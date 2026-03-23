মন্দিরে পুজো, মসজিদে দোয়া ! মগরাহাট পশ্চিমে প্রচারে সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূল প্রার্থীর

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে প্রচারে জোর দিল তৃণমূল কংগ্রেস । প্রচারের সূচনা হল ধর্মীয় আচার মেনে ।

পুজো ও দোয়া দিয়ে ভোট প্রচার শুরু শামিম আহমেদের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 6:30 PM IST

উস্থি, 23 মার্চ: রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শামিম আহমেদ । একইসঙ্গে স্থানীয় মসজিদেও দোয়া করেন তিনি ৷ মূলত প্রচারের শুরুতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতে চেয়েছেন প্রার্থী ৷ তাঁর এই পদক্ষেপ দেখে এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

সোমবার প্রথমে মন্দিরে পুজো সেরে উস্থি অঞ্চলে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তৃণমূল প্রার্থী । এদিন তাঁকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । স্থানীয় বাসিন্দারা সরাসরি তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন । বিশেষ করে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একাংশের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায় । অভিযোগ শোনার পর শামিম আহমেদ এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন যে, তাঁদের সমস্যা সমাধানে তিনি সর্বদা পাশে থাকবেন । প্রচারের সময় এলাকার উন্নয়নকেই প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেন তিনি ।

মগরাহাট পশ্চিমে প্রচারে সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূল প্রার্থীর (ইটিভি ভারত)

গত 10 বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ জানান, এই উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য । রাস্তাঘাট, নিকাশী ব্যবস্থা ও পানীয় জলের মতো মৌলিক সমস্যার সমাধানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও বিধানসভাবাসীকে আশ্বাস দেন তিনি । এদিন প্রার্থীকে কাছে পেয়ে অনেকেই মিষ্টিমুখ করান, জলপান করান, শুভেচ্ছা জানান এবং সমর্থন ব্যক্ত করেন । শামিম আহমেদের ভোট প্রচারকে ঘিরে উস্থি এলাকাজুড়ে এক ধরনের উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয় ।

প্রচার শেষে শামিম আহমেদ বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজকে হাতিয়ার করেই আমরা মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছি । আজ রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মসজিদে দোয়া করেছি । সর্বস্তরের মানুষের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পাচ্ছি ।"

ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আমি একজন সাধারণ তৃণমূল কর্মী । প্রথমবার বিধানসভায় প্রার্থী হয়েছি ৷ আমাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই । মগরাহাট পশ্চিমের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাঁটি ৷ আজকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনলাম ৷ খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি ৷ আগামী পাঁচ বছরে যদি মানুষের আশীর্বাদে বিধায়ক হতে পারি, তাহলে মগরাহাট পশ্চিমের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করব । আগের বিধায়কের অর্ধসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করব ৷"

মসজিদে দোয়া সারলেন তৃণমূল প্রার্থী (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি তিনি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বিরোধীদেরও এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করার বার্তা দেন । সব মিলিয়ে, নির্বাচনের মুখে মগরাহাট পশ্চিমে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে ।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিলেন শামিম আহমেদ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, বাম আমলের অবসানের পর থেকে বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র ৷ 2011 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্র তৃণমূলের দখলে ৷ তিনবারের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা । এই কেন্দ্র থেকে 2021 সালের নির্বাচনে 97006 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন তিনি ৷ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির ধূরজ্যোতি সাহাকে তিনি 46941 ভোটে পরাজিত করেন ।

মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন প্রার্থী (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু তাঁকে এবার মগরাহাট পশ্চিম থেকে প্রার্থী করা হয়নি ৷ 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরসা তরুণ তুর্কি শামিম আহমেদ ৷ এই যুবনেতাকে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী গৌরসুন্দর ঘোষ এবং আইএসএফের আবদুল আজিজ আল হাসান ৷

মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শামিম আহমেদ (নিজস্ব ছবি)
উস্থি এলাকায় ভোট প্রচার করলেন তিনি (নিজস্ব ছবি)

