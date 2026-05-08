বুকটা ধড়ফড় করছে, এমনটা ভাবিনি; মাধ্যমিকে প্রথম অভিরূপ কী হতে চায় ?

বুকটা ধড়ফড় করছে, এমনটা ভাবিনি; মাধ্যমিকে প্রথম অভিরূপ কী হতে চায় ?
মাধ্যমিকে এবার প্রথম স্থান দখল করেছে উত্তর দিনাজপুরের সারদা বিদ্যামন্দিরের অভিরূপ ভদ্র ৷ কীভাবে এল সাফল্য, শুনুন তার মুখ থেকেই ৷
Published : May 8, 2026 at 11:35 AM IST
রায়গঞ্জ, 8 মে: প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিকের ফলাফল ৷ পরীক্ষা শেষ হওয়ার 84 দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ হল মাধ্যমিকের । আজ সকাল সাড়ে 9টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলপ্রকাশ করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE)। প্রথম হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার অভিরূপ ভদ্র ৷
রায়গঞ্জ পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডের বীরনগর এলাকার অভিরূপ ভদ্রের প্রাপ্ত নম্বর 698 ৷ অভিরূপ সারদা বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ৷ এই সাফল্য আশা করেনি অভিরূপ ৷ সে বলছে, "প্রথম হব এটা ভাবতে পারনি ৷ বুকটা ধড়ফড় করছে ৷"
অভিরূপের কথায়, "আমার আশা ছিল, প্রথম দশে থাকব ৷ কিন্তু প্রথম হব সেটা আশার বাইরে ছিল ৷ সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে । নাম শুনতেই চমকে উঠি ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ আমি আর আমার মা মোবাইলে লাইভ দেখছিলাম । সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে । বড় হয়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই ৷ সারাদিন পড়াশোনা করতাম ৷ যখন ভালো লাগত না তখন একটু সিনেমা দেখতাম । স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়তাম, যা আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে । আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন ন'জন । এখনই লেখাপড়ায় অনেক সময় দিতে হয়েছে ।" তবে এর পরের দু'বছর আরও ব্যস্ততার বলে জানিয়েছে অভিরূপ ।
পরিবার বলতে অভিরূপের ভরসা মা-ই । বাবাহারা ছেলেটির ভাই-বোনও নেই ৷ একাই ছেলেকে মানুষ করেছেন ইন্দ্রাণী । মায়ের সংগ্রামের জন্য এই সাফল্য, বলে জানিয়েছে অভিরূপ ৷ খেলাধুলো সে খুব একটা পছন্দ করে না ৷ অভিরূপের কথায়, "স্কুলে খেলাধুলো দেখে এড়িয়ে যাই ৷ তবে ক্রিকেট ভালো লাগে ৷ মাঝে মাঝে তা টিভিতে দেখি ৷ মহেন্দ্র সিং ধোনি খুব পছন্দের ৷
উল্লেখ্য, এবছর মাধ্যমিকে পাশের হার সামান্য বেড়েছে । এবারও ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ৷ প্রথম দশে রয়েছে 131 জন ৷ এই 131 জন 19টি জেলা থেকে 83টি স্কুলের পড়ুয়া ৷ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন পরীক্ষার্থী । আগের বারের মতো এ বছরও ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় বেশি ছিল । পাশ করেছে 9 লক্ষ 59 হাজার 753 জন ৷ তবে পাশের হারে প্রথম কালিম্পং জেলা ৷ দ্বিতীয় পূর্ব মেদিনীপুর, তৃতীয় স্থানে কলকাতা ৷ প্রথম 131 জন অর্থাৎ মেধা তালিকায় কলকাতার কোনও পড়ুয়া নাম তুলতে পারেনি ৷