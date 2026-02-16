ETV Bharat / state

উত্তরবঙ্গের ছোট অমরনাথ ! দুর্গম পাহাড়ি পথ, জয়ন্তী নদী পেরিয়ে ভুটানের গুহায় মহাকাল দর্শন

আলিপুরদুয়ারে আসা সব ট্রেন স্টপেজ দিচ্ছে রাজভাতখাওয়ায় । পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা ৷

ETV BHARAT
উত্তরবঙ্গের ছোট অমরনাথ ! (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 8:03 PM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 8:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আলিপুরদুয়ার, 16 ফেব্রুয়ারি: দুর্গম পাহাড়ি পথ, নদী পেরিয়ে ভুটানে অবস্থিত প্রাকৃতিক গুহায় মহাদেবের দর্শন । যা পরিচিত উত্তরবঙ্গের 'ছোট অমরনাথ' নামে ৷ সেই জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে মহাকাল ধামে মহাশিবরাত্রিতে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম । শিব চতুর্দশীতে রীতিমতো ট্রেকিং করে পাহাড়ি গুহায় শিবের মাথায় জল ঢালতে যান পুণ্যার্থীরা । সেই উপলক্ষে গোটা এলাকায় ভুটান ও এ দেশের বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতেয়েন করা হয়েছে । আলিপুরদুয়ারে আসা সব ট্রেন স্টপেজ দিচ্ছে রাজভাতখাওয়া রেলস্টেশনে । পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা ৷

আলিপুরদুয়ার জেলা ঘেঁষা ভুটানের পাহাড়ে অবস্থিত এই স্থানকে ঘিরে এখন ভক্তদের উৎসাহ তুঙ্গে । প্রতি বছর শিবরাত্রি উপলক্ষে লক্ষাধিক ভক্ত দুর্গম পথ পেরিয়ে পৌঁছে যান এই শিবতীর্থে । ভারতের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া জয়ন্তী এলাকা থেকে শুরু হয় যাত্রা । জয়ন্তী নদী পেরিয়ে ভুটানের পাহাড়ি পথ ধরে এগোতে হয় বড় মহাকাল পাহাড়ি গুহার দিকে । জয়ন্তী থেকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থানে ঘটেছে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য মেলবন্ধন ।

উত্তরবঙ্গের ছোট অমরনাথ ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

দু'পাশে পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা জয়ন্তী নদী ৷ সেই নদীপথ ও পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছতে হয় গুহার প্রবেশদ্বারে । পথজুড়ে রয়েছে কাঠের উঁচু মই, বাঁশের সাঁকো এবং পাথরের বিপজ্জনক রাস্তা । আবার কোথাও বিশাল পাথরের গা বেয়ে উঠতে হয় এই মহাকাল ধামে । প্রাকৃতিক এই রোমাঞ্চকর যাত্রাই ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ ।

ETV BHARAT
ভুটানের গুহায় মহাকাল (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
ভুটানের গুহায় মহাকাল দর্শন (নিজস্ব চিত্র)

এই মহাকাল গুহা পাখি ও প্রজাপতির স্বর্গরাজ্য হিসেবেও পরিচিত । শিব চতুর্দশীর দিন এখানে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে । কয়েকদিন ধরেই চলে ভক্ত সমাগম ৷ সেজন্য জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই গুহায় যাওয়ার অস্থায়ী রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায় । ভক্তদের সেবায় প্রতিবছর বসে একাধিক ভাণ্ডারা । ইতিমধ্যেই কিছু কিছু জায়গায় ভাণ্ডারা বসেও গিয়েছে ।

ETV BHARAT
ভুটানে অবস্থিত প্রাকৃতিক গুহায় মহাদেবের দর্শন (নিজস্ব চিত্র)

এই স্থানের বিশেষত্ব হল, এখানে মানুষের তৈরি কোনও কংক্রিটের মন্দির নেই । সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে তৈরি গুহার মধ্যেই বিরাজমান মহাকাল শিব । ভক্তদের বিশ্বাস, কঠিন পথ অতিক্রম করেই মহাদেবের দর্শন লাভের মধ্যেই রয়েছে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি । বড় মহাকাল ধাম গুহায় প্রবেশ করতে নির্ধারিত 20 টাকা প্রবেশমূল্য ভুটান সরকারকে দিতে হয় পূণ্যার্থীদের ।

ETV BHARAT
ভুটানে অবস্থিত প্রাকৃতিক গুহায় মহাদেবের দর্শন (নিজস্ব চিত্র)

কলকাতা থেকে আসা এক পূণ্যার্থী পূর্ণাভা মিত্র দাস বলেন, "এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে । এখানে আসার কোনও কথা ছিল না ৷ হঠাৎই প্রোগ্রাম হল তাই চলে এলাম । এইবারই প্রথম এলাম । পুজো দিলাম । খুবই ভালো লাগছে ।"

ETV BHARAT
মহাকাল ধাম (নিজস্ব চিত্র)

কোচবিহারের জেলার দিনহাটা থেকে আসা অন্য এক পূণ্যার্থী শ্রাবণী পণ্ডিত জানান, "এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে ৷ এখানকার মনোরম পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করছে । আর ঝরনার জলের শব্দে আমি আত্মহারা । এখন বাবার উদ্দেশে রওনা হলাম । এই প্রথম আসা আমার জয়ন্তীতে । আমি আর আমার বান্ধবী দু'জনে মিলে চলে এসেছি বাবার দর্শন করতে ।"

ETV BHARAT
দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে শিবদর্শন (নিজস্ব চিত্র)

শিলিগুড়ি থেকে আসা এক পুণ্যার্থী ভাস্কর সরকার বলেন, "প্রতি বছরই আমরা এই মহাকাল ধামে এসে থাকি । এবারও এসেছি ।"

ETV BHARAT
মহাশিবরাত্রিতে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম (নিজস্ব চিত্র)

পুণ্যার্থীদের সুবিধের জন্য বেশকিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে প্রশাসন ৷ আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, "জয়ন্তী মহাকালকে ছোট অমরনাথ বলা হয় । এই পাহাড়ি গুহায় জল ঢালতে হাজারো মানুষের সমাগম হয় । প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পক্ষ থেকে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।"

ETV BHARAT
জয়ন্তী নদী পেরিয়ে ভুটানের গুহায় মহাকাল দর্শন (নিজস্ব চিত্র)

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা বলেন, "প্রতি বছর আমরা এখানে জল ঢালতে আসি ৷ ভুটানের এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন । ট্রেকিং করে পুণ্যার্থীরা জল ঢালতে যান । এই পাহাড়ি গুহায় মন্দিরটি ভুটানে অবস্থিত ৷ তাই ভুটান সরকারের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় ।"

ETV BHARAT
জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে শিব মন্দিরে মহাশিবরাত্রিতে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
খরস্রোতা জয়ন্তী নদী (নিজস্ব চিত্র)
Last Updated : February 16, 2026 at 8:24 PM IST

TAGGED:

CAVE IN BHUTAN
JAYANTI RIVER
মহাশিবরাত্রি 2026
ভুটান পাহাড়ে মহাকাল মন্দির
MAHA SHIVARATRI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.