রেষারেষির বলি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, পরপর বাস ভাঙচুরে উত্তপ্ত মধ্যমগ্রাম
মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যশোর রোডে । দুই বাসের রেষারেষির মাঝে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ।
Published : October 22, 2025 at 8:06 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 22 অক্টোবর: দীপাবলির উৎসবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মধ্যমগ্রামের যশোর রোডে । দুটি বাসের রেষারেষির মাঝে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী । বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল অন্তরা বোস নামে ওই কিশোরীর । দুর্ঘটনায় স্কুটিতে থাকা তাঁর এক বন্ধুও গুরুতর জখম হয়েছে ।
ঘটনার পরেই উত্তেজিত জনতা পরপর বাসে ভাঙচুর চালান । যার জেরে বুধবার পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ঘাতক বাসটিকে ইতিমধ্যে আটক করেছে পুলিশ । তবে, তার চালক ও খালাসি পলাতক । তাঁদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি । বাস ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ মৃতের পরিবারের কয়েক জনকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে ।
কীভাবে ঘটল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ?
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে মধ্যমগ্রামের বাড়ি থেকে স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছিলেন বছর 17-র অন্তরা । সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু জানদীপ দে নামে বছর 18-র এক যুবক । স্কুটিতে তাঁরা দু'জনে যশোর রোড ধরে বারাসতের দিকে আসছিলেন । স্কুটি চালাচ্ছিলেন জানদীপ । পিছনে বসেছিলেন অন্তরা । যশোর রোড ধরে যাওয়ার সময় মধ্যমগ্রামের মেঘদূত বাস স্টপেজের কাছে হঠাৎই পিছন থেকে একটি বেসরকারি বাস ধাক্কা মারে স্কুটিতে ।
রাস্তায় পড়ে যান অন্তরা ও তাঁর বন্ধু । সেই সময় পিছনে থাকা আরেকটি বেসরকারি বাস ওই কিশোরীর শরীরের উপর দিয়ে চলে যায় । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর । স্কুটি থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন মৃত কিশোরীর বন্ধু জানদীপও । আপাতত তাঁর চিকিৎসা চলছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, "এল-238-এর দুটি বেসরকারি বাসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরেই রেষারেষি চলছিল । একটি বাস আরেকটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়েই ঘটে এই দুর্ঘটনা ।"
তবে বাসিন্দারা বলছেন, "যশোর রোডে রেষারেষির ঘটনা নতুন কিছু নয় । মাঝেমধ্যেই রেষারেষির জেরে ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে এখানে ।যার মাশুল দিতে হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ।"
এদিকে, ঘটনার পরেই তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকার পরিস্থিতি । মৃতের পরিবার ও স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে ভাঙচুর চালাতে থাকে একের পর এক এল-238 বাসে । খবর পেয়ে বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর অজিঙ্কা আনন্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । পুলিশকে ঘিরে চলে ক্ষোভ-বিক্ষোভও । পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশবাহিনীকে । এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর শেষে ঘাতক বাসের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতারের আশ্বাস দেওয়া হলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ।
এই বিষয়ে নিহতের বাবা অলোক বোস বলেন, "এল-238 বাসের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্যই আমার মেয়েকে আজ মরতে হল । মেয়ে স্কুটি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল । কার সঙ্গে ছিল তা বলতে পারব না । আমাদের একটাই কথা, ঘাতক বাসের চালক ও খালাসিকে সামনে আনতে হবে । কেন এভাবে দুর্ঘটনা ঘটাল তা জানতে চাইব তাদের কাছে । কেন বারবার যশোর রোডে এই ভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে তা দেখা উচিত পুলিশ প্রশাসনের ।"
অন্যদিকে, দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর অজিঙ্কা আনন্ত বলেন, "কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা জানা যাবে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই । সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের কাজ চলছে । ইতিমধ্যে ঘাতক বাসটিকে আটক করা হয়েছে । চালক ও খালাসিকেও চিহ্নিত করা গিয়েছে । আশা করি, দ্রুত তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে । যারা আইন হাতে তুলে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে ।"