জনগণনার কাজে ব্যস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা, পিছোতে পারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক
Madhyamik and Higher Secondary Exam Postpone: জনগণনার কাজে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যুক্ত করা হয়েছে । এর প্রভাব পড়বে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার উপর ।
Published : November 3, 2026 at 2:20 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: জনগণনার কাজে শিক্ষকদের যুক্ত থাকার সম্ভাবনার জেরেই 2027 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ধারিত সূচিতে পরিবর্তন হতে পারে । দুই পরীক্ষাই পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট পর্ষদ ও সংসদ ।
ইতিমধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি পরিবর্তনের প্রস্তাব স্কুলশিক্ষা দফতরের কাছে পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । অন্য দিকে, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও নতুন করে পরীক্ষার রুটিন তৈরির কাজ শুরু করেছে ।
পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী, 2027 সালের 15 ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু ওই সময়েই শুরু হওয়ার কথা জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ । আগামী 25 জানুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পর্যায়ের কাজ চলার কথা । সংশোধনী-সহ জনগণনার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সম্ভাব্য সময় 5 মার্চ । এই কাজে রাজ্যের বহু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যুক্ত থাকতে হবে । ফলে একদিকে জনগণনার দায়িত্ব, অন্য দিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন ও পরিচালনা— দুই কাজ একসঙ্গে সামলানো কঠিন হতে পারে বলে মনে করছে পর্ষদ ।
এই পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পর্ষদের প্রস্তাবিত খসড়া সূচি অনুযায়ী, 2027 সালের 2 মার্চ থেকে 16 মার্চ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে । প্রথম ভাষার পরীক্ষা দিয়ে সূচনা হতে পারে এবারের মাধ্যমিকের । তবে এই সূচি এখনও চূড়ান্ত নয় । পর্ষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্কুলশিক্ষা দফতরের অনুমোদন মিললেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । অনুমোদন পেলে পুরনো সূচি বাতিল করে নতুন নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে ।
একই কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সূচিতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অসিতকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা 16 মার্চের পর শুরু করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে । সেই অনুযায়ী নতুন পরীক্ষার রুটিন তৈরির কাজও শুরু হয়েছে । অর্থাৎ, মাধ্যমিকের প্রস্তাবিত সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার দিনক্ষণ নির্ধারণের কথা ভাবছে সংসদ ।
তবে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে শিক্ষকমহলে ভিন্ন মত রয়েছে । একাংশের বক্তব্য, জনগণনার কাজে যদি বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যুক্ত করা হয়, তাহলে পরীক্ষার সময় পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে । পরীক্ষা পরিচালনা, পরিদর্শন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হতে পারে । সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়াই বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, শিক্ষকদের একাংশের প্রশ্ন, জনগণনার কাজে যুক্ত থাকবেন না এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব সামলানো যেত কি না, তা বিবেচনা করা উচিত । তাঁদের মতে, বিকল্প ব্যবস্থা করে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । শুধু জনগণনার কাজের কারণে দুই গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ।
শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, "এটা প্রস্তাব হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আমাদের বক্তব্য, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার রুটিন অপরিবর্তিত রেখে সেনসাসের কাজের দিন পরিবর্তন করা হোক। ছাত্র-ছাত্রীদের একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে । তা কোনওভাবেই কাম্য নয় । অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদে সভাপতি লালু দাস বলেন, এটা প্রস্তাব চূড়ান্ত কিছু নয় আমরা বিষয়টা শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছি ।"
এদিকে পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে ফলপ্রকাশের সময়সূচি নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে পর্ষদ ও সংসদকে । কারণ, মে মাস থেকেই একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হওয়ার কথা । ফলে মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলপ্রকাশ এবং পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । যদিও সঠিক সময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশের বিষয়ে পর্ষদ আগে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ।
সব মিলিয়ে, জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের কারণে 2027 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক— দুই পরীক্ষারই নির্ধারিত সূচি বদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । তবে মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে পর্ষদের প্রস্তাব এবং উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সংসদের ভাবনাচিন্তা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পৌঁছয়নি । দুই পরীক্ষার নতুন সূচি কবে প্রকাশিত হবে, এখন সেদিকেই নজর পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ।