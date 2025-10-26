ETV Bharat / state

রাত পোহালেই ছট, মহানন্দার ঘাটে এক কোমর কাদায় প্রবল সমস্যায় পূণ্যার্থীরা

ইংরেজবাজার পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তারা নদীর ঘাট পর্যন্ত একটা রাস্তা বানিয়ে দেবে ৷ এর বেশি কিছু করতে পারবে না তারা ৷

Chhath Puja
মহানন্দার ঘাটে এক কোমর কাদায় প্রবল সমস্যায় পূণ্যার্থীরা (নিজস্ব ছবি)
মালদা, 26 অক্টোবর: কালীপুজো মিটেছে ৷ এবার ছটপুজোয় মেতে ওঠার পালা ৷ রাতটুকু পোহালেই ছটব্রতীরা নদীর ঘাটে ঘাটে সূর্যবন্দনায় মাতবেন ৷ সোমবার বিকেল আর মঙ্গলবার ভোরে লোকারণ্য হয়ে উঠবে মালদা ও পুরাতন মালদা শহর দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা নদীর ঘাটগুলি ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পূণ্যার্থীর ভিড় হবে মালদা শহরের বালুচর ঘাটে ৷ কিন্তু পুজোর একদিন আগেও মালদা শহরের প্রতিটি নদীঘাটের বেহাল দশা ৷

নদীর পাঁক এখন থকথকে হয়ে রয়েছে ৷ তার উপর দিয়ে হাঁটতে গেলে কোথাও হাঁটু, কোথাও বা কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে যাচ্ছে ৷ এই অবস্থায় 24 ঘণ্টা পর কীভাবে ছটব্রতীরা নদীতে নামবেন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে ৷ যদিও ইংরেজবাজার পুর কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তারা নদীর ঘাট পর্যন্ত একটা রাস্তা বানিয়ে দিতে পারে ৷ তার বেশি কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷

প্রবল বর্ষা পেরিয়ে এখন হেমন্তের মরশুম ৷ কয়েকদিন আগে ফুলেফেঁপে থাকা নদীগুলির জল কমতে শুরু করেছে ৷ প্রতিদিনই নদীর জল একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে ৷ এখন মহানন্দায় আর বালি পাওয়া যায় না ৷ তাই জল নামতেই ঘাটে ঘাটে জেগে উঠছে পাঁক ৷ এই পাঁকই এখন ছট পূণ্যার্থীদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷

পুজোর আগের দিন, রবিবার বালুচর ঘাটে চৌকি পাতার কাজ করছিলেন রাধেশ্যাম জয়সওয়াল ৷ তিনি বলেন, "গত বছরও এই সমস্যায় পড়েছিলাম ৷ কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল ৷ এবার দেখছি কাদা আরও বেশি ৷ থাই পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বাড়ির মেয়েরা আগামিকাল কীভাবে ঘাটে আসবে বুঝে উঠতে পারছি না ৷ আজ ঘাটে কোনওরকমে চৌকি পাতার চেষ্টা করছি ৷ কাদায় চৌকিও বসানো যাচ্ছে না ৷ কিন্তু চৌকি না বসালে আগামিকাল পুজোর ডালা-কুলো রাখা হবে কোথায়? যে করেই হোক চৌকি পাততেই হবে ৷ পুরসভার তরফে এখনও ঘাটে ধুসবালি (পাতলা বালি) ফেলা হয়নি ৷ ওই বালি ফেলা হলে হয়তো কাদার উপরের অংশ একটু ভালো থাকত ৷ আমাদের পুজো করতে সুবিধে হত ৷ মধ্যে আরও একটা দিন রয়েছে ৷ দেখা যাক, পুর কর্তৃপক্ষ কিছু করে কি না ৷"

Chhath Puja
কাদা পরিষ্কারের কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

তবে রাধেশ্যামের মতো পুর কর্তৃপক্ষের উপর অতটা ভরসা করতে পারছেন না রোহিত চিৎলাঙ্গিয়া ৷ তিনি বলেন, "এই শহরে অনেক নদীঘাটেই ছটপুজো করা হয় ৷ এত ঘাটে ধুসবালি ফেলা পুর কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ তবে শুক্রবার থেকে পুরসভার তরফে বালুচর ঘাট পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে ৷ সেই রাস্তা ধরে নদীর ঘাট পর্যন্ত আসা যাবে ৷ কিন্তু তারপর গত বছরের মতো সেই কাদাতেই নামতে হবে ৷ আগে এমন হত না ৷ তখন নদীর জল নামলে বালি বেরিয়ে আসত ৷ এখন বালির জায়গায় কাদা বেরিয়ে আসে ৷ কোনও উপায় নেই ৷ আমাদের এর মধ্যেই পুজো করতে হবে ৷ আজ তারই প্রস্তুতি নিচ্ছি ৷"

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, "মহানন্দা নদীর ঘাট বরাবর ধুসবালি ফেলে কাদা শুকোনোর চেষ্টা কোনওভাবেই সম্ভব নয় ৷ সেটা আদতে সমুদ্রে ধুসবালি ফেলার মতো অবস্থা ৷ আপৎকালীন ভিত্তিতে আমরা বালুচর ঘাট পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করছি ৷ তার জন্য এসকেভেটর কাজে লাগানো হয়েছে ৷ আশা করা যাচ্ছে, আজ রাতের মধ্যেই সেই কাজ হয়ে যাবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "পূণ্যার্থীরা যাতে নদীর ঘাটে নিজেদের পুজোর ডালা রাখতে পারেন তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ৷ এছাড়া পুরসভার তরফে ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ নিরাপত্তার স্বার্থে ঘাটে ঘাটে বসানো হচ্ছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ৷ এছাড়াও মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর, চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ৷ আগামিকাল বিকেল ও পরশু সকালে পুলিশের তরফে স্পিডবোটে নজরদারি চালানো হবে ৷ প্রশাসনের তরফে নৌকায় সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরাও ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াবেন ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকবেন প্রশিক্ষিত ডুবুরিরাও ৷"

