ঘাসফুলের গড়ে পদ্মের চ্যালেঞ্জ, লাল শিবিরের প্রত্যাবর্তনের লড়াই; মগরাহাটে ত্রিমুখী যুদ্ধ

মগরাহাট পূর্বে উন্নয়ন না বঞ্চনা? ছাব্বিশের ভোটে ত্রিমুখী লড়াইয়ে জমে উঠেছে রাজনৈতিক সমীকরণ! এই কেন্দ্রের হাল হকিকত তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভজিৎ দাস ৷

মগরাহাটে ত্রিমুখী যুদ্ধ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 8:34 PM IST

মগরাহাট, 16 এপ্রিল: ঐতিহ্যবাহী মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। একসময় এই অঞ্চল ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি, যাকে অনেকেই 'লাল দুর্গ' বলেই চিনতেন। কিন্তু 2011 সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই দৃশ্যপট আমূল বদলে যায়। এদিকে, মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বাস্তব চিত্র জানতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত। তাঁর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে উন্নয়নের পাশাপাশি একাধিক সমস্যার কথাও, যা সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে ৷

তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রটি বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করে ৷ এরপর থেকে টানা তিনবার এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নমিতা সাহা ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রার্থী চন্দন নস্করকে 54 হাজার 679 ভোটে পরাজিত করে জয়ের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে মগরাহাট পূর্বে রাজনৈতিক আবহ একেবারেই অন্যরকম।

মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী কে ?

এই কেন্দ্রে প্রায় 3 লক্ষ ভোটার ৷ এবার তৃণমূল কংগ্রেস নমিতা সাহার পরিবর্তে নতুন মুখ শর্মিষ্ঠা পুরকাইতকে প্রার্থী করেছে। তিনি মগরাহাট 2 নম্বর ব্লকের নৈনান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং এলাকায় তাঁর একটি নিজস্ব সংগঠন ও প্রভাব রয়েছে ৷ এই আসনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা কঠিন হতে পারে বলেই তৃণমূল কংগ্রেস নতুন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে।

এই সমস্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শর্মিষ্ঠা পুরকাইত জানান, তাঁদের নির্বাচনী প্রচার জোরকদমে চলছে এবং তাঁরা প্রতিটি এলাকায় পৌঁছে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি বলেন, "গ্রামের রাস্তা কখনোই হাইরোডের মতো হয় না, কিন্তু রাস্তা খারাপ হলে তা সংস্কারের কাজ আমরাই করি ৷" ভবিষ্যতে 'পথশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা আরও চওড়া ও উন্নত করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি । পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, দলের কর্মীদের উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।

ভোটপ্রচারে মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শর্মিষ্ঠা পুরকাইত (ইটিভি ভারত)

বাসিন্দারা কী বলছেন ?

  • মধুসূদনপুর এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ মুজিবর সর্দার বলেন, "গত পাঁচ বছরে এলাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। বিশেষ করে রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল প্রকল্পের কাজ চলাকালীন অনেক রাস্তা খুঁড়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু সেই রাস্তা আর আগের মতো করে তৈরি করা হয়নি। ফলে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।" তিনি আরও জানান, এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসানো হলেও এখনও পর্যন্ত অনেক বাড়িতে জল পৌঁছয়নি।
  • অপর এক বাসিন্দা মহম্মদ হাবিব সর্দার বলেন, "শিক্ষাক্ষেত্রেও সমস্যার অন্ত নেই। এলাকার হাইস্কুলের দূরত্ব প্রায় 3 কিলোমিটার, আর রাস্তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।" তাঁর কথায়, "ভোট আসে, ভোট যায়, কিন্তু উন্নয়ন আর হয় না। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পরে তা আর বাস্তবায়িত হয় না।"
  • এলাকার আরেক বাসিন্দা আব্দুল মতিন সর্দার বলেন, "কিছু উন্নয়ন হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। আগে যে রাস্তা ছিল, এখন তা আর আগের মতো নেই। ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।"

মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কে ?

অন্যদিকে, বিজেপিও এই কেন্দ্রে জোরদার লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দলের প্রার্থী উত্তম কুমার বণিক জানান, তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন এবং মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, জয়ী হলে প্রথমেই পানীয় জলের সমস্যা দূর করা হবে। এছাড়া রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা এবং শিক্ষার মান পুনরুদ্ধার করার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, "মগরাহাটে মহিলাদের জন্য আলাদা স্কুল নেই, যা ভবিষ্যতে তৈরি করা হবে। যানজটের সমস্যাও সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি।"

গলায় মালা পরে বিজেপি প্রাথী উত্তম কুমার বণিক (ইটিভি ভারত)

বাম ও আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী কে ?

এদিকে, বাম ও আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী চন্দন সাহাও এই কেন্দ্রে লড়াইকে ত্রিমুখী করে তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে এবং পানীয় জলের সঙ্কট চরমে। অনেক জায়গায় কল থাকলেও জল নেই। কর্মসংস্থানের অভাবে যুব সমাজ ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে। তিনি দাবি করেন, রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন এবং সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের অধিকার খর্ব হয়েছে । তবে তিনি আশাবাদী, এবার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবে।

বাম ও আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী চন্দন সাহা বেরিয়েছেন প্রচারে (ইটিভি ভারত)

এলাকাবাসীরা চাইছেন পরিবর্তন

  • এলাকাবাসীদের একাংশ আবার পরিবর্তনের পক্ষেই মত দিচ্ছেন। পরিমল নস্কর বলেন, "গত 15 বছরে রাজ্য সরকার মানুষের জন্য তেমন কিছু করেনি। কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থাও বেহাল। বিজেপির ইস্তেহার দেখে অনেক মানুষ তাদের দিকে ঝুঁকছেন বলেও দাবি করেন তিনি।
  • অন্যদিকে, অনির্বাণ পুরকাইত নামে এক বাসিন্দা জানান, গত পাঁচ বছরে এলাকায় উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো নয়। বরং জুয়া ও মদের প্রবণতা বেড়েছে, যা সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যানজটের সমস্যাও প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মতে, "মগরাহাটে একটি ওভারব্রিজ অত্যন্ত প্রয়োজন।"

মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রে জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ

সব মিলিয়ে মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র এখন এক জটিল রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া, অন্যদিকে, বিজেপি পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এগোচ্ছে। একই সঙ্গে বাম-আইএসএফ জোটও নিজেদের পুরনো জমি ফিরে পেতে লড়াই করছে।

মগরাহাট পূর্ব এলাকা (ইটিভি ভারত)

কোন শক্তি জয়ী হবে ?

2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রের ফলাফল তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। উন্নয়নের দাবির সঙ্গে পরিবর্তনের আকাঙ্খা, এই দুইয়ের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত কোন শক্তি জয়ী হবে, তা জানা যাবে আগামী 4 মে। মগরাহাট পূর্বের মানুষ কি আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের উপর ভরসা রাখবেন, নাকি পরিবর্তনের পথে হাঁটবেন, নাকি পুরনো বাম শক্তিকে ফিরিয়ে আনবেন ৷ এর উত্তর ভোটবাক্সে বন্দি হবে 29 এপ্রিল ৷

