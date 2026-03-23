মন্দিরে পুজো, মসজিদে দোয়া ! মগরাহাট পশ্চিমে প্রচারে সম্প্রীতির বার্তা তৃণমূল প্রার্থীর
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে প্রচারে জোর দিল তৃণমূল কংগ্রেস । প্রচারের সূচনা হল ধর্মীয় আচার মেনে ।
Published : March 23, 2026 at 6:30 PM IST
উস্থি, 23 মার্চ: রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শামিম আহমেদ । একইসঙ্গে স্থানীয় মসজিদেও দোয়া করেন তিনি ৷ মূলত প্রচারের শুরুতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতে চেয়েছেন প্রার্থী ৷ তাঁর এই পদক্ষেপ দেখে এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
সোমবার প্রথমে মন্দিরে পুজো সেরে উস্থি অঞ্চলে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তৃণমূল প্রার্থী । এদিন তাঁকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । স্থানীয় বাসিন্দারা সরাসরি তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন । বিশেষ করে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একাংশের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায় । অভিযোগ শোনার পর শামিম আহমেদ এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন যে, তাঁদের সমস্যা সমাধানে তিনি সর্বদা পাশে থাকবেন । প্রচারের সময় এলাকার উন্নয়নকেই প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেন তিনি ।
গত 10 বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ জানান, এই উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য । রাস্তাঘাট, নিকাশী ব্যবস্থা ও পানীয় জলের মতো মৌলিক সমস্যার সমাধানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও বিধানসভাবাসীকে আশ্বাস দেন তিনি । এদিন প্রার্থীকে কাছে পেয়ে অনেকেই মিষ্টিমুখ করান, জলপান করান, শুভেচ্ছা জানান এবং সমর্থন ব্যক্ত করেন । শামিম আহমেদের ভোট প্রচারকে ঘিরে উস্থি এলাকাজুড়ে এক ধরনের উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয় ।
প্রচার শেষে শামিম আহমেদ বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজকে হাতিয়ার করেই আমরা মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছি । আজ রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মসজিদে দোয়া করেছি । সর্বস্তরের মানুষের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পাচ্ছি ।"
তিনি আরও বলেন, "আমি একজন সাধারণ তৃণমূল কর্মী । প্রথমবার বিধানসভায় প্রার্থী হয়েছি ৷ আমাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই । মগরাহাট পশ্চিমের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাঁটি ৷ আজকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনলাম ৷ খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি ৷ আগামী পাঁচ বছরে যদি মানুষের আশীর্বাদে বিধায়ক হতে পারি, তাহলে মগরাহাট পশ্চিমের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করব । আগের বিধায়কের অর্ধসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করব ৷"
পাশাপাশি তিনি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বিরোধীদেরও এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করার বার্তা দেন । সব মিলিয়ে, নির্বাচনের মুখে মগরাহাট পশ্চিমে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে ।
উল্লেখ্য, বাম আমলের অবসানের পর থেকে বরাবরই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র ৷ 2011 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্র তৃণমূলের দখলে ৷ তিনবারের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা । এই কেন্দ্র থেকে 2021 সালের নির্বাচনে 97006 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন তিনি ৷ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির ধূরজ্যোতি সাহাকে তিনি 46941 ভোটে পরাজিত করেন ।
কিন্তু তাঁকে এবার মগরাহাট পশ্চিম থেকে প্রার্থী করা হয়নি ৷ 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরসা তরুণ তুর্কি শামিম আহমেদ ৷ এই যুবনেতাকে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী গৌরসুন্দর ঘোষ এবং আইএসএফের আবদুল আজিজ আল হাসান ৷