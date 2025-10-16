দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার
উত্তরবঙ্গ সফর শেষে কলকাতায় ফিরছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগে পাহাড়ের পর্যটনের জন্য একটি ঘোষণা করলেন তিনি ৷
Published : October 16, 2025 at 1:56 PM IST
দার্জিলিং, 16 অক্টোবর: শিলিগুড়িতে তৈরি হবে মহাকাল মন্দির । সেখানে থাকবে সবথেকে বড় শিব ঠাকুর । বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু তাই নয়, শৈলশহরের মহাকাল মন্দিরে প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
পাহাড় সফরের শেষ দিনে শুরু থেকেই জনসংযোগ করছিলেন মমতা । এদিন সকালে রিচমন্ড হিল থেকে হেঁটে বের হন মুখ্যমন্ত্রী । রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পথচলতি সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের থেকে কোনওরকম সমস্যা হয়েছে কি না, তাও জেনে নেন । এছাড়াও পাহাড়ে কোন কোন জায়গায় পর্যটকরা গিয়েছেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি কেমন রয়েছে, সেসব পর্যটকদের থেকে জানেন মুখ্যমন্ত্রী ।
এদিন সকাল থেকেই খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে মমতাকে । রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় খুদেদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । তাদেরকে পুতুল ও চকোলেট বিলি করেন । এরপর মহাকাল মন্দিরে পুজো দিতে যান ৷ পাহাড়ের জন্য শান্তি কামনা করেন ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ।
এদিন মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই মন্দিরে অনেক বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষমরা আসেন । তাদের পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয় । তার জন্য আমি বলেছি । জেলা প্রশাসন জিটিএ'র তরফে ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে । এছাড়াও আমার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে । আমরা একটা জগন্নাথ ধাম করেছি দিঘায় । একটা দুর্গাঙ্গন করছি রাজারহাটে । সেখানে ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে । ওটার জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
আর্কিটেকচারটাও আমি দেখে নিয়েছি । আমি দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে শিলিগুড়ির আশেপাশে একটা ভালো জমি দেখতে বলেছি । সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার হবে । তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব । যেখানে সবথেকে বড় শিব ঠাকুর তৈরি করব । তার আগে আমাকে একটা ট্রাস্ট করতে হবে । তাদের দিয়ে করাতে হবে । সবাইকে নিয়ে আমরা নিজেরা করব ।"
এরপর তিনি বলেন, "পুজো খুব ভালো হয়েছে । অনেক পর্যটক আসতে শুরু করেছেন । আমি নিজে পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলেছি । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আমি ও জেলা প্রশাসন পুলিশের সঙ্গে মিলে প্রায় দেড় হাজার পর্যটকদের নীচে পাঠিয়েছিলাম । এখন অনেক পর্যটক আসছেন ৷ দার্জিলিং যাওয়ার এখন দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে । একটি তিনধারিয়া ও অন্যটি পাঙ্খাবাড়ি । 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে রোহিনীর রাস্তাও খুলে যাবে । আমি পর্যটকদের পাহাড়ে আসার জন্য আবেদন করছি ।"
পাহাড় সফর শেষে এদিনই কলকাতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে রওনা দেবেন বাড়ির উদ্দেশ্যে ৷