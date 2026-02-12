ETV Bharat / state

এবার লুকিয়ে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়লেন শিক্ষক

মালদহের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে৷ অভিযুক্ত শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে৷

Madhyamik Examinations 2026
এবার লুকিয়ে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়লেন শিক্ষক
Published : February 12, 2026 at 9:43 PM IST

কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: মোবাইলে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে বাইরে পাঠাতে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের ধরা পড়ার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এবার অভিযোগের কেন্দ্রে এক শিক্ষক। এইবার সেই কাজ করলেন খোদ একজন শিক্ষক। বুধবার মাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন মালদহের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আসে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অভিযুক্ত শিক্ষককে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর কথায়, অ্যাডিশনাল ভেন্যু সুপারভাইজার (বোর্ডের নমিনি) টহল দেওয়ার সময় দেখতে পান, ওই শিক্ষক শৌচালয়ে ঢুকে জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়

উল্লেখযোগ্য বিষয়, অভিযুক্ত জীবন বিজ্ঞানেরই শিক্ষক। তাঁর কাছে কীভাবে প্রশ্নপত্র পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই থানায় জিডি করা হয়েছে এবং বিভাগীয় তদন্ত শুরু হবে। দোষ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পর্ষদ।

শুধু এই ঘটনাই নয়, মালদহ ও পূর্ব বর্ধমান মিলিয়ে মোট আট জন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষাকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মালদহের ওই স্কুলেই ইতিহাস পরীক্ষার দিন আর এক শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের উত্তর বলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মথুরাপুর স্কুলের আট দিনের সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইল রেজিস্ট্রার খাতা তলব করেছে পর্ষদ। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের আজাপুরে এসআই-কে মারধরের ঘটনায় ছয়জন শিক্ষক, এক শিক্ষাকর্মী ও এক প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি হবে।

এদিকে পরীক্ষা শেষে কিছু পরীক্ষার্থীর বই ও খাতা ছিঁড়ে উল্লাস প্রকাশের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পর্ষদ সভাপতি। তাঁর কথায়, বই ও খাতা পড়ুয়াদের বন্ধু হওয়া উচিত। কেন এমন প্রবণতা বাড়ছে, তা নিয়ে স্কুল ও অভিভাবকদের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষা শেষের 90 দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে। 14, 16 ও 28 তারিখের মধ্যে খাতা প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের কাছে পৌঁছে যাবে। এ বছর 1486টি ভেনুতে পরীক্ষা হয়েছে, প্রধান পরীক্ষকের সংখ্যা 1376 এবং প্রায় 52 হাজার পরীক্ষক খাতা মূল্যায়ন করবেন।

সম্পাদকের পছন্দ

