উত্তরকন্যার বৈঠকে 'হিমালয়ান হিল সিটি' গড়ার ঘোষণা অগ্নিমিত্রার, ফিরহাদ-কাণ্ডে বিঁধলেন তৃণমূলকে

উত্তরকন্যার বৈঠকে 'হিমালয়ান হিল সিটি' গড়ার ঘোষণা অগ্নিমিত্রার, ফিরহাদ-কাণ্ডে বিঁধলেন তৃণমূলকে
'হিমালয়ান হিল সিটি' থেকে মাদ্রাসা নজরদারি, নারী পাচার রোধে টাস্ক ফোর্স, 1 সেপ্টেম্বর থেকে প্লাস্টিক ও আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ-সহ একাধিক ঘোষণা ৷
Published : June 7, 2026 at 5:01 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 জুন: সবকিছু ঠিক থাকলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যে বর্ষা ঢুকে পড়বে ৷ এদিকে বর্ষার মুখে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে বিভিন্ন পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলরদের ইস্তফার হিড়িক পড়ে গিয়েছে ৷ সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিমও ৷ রবিবার এ ব্যাপারে উত্তরকন্যার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ফিরহাদ এবং তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
অগ্নিমিত্রা বলেন, "15 বছর কাজ না-করে বর্ষার মুখে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ । নতুন সরকারকে বিপাকে ফেলতেই তৃণমূল পরিকল্পিত ভাবে এই ষড়যন্ত্র করছে ।"
নিয়ম অনুযায়ী, ইস্তফা দেওয়ার 72 ঘণ্টার মধ্যে নতুন বোর্ড গঠন না-হলে সংশ্লিষ্ট পুরবোর্ড ভেঙে সেখানকার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রশাসনকে ৷ কলকাতা পুর নিগমের ক্ষেত্রেও কি তাই হবে ? অগ্নিমিত্রার দাবি, আইন মেনেই যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷ তিনি বলেন, বিভিন্ন পুরসভার তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরির চেষ্টা করছেন । তবে যেখানে প্রয়োজন সেখানে প্রশাসক বসিয়ে পরিষেবা সচল রাখা হবে ৷
এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে সামনে রেখে একের পর এক বড় ঘোষণা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী । পাহাড়-সমতল মিলিয়ে 'হিমালয়ান হিল সিটি' গড়ার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নারী পাচার রোধে বিশেষ টাস্ক ফোর্স, মাদকবিরোধী অভিযান, বেআইনি নির্মাণের তদন্ত-সহ একাধিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ বৈঠকে অগ্নিমিত্রা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, সাংসদ রাজু বিস্তা, জয়ন্ত রায়-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক বিধায়ক, জেলাশাসক এবং পুলিশ আধিকারিকরা ।
বৈঠকের পর অগ্নিমিত্রা ঘোষণা করেন, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও মিরিক - এই পাঁচ শহরকে একত্রে নিয়ে গড়ে তোলা হবে 'হিমালয়ান হিল সিটি' । পর্যটন, পানীয় জল, নাগরিক পরিষেবা ও পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে বিশেষ জোর দেওয়া হবে । প্রতিটি বাড়িতে কিউআর কোড বসানো, সরকারি জমিতে আবাসন ও আধুনিক শৌচাগার নির্মাণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ, কিশোরী গর্ভধারণ এবং নারী ও শিশু পাচার রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা ঘোষণা করে সরকার । এছাড়াও প্রশাসন, পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে নিয়ে গঠন করা হবে বিশেষ টাস্ক ফোর্স । সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্তও হয়েছে ।
শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে 1 সেপ্টেম্বর থেকে উন্মুক্ত স্থানে আবর্জনা ফেলা ও প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হবে । নিয়ম ভাঙলে গুনতে হবে মোটা জরিমানা । পাশাপাশি যত্রতত্র থুতু ফেলা ও অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধেও কড়া আইন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
মন্ত্রী জানান, 1 জুলাই থেকে পার্কিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অটোমেটেড করা হবে । নির্মল বন্ধুদের উপস্থিতিও বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক হবে । গাঁজা, ব্রাউন সুগার-সহ মাদকচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকে কঠোর অভিযানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও নেওয়া হবে ।
বৈঠকে বেআইনি নির্মাণ ও সরকারি জমি দখলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয় । পাশাপাশি বেআইনি মাদ্রাসাগুলির উপর নজরদারি ও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বৈধ মাদ্রাসাগুলির ক্ষেত্রেও শিক্ষার মান ও পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণে জোর দেওয়া হবে ।
মন্ত্রী এও জানান, উত্তরবঙ্গের মন্দিরগুলির (যেখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়) তালিকা 20 জুনের মধ্যে তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই সব এলাকায় ধূপকাঠি শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের । উল্লেখযোগ্যভাবে, এদিন শিলিগুড়ি শহরে থাকলেও উত্তরকন্যার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না রাজ্যের মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । তাঁর এই অনুপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।