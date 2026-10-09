মহালয়ায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় জোর, তর্পণ নির্বিঘ্ন করতে নির্দেশিকা জারি নবান্নের
Manoj Agarwal On Mahalaya: দেবীপক্ষের সূচনালগ্ন, মহালয়া মানেই গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণের দিন বিশেষ সতর্কতা জারি করল নবান্ন ৷
Published : October 9, 2026 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: রাত পোহালেই মহালয়া। পিতৃপক্ষের বিদায় আর আলোয় ভরা দেবীপক্ষের আগমনের এক পরম সন্ধিক্ষণ ৷ আগামিকাল, অর্থাৎ 10 অক্টোবর ভোরবেলা গঙ্গা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করতে ভিড় জমাবেন অগণিত মানুষ। পুণ্যার্থীদের সেই তর্পণ যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে আগাম পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার।
নবান্নের তরফে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন মুখ্যসচিব। প্রশাসনের এই তৎপরতার আবহেই সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে বার্তা সামনে এসেছে।
মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা, "মহালয়া উপলক্ষে তর্পণ করতে আসা পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও সুবিধা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ঘাটে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।" একইসঙ্গে সেখানে আরও বলা হয়েছে, "নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে তর্পণ সম্পন্ন করতে তৎপর রাজ্য প্রশাসন।"
বিশেষ সতর্কতা নির্দেশিকা
- নবান্নের নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি ঘাটের দায়িত্বে একজন করে নোডাল অফিসার থাকবেন। কলকাতা ও হাওড়া পুরসভাকে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন।
- আগামিকাল 10 অক্টোবর ভোর 3টে থেকে প্রতিটি বড় ঘাটে ডুবুরি, লাইফ জ্যাকেট, বয়া ও উদ্ধারকারী সরঞ্জাম-সহ স্পিডবোট প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা, পরিবহণ, দমকল এবং পুলিশ দফতরকে। জলে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ভাসমান ব্যারিকেড ও দড়ি দিয়ে নিরাপদ জোন তৈরি করা হবে।
- বিপদ এড়াতে গভীর জলের অংশটি ঘিরে রাখা হবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলিতে রাজ্য ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে (এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ) প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের সতর্ক করতে ঘাটে ঘাটে সাইনবোর্ড ও মাইকে প্রচারের ব্যবস্থা থাকবে। ঘাটের সিঁড়িগুলি যাতে পিছল না-থাকে বা কাঠামোগত কোনও ত্রুটি না থাকে, তা আগে থেকেই খতিয়ে দেখবে প্রশাসন।
- মহিলাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বড় ঘাটে পর্যাপ্ত আলো ও জলের ব্যবস্থাযুক্ত পোশাক পরিবর্তনের জায়গা এবং বায়ো-টয়লেট রাখা হবে। সেখানে পাহারায় থাকবেন মহিলা পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবিকারা। ভিড় সামলাতে ঘাটগুলিতে ঢোকা ও বেরোনোর পথে ব্যারিকেড দিয়ে একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
- নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাতেও সমান নজর দেওয়া হচ্ছে। ঘাটগুলির কাদা, জমে থাকা আবর্জনা, ফুল ও কচুরিপানা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার বা জীবাণুনাশক ছড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সন্ধ্যা থেকে তর্পণ শেষ হওয়া পর্যন্ত সাফাইকর্মীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে শিফটে কাজ করবেন। ভোর 3টে থেকে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করবে সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন নিগম। অস্থায়ী কিয়স্ক ও জলের ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ও পুরসভাগুলি। জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘাটে থাকবে ফার্স্ট-এইড ক্যাম্প ও অ্যাম্বুল্যান্স।
কাছাকাছি হাসপাতালগুলিকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আজ সন্ধ্যা থেকে তর্পণ পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত জেলাগুলির পাশাপাশি নবান্নের স্টেট এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারে কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর জেলাগুলিকে অবিলম্বে এই কন্ট্রোল রুমে জানাতে বলা হয়েছে ।
পুরো প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, তার জন্য জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে ব্যক্তিগতভাবে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। কোন ঘাটের দায়িত্বে কোন আধিকারিক থাকবেন, তা নিয়ে জেলা ও পুরসভা স্তরে একটি নির্দিষ্ট 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি করতে বলা হয়েছে। মহালয়ার আগেই সমস্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে হবে। নবান্নের শীর্ষকর্তার কড়া নির্দেশ, তর্পণের দিন গঙ্গার ঘাটগুলির পরিবেশ যেন পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং উৎসবের মেজাজের সঙ্গে মানানসই হয়। সব মিলিয়ে, পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরুতে রাজ্যবাসীর তর্পণ যাতে নির্বিঘ্ন হয়, তার জন্য আটঘাট বেঁধেই ময়দানে নামছে প্রশাসন।