ভোটের পরেই মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ! উদ্বেগ-উত্তেজনায় প্রহর গুনছে প্রায় 10 লক্ষ পড়ুয়া

ভোটের পরেই মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ! উদ্বেগ-উত্তেজনায় প্রহর গুনছে প্রায় 10 লক্ষ পড়ুয়া
Published : April 17, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: রাজ্যজুড়ে এখন ভোটের উত্তাপ ৷ তবে ভোট পর্ব মেটার পরই রাজ্যে প্রকাশিত হবে মাধ্যমিকের ফল । পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়ে দিয়েছে, আগামী 8 মে, শুক্রবার প্রকাশিত হবে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল । ইতিমধ্যেই এই মর্মে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।
পর্ষদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা, ফল সংক্রান্ত আপডেট জানতে শুধুমাত্র সরকারি ঘোষণা ও নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটেই নজর রাখতে হবে । ভুয়ো খবর বা গুজবের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক করা হয়েছে ।
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে জানানো হয়েছে, ফল প্রকাশের দিনই স্কুলগুলিতে মার্কশিট ও প্রয়োজনীয় নথি বিলি করা হবে । ফলে অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও দ্রুত ফল হাতে পেয়ে যাবেন পড়ুয়ারা, এমনটাই নিশ্চিত করতে চাইছে পর্ষদ ।
এ বার মাধ্যমিকে অংশ নিয়েছিল মোট 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন পরীক্ষার্থী । তার মধ্যে ছাত্র 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন, ছাত্রী 5 লক্ষ 44 হাজার 606 জন এবং একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী ছিলেন । গত বছরের তুলনায় সংখ্যাটা কিছুটা বেড়েছে, যা শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে । পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল রাজ্যজুড়ে 2 হাজার 682টি কেন্দ্রে । এর মধ্যে 945টি মূল কেন্দ্র এবং 1 হাজার 737টি উপ-কেন্দ্র । 2 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে 12 ফেব্রুয়ারি শেষ হয় পরীক্ষা ।
তবে কেবল পরীক্ষা নয়, একাধিক বিতর্কও দাগ কেটেছে এবারের মাধ্যমিককে । মোবাইল ফোন নিয়ে কেন্দ্রে ঢোকার অভিযোগে 51 জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে । আরও উদ্বেগের বিষয়, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে অনৈতিক উপায়ে পরীক্ষায় পাশ করার চেষ্টা করেছিল । যদিও নজরদারির জালে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায় সেই চেষ্টাও ।
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে । আছাপুর হাইস্কুলে এক গ্রুপ-ডি কর্মীর মোবাইল ফোন বেজে ওঠাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । অভিযোগ, বাধা দিতে গেলে অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কয়েকজন শিক্ষক । পরিস্থিতি এতটাই ঘোরাল হয় যে, তা হাতাহাতিতে গড়ায় । আহত অফিসার ইনচার্জকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় । ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাত জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ।
সব মিলিয়ে কড়া নজরদারি, বিতর্ক এবং প্রযুক্তির অপব্যবহারের আশঙ্কার মাঝেই শেষ হয়েছে এবারের মাধ্যমিক । এখন শুধু 8 মে'র অপেক্ষা, ফলাফলের দিনই নির্ধারণ করবে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার পরবর্তী পথচলার দিশা।