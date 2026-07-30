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মধ্যপ্রাচ্য থেকে সোনা আনত মাফিয়া টুলু, জানালেন সরকারি আইনজীবী

অনুব্রত জানান, বীরভূমে কিছু হলেই আমার নাম জড়িয়ে দেওয়া সহজ ৷ আমার নাম না নিলে ভালো নিউজ হয় না ৷ তাই নামটা ঢুকিয়ে দেয় ৷

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আনা হয়েছে সোনা পরিমাপের যন্ত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 8:04 PM IST

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বীরভূম, 30 জুলাই : টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সোনার বাট মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা ৷ এমনটাই জানালেন সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী ৷

29 জুলাই বীরভূমের মহম্মদবাজারে পাথর মাফিয়া টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ । সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় মীনারকে গ্রেফতার করা হলেও ফেরার টুলু ৷ মীনারকে বৃহস্পতিবার সিউড়ি সদর আদালতে তোলা হলে বিচারক 8 দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷

এই মামলার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তীকে নিয়োগ করেছিল রাজ্য সরকার ৷ তিনি জানান, টুলু মণ্ডলের আত্মীয়র বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সোনার বাটগুলি মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে আনা হয়েছে। এদিন, সকাল থেকে টুলুর সিউড়ির বাড়িতে তল্লাশি চালায় বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল। জানা গিয়েছে, বেশকিছু সোনা উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও, টুলুর ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে নজর রাখছে পুলিশ । প্রাথমিক অনুমান, টুলু দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ৷

অনুব্রতর হাত মাথায় ছিল বলেই বীরভূমের পাথর সিন্ডিকেটের বেতাজ বাদশা হয়ে উঠেছিলেন টুলু ৷ এমনটাই এখন চর্চা চলছে ৷ তবে, অনুব্রত ইটিভি ভারতকে বলেন, "বীরভূমে কিছু হলেই আমার নাম জড়িয়ে দেওয়া সহজ ৷ মানহানির মামলা করব ৷ অনেকে আমাকে চেনে, আমিও চিনি ৷ আমার নাম না নিলে ভালো নিউজ হয় না ৷ তাই নামটা ঢুকিয়ে দেয় ৷ পুলিশ টুলুর ডেরায় তল্লাশি করছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী ভালো কাজ করছেন, ধন্যবাদ জানাই।"

গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই টুলুর বীরভূমের দু'টি বাড়িতেই তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই ও ইডি। এমনকি, কলকাতা ও দিল্লিতে টুলুকে একাধিকবার ডেকে জেরা করেছিলেন সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসারেরা ৷

টুলুর বিপুল সম্পত্তির উৎস কী ? বীরভূম জেলায় মহম্মদবাজার, দেউচা-পাচামি, নলহাটি প্রভৃতি এলাকায় এখনও কমপক্ষে 250টি বেআইনি পাথর খাদান-ক্রাশার আছে ৷ এখান থেকে পাথর বোঝাই করে বেরনোর সময় ডিসিআর কাটতে হত ৷ অর্থাৎ, 'ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট'। বীরভূমের পাচামি, রাজগ্রাম, বাউটিয়া, ঝনঝনিয়াপুল ও শালবাদরায়, এই 5টি জায়গায় ডিসিআর গেট আছে ৷ এই গেট দিয়ে পাথর, বালিবোঝাই গাড়ি গেলে সরকারকে টোল দিতে হয় ৷

সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর 25 পাতার ডিসিআর স্লিপ দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, এই রকম আরও 10-12টি স্লিপ ছাপানো হয় ৷ এবার এই 5টি গেট দিয়ে পাথর ও বালিবোঝাই ট্রাক, লরি, ডাম্পার গেলে তাদের ডিসিআর স্লিপ দিয়ে টোল আদায় করা হত ৷ কিন্তু, চালকদের কাছ থেকে গাড়ি পিছু 7 হাজার টাকা আদায় করলেও ডিসিআর স্লিপ দেওয়া হত 4 হাজার টাকার ৷ সঙ্গে ছিল নকল ডিসিআর থেকে কামাই ৷

প্রতিদিন বীরভূমের এই 5টি টোল আদায় গেট থেকে প্রায় সাড়ে 3 কোটি টাকা আদায় হচ্ছিল ৷ কখনও কখনও এই টাকা আদায়ের পরিমাণ 5 কোটি পর্যন্ত যেত । কিন্তু, সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত মাত্র 80 থেকে 90 লক্ষ টাকা। কখনও বেড়ে হত 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷ বাকি টাকা টুলুর হাত ধরে তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে পুলিশ, প্রশাসনের একাংশের কাছে চলে যেত ৷ যাতে নকল ডিসিআর কেলেঙ্কারি বাইরে না-আসে ৷ তাছাড়া, এই 5টি ডিসিআর গেটের ছবি তোলার কোনও উপায় ছিল না ৷ কারণ টুলুর 'পোষা গুন্ডা'দের কড়া নিরাপত্তায় চলত বেআইনি ডিসিআর গেটগুলি ৷

অনুমান, মাসে কমপক্ষে 70 থেকে 90 কোটি টাকা ঢুকত টুলুর পকেটে ৷ এভাবে 2015 থেকে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত চলেছে কারবার ৷ শুধু পাথর থেকে আয় নয়, ময়ূরাক্ষী নদীতে একাধিক বালির ঘাট চালাতেন টুলু। যার অধিকাংশ বেআইনি ৷

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