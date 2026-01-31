'নায়ক' সিনেমার পোশাক-উত্তম কুমারের কাটআউট, জন্মশতবর্ষে মহানায়ককে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ বইমেলায়

'নায়ক' সিনেমার পোশাক-উত্তম কুমারের কাটআউট, জন্মশতবর্ষে মহানায়ককে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ বইমেলায়
পাশাপাশি এই প্রদর্শনীতে 'হীরক রাজার দেশে়' ছবিতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রও বইমেলায় বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ৷
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: তিনি বাংলার মহানায়ক ৷ প্রজন্মের পর প্রজন্ম আপামর বাঙালি তাঁর অভিনয়, ব্যক্তিত্ব আর স্টাইলের প্রেমে পড়েছে । উত্তম কুমারের নাম উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভিন্ন সিনেমায় তাঁর পোশাকের কথা৷ বিশেষ করে ধূসর কোট আর প্যান্ট, 'নায়ক' ছবিতে রেলযাত্রার সময় তাঁর সেই লুক আজও বাঙালির স্মৃতিতে অমলিন । এত বছর পরেও মহানায়কের সেই রূপ ভুলতে পারেননি দর্শক । আর ঠিক সেই পোশাককে আরও একবার কাছ থেকে দেখার সুযোগ এনে দিয়েছে 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ।
করুণাময়ী চত্বরে বইমেলা প্রাঙ্গণে ছোট-বড় নানা প্রকাশকের স্টল ঘিরে জমেছে ভিড় । তবে সেই ভিড়ের মধ্যেও আলাদা করে নজর কাড়ছে একটি বিশেষ প্রদর্শনী । একে শুধুই স্টল বলা চলে না, বরং এটি বাংলা সিনেমার ইতিহাসকে তুলে ধরা এক স্মরণীয় প্রদর্শশালা । বাংলা সিনেমার 100 বছরের বেশি এবং মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে ।
কোথায় এই প্রদর্শশালা ?
সেন্ট্রাল পার্ক বা বইমেলা প্রাঙ্গণের এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করলেই লোকভবন স্টলের ঠিক বিপরীতে চোখে পড়বে এই প্রদর্শনী । প্রদর্শশালায় ঢুকলেই দর্শকদের সামনে খুলে যাচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্রের এক সমৃদ্ধ ইতিহাস । বিশেষভাবে নজর কেড়েছে উত্তম কুমারের 'শঙ্খবেলা' ছবির শুটিং ফ্লোরের আদলে সাজানো অংশটি । রয়েছে মহানায়কের কাটআউট, যার সঙ্গে বিনামূল্যে ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শকরা ।
'নায়ক' সিনেমায় উত্তম কুমারের চরিত্রের নাম ছিল অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ৷ ওই সিনেমায় জাতীয় পুরস্কার গ্রহণের জন্য কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের তৎকালীন ম্যাটিনি আইডল । বিমানের টিকিট না পাওয়ায় সেই দীর্ঘ যাত্রাপথ তিনি অতিক্রম করেছিলেন রেলপথে । তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন সাংবাদিক (শর্মিলা ঠাকুর)-সহ আরও অনেকে । আজ সেই ঘটনার প্রায় ছয় দশক পেরিয়ে গিয়েছে । তবুও অরিন্দম মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ মহানায়ক উত্তম কুমার আজও বাঙালির স্মৃতিতে সমান উজ্জ্বল । সেই সব স্মৃতি আরও একবার ঝালিয়ে নেওয়ার অবকাশও রয়েছে এই প্রদর্শশালাতে ৷
প্রদর্শশালার আকর্ষণ
এই গোটা প্রদর্শনীর ভাবনায় রয়েছেন কিউরেটর জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য । আর বইমেলার ভিড় সামলে প্রদর্শনী পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন দেবলীনা ঘোষ । তিনি বলেন, "এই প্রদর্শনীতে বহু দুর্লভ ও আকর্ষণীয় সামগ্রী রাখা হয়েছে । মহানায়কের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে 'নায়ক' সিনেমায় ব্যবহৃত সেই বিখ্যাত কোট ও প্যান্ট, যা তাঁর পুত্রবধূর সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে এটি । এছাড়াও 'কলকাতার কতকথা'র সহযোগিতায় সংগ্রহ করা হয়েছে 'হীরক রাজার দেশে়' ছবিতে অভিনেতা রবীন মজুমদার 'কতই রঙ্গ দেখিয়ে দুনিয়ায়' গানটির সময় ব্যবহার করা দোতারা'টি । এমনকি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ি' ছবিতে ব্যবহৃত পানের ডাবরও স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে ।"
প্রদর্শশালার বাইরেও রয়েছে একাধিক বিশেষ আকর্ষণ । সেখানে দর্শকদের ভিড় লেগেই থাকছে একটি পুরনো ক্যামেরাকে ঘিরে । প্রায় 60-70 বছর আগে ব্যবহৃত এই ক্যামেরার নাম Twin Reflex । এই ক্যামেরার মাধ্যমে দর্শকরা 100 টাকার বিনিময়ে সত্যজিৎ রায়ের তৈরি ফেলুদা অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মহানায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছেন । শুধু তাই নয়, সেই ছবিই ছাপা হয়ে যাচ্ছে তৎকালীন খবরের কাগজের প্রথম পাতার আদলে । পাশাপাশি রয়েছে গ্রামোফোন ও বায়োস্কোপ । 8 এমএম প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে পুরনো রিলের সিনেমা ।
দর্শকদের উচ্ছ্বাস
এই প্রদর্শনীকে ঘিরে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই ৷ প্রতিদিনই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শকরা ৷ কাঁচরাপাড়া থেকে এসেছেন শুভদীপ সাঁতরা ৷ তিনি বলেন, "আমরা জেন জি বলতে পারেন । এখানে আমরা সেকেলের জিনিস একালে পেয়েছি । এগুলো দেখে মনে হচ্ছে আমার অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছি । এটা একটা নস্টালজিয়া । আমাদের এতটা পথ কেমন ছিল সম চোখের সামনে চলে আসছে । পুরো বিষয়টাই আমার খুব ভালো লাগলো ।"
মা-বাবার হাত ধরে প্রদর্শনী দেখতে এসেছে এক খুদে । পুরো বিষয়টা সাক্ষী থেকে সে অবাক । বাগুইহাটি থেকে আসা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র রিয়ম ঘোষ বলে, "আমি ফেলুদার সঙ্গে ছবি তুলেছি । এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা । খুব ভালো লাগছে আমার এখানে এসে ।"
সব মিলিয়ে 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় এই প্রদর্শনী যেন শুধুই স্মৃতিচারণ নয়, বরং বাংলা সিনেমার গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে এক আবেগঘন পুনর্মিলন ।