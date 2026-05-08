স্যরেদের নোট ও বই খুঁটিয়ে পড়লেই মিলবে সাফল্য, বার্তা মাধ্যমিকে ষষ্ঠ অর্জয়িতার

প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিক 2026-এর ফলাফল, রাজ্যের মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে বর্ধমানের অর্জয়িতা চক্রবর্তী, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 692 ৷ কীভাবে সাফল্য এল তার ?

মাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকারী অর্জয়িতা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 8, 2026 at 7:49 PM IST

বর্ধমান, 8 মে: মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে পূর্ব-বর্ধমানের মুখ উজ্জ্বল করল বর্ধমান শহরের মেধাবী ছাত্রী অর্জয়িতা চক্রবর্তী ৷ বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাইস্কুলের এই ছাত্রী 692 নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে ৷ অর্জয়িতা বাংলায় 100, ইংরেজিতে 96, অংকে 100, ভৌত বিজ্ঞানে 98, জীবন বিজ্ঞানে 100, ইতিহাসে 99 ও ভূগোলে 99 নম্বর পেয়েছে ৷

ফল প্রকাশের পর থেকেই খুশির হাওয়া পরিবার, স্কুল এবং শহরজুড়ে ৷ তবে শুধু ফলাফল নয়, নিজের অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের জন্য বার্তাও এখন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে অনেকের কাছে ৷ বর্ধমান শহরের ইন্দ্রকানন এলাকার বাসিন্দা অর্জয়িতা ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়তে চায় ৷ ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি তার আলাদা মনোযোগ ছিল। অর্জয়িতার বাবা হিমাংশু চক্রবর্তী বেগমপুর হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক এবং মা মিঠু মুখোপাধ্যায় বড়শুলের এক স্কুলের শিক্ষিকা। শিক্ষার পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা অর্জয়িতা, তার সাফল্যের পিছনে বাবা-মা এবং গৃহ শিক্ষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি বলে মনে করে ৷

অর্জয়িতা জানায়, ভালো ফল করবে বলে আশা ছিল, কিন্তু রাজ্যে ষষ্ঠ হবে তা কখনও ভাবেনি ৷ টেস্ট পরীক্ষায় 690 নম্বর পাওয়ার পর থেকেই তার লক্ষ্য ছিল সেই নম্বর যেন কোনওভাবেই না কমে ৷ টেস্ট পরীক্ষার আগে প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা পড়াশোনা করত সে ৷ শুধু পাঠ্যবই পড়ে থেমে থাকেনি, শিক্ষকদের দেওয়া নোটের পাশাপাশি নিজেও আলাদা করে নোট তৈরি করত ৷ তার মতে, কোনও বিষয় ভালোভাবে মনে রাখতে হলে প্রচুর লেখার অভ্যাস খুব জরুরি ৷

কীভাবে সাফল্য এল অর্জয়িতার ? (ইটিভি ভারত)

টেস্টের পরে পড়াশোনার সময় আরও বাড়িয়ে দেয় অর্জয়িতা। প্রতিদিন 13 থেকে 14 ঘণ্টা পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে সে। পাশাপাশি নিয়মিত মক টেস্ট এবং টেস্ট পেপার সমাধান করত। অর্জয়িতার কথায়, “যত বেশি লেখা প্র্যাকটিস করা যাবে, তত পরীক্ষার ভয় কমবে। শুধু মুখস্থ করলেই হবে না, লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে। টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। নিয়ম করে পড়লে সাফল্য আসতে বাধ্য।”

আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে তার বার্তা, “সোশাল মিডিয়া বা মোবাইলে সময় নষ্ট না-করে নিজের একটা রুটিন তৈরি করতে হবে। পড়ার পাশাপাশি বারবার লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। নিয়মিত মক টেস্ট দিলে পরীক্ষার হলে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায় ।”

শুধু পড়াশোনা নয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সমান দক্ষ অর্জয়িতা। ভারতনাট্যম ও রবীন্দ্রনৃত্য শেখার পাশাপাশি গান এবং আবৃত্তিতেও তার আগ্রহ রয়েছে তার । এমনকি অঙ্ক প্র্যাকটিস করার সময়ও গান শুনতে ভালোবাসে সে। ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ নাটকে অভিনয় করে বর্ধমান জেলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কারও পেয়েছে অর্জয়িতা। গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তেও ভীষণ ভালোবাসে সে। বিশেষ করে ব্যোমকেশ বক্সীর গল্প এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস তার অত্যন্ত প্রিয় ৷

মেয়ে ছোট থেকেই অত্যন্ত দায়িত্বশীল বলে জানান মা। তাঁর কথায়, “ওকে কোনওদিন পড়তে বসতে বলতে হয়নি। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান, আবৃত্তি সবকিছুতেই সমান আগ্রহ। এত ভালো ফল করবে ভাবিনি। মেয়ের সাফল্যে আমরা খুব খুশি।”

উল্লেখ্য, শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র 84 দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এ বছর মাধ্যমিকে পাশের হার 86.83 শতাংশ। প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে মোট 131 জন পরীক্ষার্থী। সেই তালিকায় নিজের নাম তুলে পূর্ব বর্ধমানের গর্ব হয়ে উঠেছে অর্জয়িতা চক্রবর্তী।

