উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রতিকূলতা পেরিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের পথে মাধ্যমিক পড়ুয়ারা

উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রতিকূলতা পেরিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের পথে মাধ্যমিক পড়ুয়ারা
নামখানায় নদীপথই ভরসা ৷ পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য ভোরেই রওনা দিয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ৷ আবার জলপাইগুড়িতে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের আশঙ্কায় পরীক্ষার্থীদের পৌঁচ্ছে দিচ্ছে বন দফতর ।
নামখানা ও জলপাইগুড়ি, 2 ফেব্রুয়ারি: স্কুল জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী । উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণবঙ্গের নামখানা পর্যন্ত রাজ্যের ছবিটা এক ৷ নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর পথে মাধ্যমিক পড়ুয়ারা ৷
আজ থেকে শুরু হয়েছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ চলবে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । প্রতিদিন সকাল 10.45 মিনিটে প্রশ্নপত্র হাতে পাবে পরীক্ষার্থীরা ৷ তাই সকাল সকাল হলমুখী পড়ুয়ারা ৷ পরীক্ষা চলবে দুপুর 2টো পর্যন্ত । ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়েছেন ৷
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা মমতার- মুখ্যমন্ত্রী মমতা এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লিখেছেন, "সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য আন্তরিক শুভকামনা রইল । সকলের ভালো ও আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ হোক ।"
ভোরের আলো ফুটতেই পরীক্ষাকেন্দ্রে রওনা পড়ুয়াদের- দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ দ্বীপাঞ্চল থেকে পরীক্ষা শুরুর আগেই জলপথে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাড়ি দিয়েছে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী । শীতের মরশুমে ঘন কুয়াশার সম্ভাব্য বাধা এড়াতে মৌসুনী দ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, সাগর-সহ বিভিন্ন দ্বীপ এলাকা থেকে ভোরের আলো ফুটতেই নৌকা ও লঞ্চে চেপে রওনা দেয় ছাত্রছাত্রীরা । জানা গিয়েছে, মৌসুনী দ্বীপের বালিয়াড়া কিশোর হাইস্কুলের 68 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র পড়েছে নারায়ণীতলা ধনেশ্বর শিক্ষা সদনে । দ্বীপাঞ্চলে বসবাসের কারণে প্রতিদিন নদী পেরিয়ে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছনোই তাদের একমাত্র ভরসা । কিন্তু শীতকালে কুয়াশা ঘন হলে নদীপথে চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । ফলে সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনো নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় ।
দেরির ঝুঁকি নিতে চায় না মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা- এই পরিস্থিতি মাথায় রেখেই রবিবার সকল পরীক্ষার্থী একসঙ্গে চিনাই নদী পার হয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছে যায় । নিরাপদ নদী পারাপারের জন্য বকখালি বন দফতরের উদ্যোগে বিশেষ লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয় । নির্ধারিত সময়ে সেই লঞ্চে করেই নদী পার হয় পরীক্ষার্থীরা ।
তাদের কথায়, "আমরা দ্বীপ এলাকায় থাকি । শীতকালে হঠাৎ কুয়াশা পড়লে নৌকা চলাচল ধীর বা বন্ধ হয়ে যায় । তাই দেরির ঝুঁকি না-নিয়ে আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে এসেছি ।" অভিভাবকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন । তাঁদের মতে, "পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা যাতে ভবিষ্যৎ প্রভাবিত না-করে, সেই দিকেই সবার আগে নজর দেওয়া দরকার ।"
পরীক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফেরি পরিষেবা- মৌসুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ জাইক জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ । তাই পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে কেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য বন দফতরের পক্ষ থেকে লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি সোমবার সকাল থেকে পরীক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফেরি পরিষেবার ব্যবস্থাও করেছে পঞ্চায়েত । এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষা উপলক্ষে প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে । ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে 117 নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।
জলপাইগুড়িতে বন্যপ্রাণীর আক্রমণ এড়াতে কড়া নজরদারি- জলপাইগুড়ি জেলার জঙ্গল সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিল বন দফতর । বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বন বিভাগ । বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প, জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বনকর্মীরা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য যেমন টহলদারি চালাচ্ছেন পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ।
বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ বন দফতরের- মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ও বক্সা টাইগার রিজার্ভ, জলপাইগুড়ি বনবিভাগ, গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের জঙ্গল ও চা-বাগান সংলগ্ন বনাঞ্চলের পাশে থাকা চা-বাগান, গ্রামগুলি থেকে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বন দফতর । এই এলাকায় বেশকিছু হাতি করিডোর থাকায় সেখানে নজরদারি চালানো হচ্ছে । হাতিরা যাতে কোনওভাবেই জঙ্গল সংলগ্ন পরীক্ষা কেন্দ্র বা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের রাস্তায় বেরিয়ে আসতে না-পারে সেই কারণেই বন কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে ।
মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা- এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন । এর মধ্যে ছাত্র 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন এবং ছাত্রী 5 লক্ষ 44 হাজার 606 জন । গত বছরের তুলনায় প্রায় 2 লক্ষ বেশি পরীক্ষার্থী এবারের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ।
