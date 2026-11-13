ছটে মহানন্দার ঘাট বিক্রি ! মালদায় টাকা দিলে তবে পুজো, অভিযোগ জানেই না প্রশাসন

ছটে মহানন্দার ঘাট বিক্রি ! মালদায় টাকা দিলে তবে পুজো, অভিযোগ জানেই না প্রশাসন
Chhath Puja devotees: প্রতি বছরই এই ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ ছটব্রতীদের ৷ তাঁদের বক্তব্য, সবাই সব জানে ৷ কিন্তু কেউ কিছু করে না ৷
Published : November 13, 2026 at 10:32 PM IST
মালদা, 13 নভেম্বর : বছর-বছরই নাকি ছটপুজোর সময় বিক্রি হচ্ছে নদীর ঘাট ! কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না ৷ ছটপুজোর আগে জোরজুলুমের এমনই ছবি মালদা শহরে ৷ প্রশাসন এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয় বলেই প্রাথমিকভাবে দাবি ৷
পুজোর জন্য নদীর ঘাট বিক্রি ৷ কেউ কখনও শুনেছেন ? ছটপুজোর আগে এইরকমই ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে মালদা শহরে ৷ পুজো শুরু হবে রবিবার বিকেলে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত রবিবার থেকেই মহানন্দার ঘাটগুলি চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীদের দখলে ৷ বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘাট দখল করে রেখেছে তারা ৷
কোনও ছটব্রতী নিজে নদীর ঘাটে গিয়ে পুজোর জায়গা পাচ্ছেন না ৷ তবে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা, গাঁটের কড়ি ফেললেই মিলে যাবে জায়গা ৷ তার জন্য খরচ করতে হবে 500 থেকে 1500 টাকা পর্যন্ত ৷ নিম্নবিত্তদের জন্য আলাদা রেট ধার্য করেছে মস্তান দল ৷ সেক্ষেত্রে খরচ হবে 200 থেকে 500 টাকা ৷ নিয়মও বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেইমতো, এক্ষেত্রে জায়গার পরিমাণ কম ৷ সেখানে কোনও চৌকি কিংবা পাটাতন তৈরি করা যাবে না ৷ এবারই প্রথম নয়, প্রতি বছরই এই ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ ছটব্রতীদের ৷ তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি সবাই জানে ৷ জানে প্রশাসনও ৷ কিন্তু কেউ কিছু করে না ৷
এই বিষয়ে ইংরেজবাজার পুরকর্তৃপক্ষ কী বলছে ? পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়ালের মন্তব্য, “আজ পর্যন্ত এমন কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি ৷ পুজোর জন্য ঘাট বিক্রির ব্যবসার কথা আজই জানতে পারলাম ৷ আমরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি ৷ যদি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷"
যদিও মনোজ জয়সওয়াল নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, “আজ থেকে নয়, দীর্ঘকাল থেকেই ছটপুজোয় এই ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ ওই মস্তানরা পরিষ্কারই জানিয়ে দেয়, ঘাটের জায়গা তাদের কাছ থেকেই নিতে হবে ৷ তা না হলে মহানন্দা নদীতে পুজো করার কথা ভুলে যেতে হবে ৷ মালদা শহরের মিশন ঘাট থেকে শুরু করে গোঁসাই ঘাট পর্যন্ত একই ছবি ৷ তবে ঝলঝলিয়া এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে কিনা বলতে পারব না ৷ ওই এলাকা শহর থেকে অনেক দূরে ৷ কিন্তু মস্তানদের এসব দাপট সহ্য করতেই হয় আমাদের ৷ পারিবারিক রীতি মেনে নদীতেই আমাদের ছটপুজো করতে হয় ৷ তাই ওদের চিনলেও কাউকে নাম বলা যাবে না ৷ শুধু আমি নই, কেউ ওই মস্তানদের নাম কাউকে বলে না ৷ সবাইকেই তো পুজো করতে হবে ৷”
এইসব অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল বলেন, “আমরা পুরসভার তরফে ছট পালনকারীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করেছি ৷ ইতিমধ্যে নদী ঘাটগুলি সাফাই করা হয়েছে ৷ কয়েকটি ঘাটে সেই কাজ এখনও চলছে ৷ প্রতিটি ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ পুজোর দু’দিন নদীতে নেমে কেউ যাতে বিপদে না পড়েন তার জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নিযুক্ত থাকবে ৷ নদীতে স্পিডবোটে চলবে নজরদারি ৷ ড্রোন ক্যামেরাতেও নজরদারি চালানো হবে ৷ ছটব্রতী এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি ঘাটে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে ৷”
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