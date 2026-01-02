ETV Bharat / state

16 জানুয়ারি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী, জমির কাজ পরিদর্শনে মেয়র; কটাক্ষ অশোক ভট্টাচার্যর

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় মোট 54 বিঘা জমিতে তৈরি হবে এই মহাকাল মন্দির। এই মন্দির নির্মাণের জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন ইতিমধ্যেই মিলেছে ।

Mahakal Temple in Siliguri
শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণের জমি পরিদর্শনে মেয়র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 2, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
শিলিগুড়ি, 2 জানুয়ারি: শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় তৈরি হচ্ছে রাজ্যের সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির। শুক্রবার সেই মন্দির নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির গড়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো শুধু মন্দির নির্মাণের জন্য মাল্লাগুড়ি এলাকায় প্রায় 28 একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে । আগামী 16 জানুয়ারি এই মন্দিরের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কাজ খতিয়ে দেখতে এদিন নির্ধারিত জমিতে পৌঁছন মেয়র গৌতম দেব ৷ উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক-সহ এসজেডিএ ও হিডকোর প্রতিনিধিরা ৷

16 জানুয়ারি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

আপাততভাবে জমির কাজ সম্পন্ন হচ্ছে ৷ দীর্ঘকাল ধরে পড়ে থাকা জমি পরিষ্কার থেকে শুরু হয়েছে একাধিক কর্মযজ্ঞ ৷ পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখে বৈঠকের কথাও জানান, মেয়র গৌতম দেব। আগামী পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পে জড়িতদের সঙ্গে বৈঠক হবে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজে ।

এ বিষয়ে মেয়র গৌতম দেব জানান, "মন্দিরের জন্য জমির ফিলিং-সহ একাধিক কাজ হচ্ছে ৷ সেই কারণেই পরিদর্শন । বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা রয়েছেন ৷ হিডকো প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। এরপর স্টেট গেস্ট হাউজে একটা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভবত 16 তারিখ শিলান্যাস করবেন ৷" শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় মোট 54 বিঘা জমিতে তৈরি হবে এই মহাকাল মন্দির। এই মন্দির নির্মাণের জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন ইতিমধ্যেই মিলেছে ।

Mahakal Temple in Siliguri
জমির কাজ খতিয়ে দেখলেন মেয়র, (ইটিভি ভারত)

এদিকে, মন্দিরের রাজনীতি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দু'জনেই এখন মন্দিরের রাজনীতি শুরু করেছে । আর এসব হচ্ছে রাষ্ট্রমদতে ।"

যদিও এ প্রসঙ্গে পূর্বসূরিকে পালটা দেন গৌতম দেব ৷ তিনি বলেন, "অশোকবাবুর কথার কোন ভিত্তি নেই । দীঘার জগন্নাথ ধামে কোটি কোটি মানুষ যাচ্ছে । আগে শিলিগুড়িতে পর্যটক আসলে থাকত না ৷ অন্য জায়গায় ঘুরতে চলে যেত । কিন্তু এখন বেঙ্গল সাফারি, ইসকন মন্দির হওয়ায় মানুষ শিলিগুড়িতে থাকছেন । আর মহাকাল মন্দির হলে আরও বেশি পর্যটক এখানে আসবেন ।"

গত অক্টোবরে পাহাড় সফরে গিয়ে দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির থেকে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পর্যটন দফতরের হাতে থাকা এই জমিতে শুধু মন্দির নয়, একটি আধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও গড়ে তোলা হবে ৷

