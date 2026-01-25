মা'কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন ! গ্রেফতার ছেলে
মায়ের সঙ্গে সামান্য বিষয়ে ঝামেলা লেগেই থাকত ৷ এমন একটি ঝামেলার জেরে মা'কে খুন করল ছেলে ৷
Published : January 25, 2026 at 4:33 PM IST
মগরাহাট, 25 জানুয়ারি: অন্যত্র গা-ঢাকা দিয়েও শেষ রক্ষা হল না ! মা'কে খুনের অভিযোগে মগরাহাট পুলিশের হাতে গ্রেফতার ছেলে ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল মগরাহাট থানার গোকর্নি এলাকায় ৷ ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল অভিযুক্ত ৷ শেষমেশ নদিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করল মগরাহাট থানার পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম আকিলা গাজী (60) ৷ তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ দীর্ঘদিন ধরে পরিবারে অশান্তি চলছিল বলে অভিযোগ ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, মা ও ছেলের মধ্যে প্রায়শই খুঁটিনাটি বিষয়ে ঝামেলা লেগে থাকত ৷ তার জেরেই এই ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷ ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সজল মণ্ডল জানিয়েছেন, ধৃতকে নদিয়া থেকে গ্রেফতার করে মগরাহাটে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ তার মধ্যে খুনের অভিযোগও রয়েছে ৷
এ বিষয়ে অভিযুক্তের দাদা শালাউল্লা গাজী তিনি বলেন, "আমি কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকি ৷ এই চারদিন হল আমি বাড়িতে এসেছি ৷ প্রায় সময় মায়ের সঙ্গে ভাইয়ের ঝামেলা হত ৷ মা'কে মাঝেমধ্যে মেরে ফেলার হুমকি দিত ৷ ঘটনার সময় মা নমাজ পড়ছিলেন ৷ তখন পিছন দিক থেকে মা'কে কুপিয়ে দিয়েছে ৷ আমরা চাই ওর যথোপযুক্ত সাজা হোক ৷" শুক্রবার ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ষার্টোধ্ব মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা ৷ এরপরই পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মগরাহাট থানার পুলিশ ৷ প্রৌঢ়ার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয় ৷
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত আকিলা গাজীর তিন ছেলে ৷ তাঁদের মধ্যে ছোট ছেলে আতাউল্লাহ গাজীর বিরুদ্ধে মা'কে খুনের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনার পর সে পালিয়ে যায় ৷ অভিযুক্ত ছেলের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে মগরাহাট থানার পুলিশ ৷ প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে ৷ মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদিয়ার একটি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ খুনের নেপথ্যে প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক অশান্তিকেই মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ প্রতিবেশীরা এই নৃশংস ঘটনায় হতবাক।