মত্ত-কাদা মাখা অবস্থায় স্কুলে ঢুকছেন প্রধান শিক্ষক ! প্রতিবাদে সরব অভিভাবকরা

মত্ত-কাদা মাখা অবস্থায় স্কুলে ঢুকছেন প্রধান শিক্ষক ! প্রতিবাদে সরব অভিভাবকরা
স্কুলের ভিতরেও মদ্যপানের অভিযোগ ৷ দেরি করে স্কুলে এসে, তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়ার অভিযোদ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷
Published : February 27, 2026 at 9:20 PM IST
বোলপুর, 27 ফেব্রুয়ারি: মত্ত অবস্থায় স্কুলে আসেন প্রধান শিক্ষক ! প্রতিদিনই নাকি ঘটছে এক ঘটনা ৷ এমন অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার প্রধান শিক্ষক স্কুলে ঢুকতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা ৷ ঘটনা বীরভূম বোলপুরের বাহিরী-পাঁচশোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যখড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৷ অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু সরকার এতটাই মদ্যপান করেছিলেন, যে ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছিলেন না তিনি ৷ আর অভিভাবকরা ঘিরে ধরে প্রশ্ন করলে, ঠিকমতো তার জবাবও দিতে পারেননি ৷
রাজ্যে গত একাদশে প্রাথমিক শিক্ষার মান অনেকটাই তলানিতে ঠেকেছে, এমন অভিযোগ ভুরিভুরি ৷ এমনকি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এমন ঘটনাও নজরে এসেছে ৷ অনেক স্কুলে আবার পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, তো কোথাও পড়ুয়ার অভাব ৷ আর অনেক স্কুলে বেহাল পরিকাঠামোর অভিযোগ ৷
এসবের মধ্যেই এবার দেখা গেল অন্য দৃশ্য ৷ 1973 সালে স্থাপিত বোলপুরের মধ্যখড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু সরকারের বিরুদ্ধে স্কুলে মদ্যপান করে ঢোকার অভিযোগ ৷ এমনকি স্কুলে শৌচালয়ে গিয়েও তিনি মদ্যপান করেন বলে অভিযোগ ৷ আর তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্কুলের শৌচালয়ে ৷ সেখানে মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের ৷
এই স্কুলে খাতায়-কলমে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় 100 জন ৷ আর স্কুলে রয়েছে মোটে দু’জন শিক্ষক ৷ যার মধ্যে একজন ছুটিতে রয়েছেন ৷ তাই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব এখন প্রধান শিক্ষকের উপর ৷ অভিভাবকদের অভিযোগ, সেই শিক্ষকই এখন স্কুলে আসছেন মদ্যপান করে ৷ এমনকি তিনি সময় মতো স্কুলে আসেন না ৷ আর এলেও, সময়ের অনেক আগে স্কুল থেকে বেরিয়ে যান ৷ সেই সঙ্গে জুড়েছে মদ্যপান ৷
অভিযোগ, এ দিনও অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় বেলা সাড়ে 12টায় স্কুলে পৌঁছান প্রধান শিক্ষক ৷ সেই সময় তাঁর জামাকাপড় নোংরা হয়েছিল ৷ অভিভাবকদের অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় থাকায় রাস্তাতেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ আর ওই অবস্থায় স্কুলে আসার পর, প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা ৷ ঠিকমতো কথা বলতেও পারছিলেন না তিনি ৷ অন্যদিকে, প্রধান শিক্ষক স্কুলে না-আসায় সকাল থেকে তাঁর জন্য গেটের বাইরে অপেক্ষা করতে হয় পড়ুয়াদের ৷
ক্ষুব্ধ অভিভাবক শিশু হাওলাদার ও গ্রামবাসী তুহিন হালদার বলেন, "প্রায়দিন মদ খেয়ে স্কুলে আসেন ৷ কখনও স্কুলে এসে কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটি দিয়ে দেন ৷ বলে আবার কাল আসতে ৷ আমরা প্রশ্ন করলে বলে মিটিং আছে, বই কিনব ৷ সময় মতো কোনও দিন আসেন না ৷ মদ খেয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, না-পারছেন কথা বলতে ৷ এই শিক্ষক স্কুলে থাকলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কী হবে ৷ আমরা চাই ওঁকে বদলি করা হোক ৷" বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক বলেন, "আমি দ্রুত বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি ৷ পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷"