রাত পোহালেই ছট, মহানন্দার ঘাটে এক কোমর কাদায় প্রবল সমস্যায় পূণ্যার্থীরা

রাত পোহালেই ছট, মহানন্দার ঘাটে এক কোমর কাদায় প্রবল সমস্যায় পূণ্যার্থীরা
ইংরেজবাজার পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তারা নদীর ঘাট পর্যন্ত একটা রাস্তা বানিয়ে দেবে ৷ এর বেশি কিছু করতে পারবে না তারা ৷
Published : October 26, 2025 at 8:21 PM IST
মালদা, 26 অক্টোবর: কালীপুজো মিটেছে ৷ এবার ছটপুজোয় মেতে ওঠার পালা ৷ রাতটুকু পোহালেই ছটব্রতীরা নদীর ঘাটে ঘাটে সূর্যবন্দনায় মাতবেন ৷ সোমবার বিকেল আর মঙ্গলবার ভোরে লোকারণ্য হয়ে উঠবে মালদা ও পুরাতন মালদা শহর দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা নদীর ঘাটগুলি ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পূণ্যার্থীর ভিড় হবে মালদা শহরের বালুচর ঘাটে ৷ কিন্তু পুজোর একদিন আগেও মালদা শহরের প্রতিটি নদীঘাটের বেহাল দশা ৷
নদীর পাঁক এখন থকথকে হয়ে রয়েছে ৷ তার উপর দিয়ে হাঁটতে গেলে কোথাও হাঁটু, কোথাও বা কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে যাচ্ছে ৷ এই অবস্থায় 24 ঘণ্টা পর কীভাবে ছটব্রতীরা নদীতে নামবেন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে ৷ যদিও ইংরেজবাজার পুর কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তারা নদীর ঘাট পর্যন্ত একটা রাস্তা বানিয়ে দিতে পারে ৷ তার বেশি কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷
প্রবল বর্ষা পেরিয়ে এখন হেমন্তের মরশুম ৷ কয়েকদিন আগে ফুলেফেঁপে থাকা নদীগুলির জল কমতে শুরু করেছে ৷ প্রতিদিনই নদীর জল একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে ৷ এখন মহানন্দায় আর বালি পাওয়া যায় না ৷ তাই জল নামতেই ঘাটে ঘাটে জেগে উঠছে পাঁক ৷ এই পাঁকই এখন ছট পূণ্যার্থীদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
পুজোর আগের দিন, রবিবার বালুচর ঘাটে চৌকি পাতার কাজ করছিলেন রাধেশ্যাম জয়সওয়াল ৷ তিনি বলেন, "গত বছরও এই সমস্যায় পড়েছিলাম ৷ কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল ৷ এবার দেখছি কাদা আরও বেশি ৷ থাই পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বাড়ির মেয়েরা আগামিকাল কীভাবে ঘাটে আসবে বুঝে উঠতে পারছি না ৷ আজ ঘাটে কোনওরকমে চৌকি পাতার চেষ্টা করছি ৷ কাদায় চৌকিও বসানো যাচ্ছে না ৷ কিন্তু চৌকি না বসালে আগামিকাল পুজোর ডালা-কুলো রাখা হবে কোথায়? যে করেই হোক চৌকি পাততেই হবে ৷ পুরসভার তরফে এখনও ঘাটে ধুসবালি (পাতলা বালি) ফেলা হয়নি ৷ ওই বালি ফেলা হলে হয়তো কাদার উপরের অংশ একটু ভালো থাকত ৷ আমাদের পুজো করতে সুবিধে হত ৷ মধ্যে আরও একটা দিন রয়েছে ৷ দেখা যাক, পুর কর্তৃপক্ষ কিছু করে কি না ৷"
তবে রাধেশ্যামের মতো পুর কর্তৃপক্ষের উপর অতটা ভরসা করতে পারছেন না রোহিত চিৎলাঙ্গিয়া ৷ তিনি বলেন, "এই শহরে অনেক নদীঘাটেই ছটপুজো করা হয় ৷ এত ঘাটে ধুসবালি ফেলা পুর কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ তবে শুক্রবার থেকে পুরসভার তরফে বালুচর ঘাট পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে ৷ সেই রাস্তা ধরে নদীর ঘাট পর্যন্ত আসা যাবে ৷ কিন্তু তারপর গত বছরের মতো সেই কাদাতেই নামতে হবে ৷ আগে এমন হত না ৷ তখন নদীর জল নামলে বালি বেরিয়ে আসত ৷ এখন বালির জায়গায় কাদা বেরিয়ে আসে ৷ কোনও উপায় নেই ৷ আমাদের এর মধ্যেই পুজো করতে হবে ৷ আজ তারই প্রস্তুতি নিচ্ছি ৷"
ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, "মহানন্দা নদীর ঘাট বরাবর ধুসবালি ফেলে কাদা শুকোনোর চেষ্টা কোনওভাবেই সম্ভব নয় ৷ সেটা আদতে সমুদ্রে ধুসবালি ফেলার মতো অবস্থা ৷ আপৎকালীন ভিত্তিতে আমরা বালুচর ঘাট পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করছি ৷ তার জন্য এসকেভেটর কাজে লাগানো হয়েছে ৷ আশা করা যাচ্ছে, আজ রাতের মধ্যেই সেই কাজ হয়ে যাবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "পূণ্যার্থীরা যাতে নদীর ঘাটে নিজেদের পুজোর ডালা রাখতে পারেন তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ৷ এছাড়া পুরসভার তরফে ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ নিরাপত্তার স্বার্থে ঘাটে ঘাটে বসানো হচ্ছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ৷ এছাড়াও মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর, চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ৷ আগামিকাল বিকেল ও পরশু সকালে পুলিশের তরফে স্পিডবোটে নজরদারি চালানো হবে ৷ প্রশাসনের তরফে নৌকায় সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরাও ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াবেন ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকবেন প্রশিক্ষিত ডুবুরিরাও ৷"