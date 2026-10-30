রাজ্যে হচ্ছে জাদু বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা ! নন্দন চত্বরে প্রথম বৈঠকে পি সি সরকার জুনিয়র

রাজ্যে হচ্ছে জাদু বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা ! নন্দন চত্বরে প্রথম বৈঠকে পি সি সরকার জুনিয়র
Magic school and museum: পি সি সরকার (জুনিয়র) বলেন, বাঙালির জাদুর ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাচীন । সেই ঐতিহ্যকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন ।
Published : October 30, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: চোখের সামনে শূন্য থেকে ফুল ফুটিয়ে তোলা, মুহূর্তে উধাও হয়ে যাওয়া কিংবা চোখের পলকে বদলে ফেলা দৃশ্যপট ! এতদিন যা দেখে দর্শক বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন, এ বার সেই জাদুর কৌশলই শেখার সুযোগ মিলতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় । বাংলার জাদুশিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্যে তৈরি হতে চলেছে পূর্ণাঙ্গ জাদু বিদ্যালয় । পাশাপাশি, বাঙালির জাদুচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস, বিরল সরঞ্জাম এবং শিল্পীদের অবদান সংরক্ষণে গড়ে উঠবে একটি জাদু সংগ্রহশালাও । রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ।
এই প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করতে বিশেষ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার । দেশের বিশিষ্ট জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) রয়েছেন কমিটির মুখ্য উপদেষ্টার দায়িত্বে । তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জাদুশিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি । বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালার পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই ।
বৈঠকে পি সি সরকার (জুনিয়র)
শুক্রবার নন্দন প্রেক্ষাগৃহে উপদেষ্টা কমিটির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন । ছিলেন পি সি সরকার (জুনিয়র) । তাঁর সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেন স্ত্রী জয়শ্রী সরকার এবং কন্যা জাদুকর মানেকা সরকারও ।
বৈঠকে প্রস্তাবিত জাদু বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণের ধরন, সংগ্রহশালার পরিকাঠামো এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয় । জাদুকে শুধুমাত্র মঞ্চের বিনোদন হিসেবে নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র শিল্প ও বিজ্ঞাননির্ভর চর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে আলোচনায় ।
বৈঠকের পরে পি সি সরকার (জুনিয়র) বলেন, বাঙালির জাদুর ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাচীন । সেই ঐতিহ্যকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তাঁর কথায়, জাদুর পিছনে রয়েছে বিজ্ঞান, অনুশীলন এবং বিশেষ দক্ষতা । রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রজন্ম জাদুকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে । তরুণদের মধ্যে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতেও বিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ।
সংরক্ষিত হবে ইতিহাসও
প্রস্তাবিত জাদু সংগ্রহশালার অন্যতম লক্ষ্য বাংলার জাদুচর্চার ইতিহাসকে সংরক্ষণ করা। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে বাংলার বিশিষ্ট জাদুকরদের জীবন ও কাজের বিবরণ, জাদুর বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস, ব্যবহৃত বিরল সরঞ্জাম, পুরনো পোশাক এবং প্রাচীন পুথি সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে । এর মাধ্যমে জাদুশিল্পের বিবর্তন এবং বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত কৌশল সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন দর্শক ও গবেষকেরা ।
অন্যদিকে, জাদু বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ জাদুকরদের দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ভাবনা রয়েছে । সেই প্রশিক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমও তৈরি করা হতে পারে । জাদুর কৌশল শেখানোর পাশাপাশি মঞ্চে উপস্থাপনা, হাতের দক্ষতা, দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখা এবং জাদুর নেপথ্যে থাকা বিজ্ঞান সম্পর্কেও পাঠ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ।
প্রাথমিক রূপরেখা নিয়ে আলোচনা
তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বাংলার প্রাচীন শিল্পকলাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়াই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য । তাঁর বক্তব্য, রাজ্য বরাবরই শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে । জাদু বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা তৈরি হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যকে আরও সুসংহতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে ।
প্রথম বৈঠকেই প্রকল্পের প্রাথমিক রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে । পরবর্তী পর্যায়ে জমি নির্বাচন, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং বাস্তবায়নের সময়সীমা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে দফতর সূত্রে খবর । উপদেষ্টা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে এই বিষয়গুলি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনার কথা রয়েছে ।
বাংলার জাদুর ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু প্রজন্মের শিল্পী, তাঁদের অভিনব কৌশল এবং মঞ্চের অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত । সময়ের সঙ্গে সেই শিল্পের অনেক উপকরণ ও ইতিহাস হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে । প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা বাস্তবায়িত হলে এক দিকে যেমন নতুন জাদুকর তৈরির পথ খুলবে, অন্যদিকে সংরক্ষিত থাকবে বাংলার জাদুচর্চার অতীত । এখন অপেক্ষা, পরিকল্পনা থেকে বাস্তবে এই উদ্যোগ কবে রূপ পায় ।