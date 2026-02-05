হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেতু, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ! বিপাকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেতু, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ! বিপাকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা
সেতু বিপর্যয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন পাঁচটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ । শাসক-বিরোধীর তরজায় সরগরম সন্দেশখালি ।
Published : February 5, 2026 at 2:32 PM IST
সন্দেশখালি, 5 ফেব্রুয়ারি: রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল কংক্রিটের সেতুটি । বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ । শেষে বাম আমলে তৈরি ভগ্নদশা সেতু সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ল হুড়মুড়িয়ে । জলের তোড়ে ভেঙে যাওয়া সেতুর মাঝ বরাবর অংশ পড়েছে বিদ্যাধরী খালে । ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির ।
তবে, সেতু-বিপর্যয়ের জেরে কোনও অঘটন না-ঘটলেও দুই পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন অন্তত পাঁচটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ । বিশেষ করে বিপাকে পড়েছেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা । কীভাবে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছবে ? কীভাবেই বা পারাপার করবেন দুই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা ? তা ভেবেই পাচ্ছেন না গ্রামবাসীরা । যদিও, অস্থায়ী সেতু তৈরি করে এই পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকে 30 বছর আগে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকে বিদ্যাধরী খালের উপর গড়ে ওঠে কংক্রিটের এই সেতু । প্রায় একশো ফুট লম্বা এই সেতুটি যোগাযোগ স্থাপন করেছে বয়ারমারী 1 ও 2 নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে । কানমারি, বয়ারমারী, শঙ্করদহ-সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা কংক্রিটের এই সেতুটি । শুধু বাসিন্দাদের কথা বললে ভুল হবে । তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এই এলাকায় আদিবাসীদের একটি স্কুলও রয়েছে । স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করতে হলে সেতু পারাপার করতেই হবে পড়ুয়াদের ।
অভিযোগ, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল দীর্ঘদিন ধরে । সেতুর বিভিন্ন অংশে কংক্রিটের কঙ্কালসার চেহারাও বেরিয়ে এসেছিল । তার পরেও জরাজীর্ণ সেই সেতু দিয়েই এতদিন গ্রামবাসীরা যাতায়াত করছিলেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে । তারই মধ্যে বুধবার বিকেলে সেই ভগ্নদশা সেতুটি জলের তোড়ে ভেঙে পড়ে বিদ্যাধরী খালে । সেই সময় সেতুর উপর কোনও গাড়ি কিংবা মানুষ যাতায়াত না-করায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে ।
এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা এই সেতুটি সংস্কারের জন্য দাবি করে আসছিলেন বাসিন্দারা । কিন্তু তার পরেও প্রশাসনের হুঁশ ফেরেনি বলে অভিযোগ । ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণ হলে সেতুটি ভেঙে পড়ত না বলে জানিয়েছেন মধুসূদন বারুই নামে এক গ্রামবাসী । তিনি বলেন, "পুরনো এই সেতুটি সংস্কার করার জন্য আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি । এমনকি, জেলাশাসকের নজরেও আনা হয়েছিল বিষয়টি । প্রশাসনের কর্তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন । কিন্তু, তার মধ্যেই ঘটল এই বিপর্যয় । তাও আবার এমন সময় যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে । দ্রুত সেতু মেরামত করা না-হলে পরীক্ষার্থীদের সমস্যা পোহাতে হবে । বিডিও'র সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের । উনি বলেছেন যত দ্রুত সম্ভব সেতু মেরামত করা হবে । পরীক্ষার্থীদের সমস্যা মেটাতে আমরা পাশে রয়েছি ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো স্বীকার করে নিয়েছেন সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে থাকার কথা । তবে, তিনি এও বলেছেন, "সেতুটি মেরামতের জন্য ডিপিআর হয়েছিল । অর্থ মন্ত্রকের অনুমোদন পেয়ে শীঘ্রই সেতুটি মেরামত হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু তার আগেই সুইস গেটের জলের চাপে ভেঙে পড়ল । আমি আশ্বস্ত করছি বৃহস্পতিবারের মধ্যেই অস্থায়ী সেতু তৈরি করে বিকল্প যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না ! এ নিয়ে আমার সঙ্গে বিডিও, এসডিও'র কথা হয়েছে । আশা করছি, দু-তিন মাসের মধ্যেই নতুন সেতু তৈরি হয়ে যাবে ।"
যদিও এ নিয়ে বিধায়ককে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সিপিএম ও বিজেপি, উভয় রাজনৈতিক দলই । সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সরদার বলেন, "এই সেতুটি তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির কাছেই অবস্থিত । এতদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রইল, আর তিনি দেখতে পেলেন না । উন্নয়নের পাঁচালির বড় বড় ফিরিস্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শাসকদল । অথচ, গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও পৌঁছয়নি । এর আগেও সন্দেশখালিতে ব্রিজ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছিল । তখনও বিধায়ক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । কিন্তু, সেই প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি । আমরা চাই, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে দ্রুত সেতু মেরামত করা হোক । তা না-হলে সমস্যা বাড়বে ।"
স্থানীয় বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র বলেন, "কাটমানি খেলে তো ব্রিজ ভেঙে পড়বেই ! শুধু ব্রিজ ভাঙাই নয় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে মানুষের জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । তিনি কী করতে পারেন, আর কী করতে পারেন না । তা ভালো করেই বুঝে গিয়েছেন বাংলার মানুষ । তার পরেও বলব, পরীক্ষার্থীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে এর দ্রুত সমাধান করা উচিত প্রশাসনের ।"