাকবে 12 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৷ তবে, এবার ভাদ্র পাতালে অবস্থান করবে। শাস্ত্র অনুসারে, ভাদ্র যখন পাতালে অবস্থান করে, তখন এর নেতিবাচক প্রভাব পৃথিবীর উপর পড়ে না। অতএব, মহাশিবরাত্রিতে কোনও বাধা ছাড়াই শিবের উপাসনা, জল ঢালা এবং রুদ্রাভিষেক সবকিছুই করা যেতে পারে।"

MAHASHIVRATRI 2026
দেবাদিদেব মহেশ্বর (RKC)

তারপরই পুরোহিত ভক্তদের উদ্দেশে বলেন, "শুভ সময়ে শিবের জলাভিষেক করতে হবে ৷ ভক্তদের সুখের ঝুলি ভরিয়ে দেবেন ভোলেনাথ ৷ ভক্তদের ভাদ্রের ছায়া নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই। এবার ভাদ্র পাতালে রয়েছে, তাই শিবের উপাসনার উপর কোনও প্রতিকূল প্রভাব পড়বে না। যাঁরা নিয়ম মেনে মহাশিবরাত্রির উপোস পালন করবেন তাঁরা অবশ্যই ফল পাবেন । ভক্তরা চাইলেই পরের দিন উপোস ভাঙতে পারেন। যাঁরা স্বাস্থ্যগত কারণে বা অন্য কোনও কারণে পুজোর কারণে উপোস ভাঙতে চান তাঁরা একদিনই পালন করতে পারেন। এতে কোনও ক্ষতি নেই।"

মহাশিবরাত্রিরদিন জুড়ে অনেক শুভ মুহূর্ত

দেবাদিদেবকে জল অর্পণ করার জন্য অনেক শুভ সময় রয়েছে। পুরোহিত মুক্তি চক্রবর্তী জানান, এই সময়গুলিতে পুজো করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই সমস্ত সময়ে নিষ্ঠাভরে মহেশ্বরের পুজো পালন করলে শিবের বিশেষ আশীর্বাদ লাভ হয়। মহাশিবরাত্রিতে পুজো করার চারটি প্রহর রয়েছে ৷ যার বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে ৷"

MAHASHIVRATRI 2026
শিব চতুর্দশী (RKC)
  • প্রথম শুভ সময়- সকাল 8.24 থেকে 9.48 পর্যন্ত।
  • দ্বিতীয় শুভ সময়- সকাল 9.48 থেকে 11.11 পর্যন্ত।
  • তৃতীয় এবং সর্বোত্তম অমৃত মুহূর্ত- সকাল 11.11 থেকে দুপুর 12.35 পর্যন্ত, যা জলদানের জন্য দারুণ সময় ৷
  • সন্ধ্যায় 6.11 থেকে 7.47-এর মধ্যে শিবলিঙ্গে জল অর্পণ করতে পারেন ৷

চার প্রহরের পুজো

  • প্রথম প্রহর রবিবার সন্ধ্যা 6.11 থেকে রাত 9.22 পর্যন্ত ৷
  • দ্বিতীয় প্রহর রবিবার রাত 9.23 থেকে সোমবার রাত 12.34 পর্যন্ত ৷
  • শিবপুজোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত নিশীথ কাল, সোমবার রাত 12.09 থেকে 1.01 পর্যন্ত
  • তৃতীয় প্রহর রাত 12.35 থেকে ভোর 3.46 পর্যন্ত ৷
  • চতুর্থ প্রহর ভোর 3.46 থেকে 6.59 পর্যন্ত ৷

এই পদ্ধতিতে ভগবান শিবের জলাভিষেক করুন

পুরোহিতের কথায়, "মহাশিবরাত্রিতে ভক্তদের সকালে স্নান করে পরিষ্কার ও হালকা রঙের পোশাক পরা উচিত। পুজোর জায়গা পরিষ্কার করে প্রদীপ জ্বালাতে হবে ৷ এরপরই শিবের ধ্যান করতে হবে। পুজোর সময় উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করা শুভ বলে মনে করা হয়। একটি তামা বা মাটির পাত্র পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে গঙ্গা জল, দুধ বা সামান্য মধু মেশান। তারপর 'নমঃ শিবায়' উচ্চারণ করুন এবং ধীরে ধীরে শিবলিঙ্গে জল ঢালুন। এরপর, বেলপাতা, ধুতুরা ফুল, ছাই এবং ফল অর্পণ করুন এবং সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য শিবের কাছে প্রার্থনা করুন।

MAHASHIVRATRI 2026
শিব চতুর্দশী পালন (RKC)

উল্লেখ্য, ভাদ্রের ছায়া হল হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি অশুভ বা অকল্যাণকর সময়, যা সাধারণত ভাদ্র মাসে বা নির্দিষ্ট তিথিতে পড়ে এবং এই সময়ে শুভকাজ, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ বা নতুন কিছু শুরু করা নিষিদ্ধ মনে করা হয় ৷ এটি সূর্যদেবের কন্যা ভদ্রা দেবীর জন্ম ও ক্রোধের সঙ্গে জড়িত ৷ কোনও মাঙ্গলিক কাজ করলে অশুভ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে ৷

TAGGED:

মহাশিবরাত্রি 2026
শিব চতুর্দশী
BHADRA YOG ON MAHASHIVRATRI
HOW TO PERFORM SHIV JALABHISHEK
MAHASHIVRATRI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.