উত্তরবঙ্গের ছোট অমরনাথ ! দুর্গম পাহাড়ি পথ, জয়ন্তী নদী পেরিয়ে ভুটানের গুহায় মহাকাল দর্শন

উত্তরবঙ্গের ছোট অমরনাথ ! দুর্গম পাহাড়ি পথ, জয়ন্তী নদী পেরিয়ে ভুটানের গুহায় মহাকাল দর্শন
আলিপুরদুয়ারে আসা সব ট্রেন স্টপেজ দিচ্ছে রাজভাতখাওয়ায় । পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা ৷
Published : February 16, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 8:24 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 16 ফেব্রুয়ারি: দুর্গম পাহাড়ি পথ, নদী পেরিয়ে ভুটানে অবস্থিত প্রাকৃতিক গুহায় মহাদেবের দর্শন । যা পরিচিত উত্তরবঙ্গের 'ছোট অমরনাথ' নামে ৷ সেই জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে মহাকাল ধামে মহাশিবরাত্রিতে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম । শিব চতুর্দশীতে রীতিমতো ট্রেকিং করে পাহাড়ি গুহায় শিবের মাথায় জল ঢালতে যান পুণ্যার্থীরা । সেই উপলক্ষে গোটা এলাকায় ভুটান ও এ দেশের বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতেয়েন করা হয়েছে । আলিপুরদুয়ারে আসা সব ট্রেন স্টপেজ দিচ্ছে রাজভাতখাওয়া রেলস্টেশনে । পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা ৷
আলিপুরদুয়ার জেলা ঘেঁষা ভুটানের পাহাড়ে অবস্থিত এই স্থানকে ঘিরে এখন ভক্তদের উৎসাহ তুঙ্গে । প্রতি বছর শিবরাত্রি উপলক্ষে লক্ষাধিক ভক্ত দুর্গম পথ পেরিয়ে পৌঁছে যান এই শিবতীর্থে । ভারতের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া জয়ন্তী এলাকা থেকে শুরু হয় যাত্রা । জয়ন্তী নদী পেরিয়ে ভুটানের পাহাড়ি পথ ধরে এগোতে হয় বড় মহাকাল পাহাড়ি গুহার দিকে । জয়ন্তী থেকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থানে ঘটেছে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য মেলবন্ধন ।
দু'পাশে পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা জয়ন্তী নদী ৷ সেই নদীপথ ও পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছতে হয় গুহার প্রবেশদ্বারে । পথজুড়ে রয়েছে কাঠের উঁচু মই, বাঁশের সাঁকো এবং পাথরের বিপজ্জনক রাস্তা । আবার কোথাও বিশাল পাথরের গা বেয়ে উঠতে হয় এই মহাকাল ধামে । প্রাকৃতিক এই রোমাঞ্চকর যাত্রাই ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ ।
এই মহাকাল গুহা পাখি ও প্রজাপতির স্বর্গরাজ্য হিসেবেও পরিচিত । শিব চতুর্দশীর দিন এখানে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে । কয়েকদিন ধরেই চলে ভক্ত সমাগম ৷ সেজন্য জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই গুহায় যাওয়ার অস্থায়ী রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায় । ভক্তদের সেবায় প্রতিবছর বসে একাধিক ভাণ্ডারা । ইতিমধ্যেই কিছু কিছু জায়গায় ভাণ্ডারা বসেও গিয়েছে ।
এই স্থানের বিশেষত্ব হল, এখানে মানুষের তৈরি কোনও কংক্রিটের মন্দির নেই । সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে তৈরি গুহার মধ্যেই বিরাজমান মহাকাল শিব । ভক্তদের বিশ্বাস, কঠিন পথ অতিক্রম করেই মহাদেবের দর্শন লাভের মধ্যেই রয়েছে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি । বড় মহাকাল ধাম গুহায় প্রবেশ করতে নির্ধারিত 20 টাকা প্রবেশমূল্য ভুটান সরকারকে দিতে হয় পূণ্যার্থীদের ।
কলকাতা থেকে আসা এক পূণ্যার্থী পূর্ণাভা মিত্র দাস বলেন, "এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে । এখানে আসার কোনও কথা ছিল না ৷ হঠাৎই প্রোগ্রাম হল তাই চলে এলাম । এইবারই প্রথম এলাম । পুজো দিলাম । খুবই ভালো লাগছে ।"
কোচবিহারের জেলার দিনহাটা থেকে আসা অন্য এক পূণ্যার্থী শ্রাবণী পণ্ডিত জানান, "এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে ৷ এখানকার মনোরম পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করছে । আর ঝরনার জলের শব্দে আমি আত্মহারা । এখন বাবার উদ্দেশে রওনা হলাম । এই প্রথম আসা আমার জয়ন্তীতে । আমি আর আমার বান্ধবী দু'জনে মিলে চলে এসেছি বাবার দর্শন করতে ।"
শিলিগুড়ি থেকে আসা এক পুণ্যার্থী ভাস্কর সরকার বলেন, "প্রতি বছরই আমরা এই মহাকাল ধামে এসে থাকি । এবারও এসেছি ।"
পুণ্যার্থীদের সুবিধের জন্য বেশকিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে প্রশাসন ৷ আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, "জয়ন্তী মহাকালকে ছোট অমরনাথ বলা হয় । এই পাহাড়ি গুহায় জল ঢালতে হাজারো মানুষের সমাগম হয় । প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পক্ষ থেকে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"
আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা বলেন, "প্রতি বছর আমরা এখানে জল ঢালতে আসি ৷ ভুটানের এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন । ট্রেকিং করে পুণ্যার্থীরা জল ঢালতে যান । এই পাহাড়ি গুহায় মন্দিরটি ভুটানে অবস্থিত ৷ তাই ভুটান সরকারের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় ।"