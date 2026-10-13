বিদেশের মাটিতে পরপর সোনাজয় বঙ্গতনয়ার, কেন পাওয়ার লিফটিং-কে বাছল 'আনফিট' মধুরা

বিদেশের মাটিতে পরপর সোনাজয় বঙ্গতনয়ার, কেন পাওয়ার লিফটিং-কে বাছল 'আনফিট' মধুরা
ETV BHARAT INTRVIEW: ছোটবেলায় সর্দি-জ্বর, ঘনঘন শরীর খারাপ হত ৷ 'আনফিট' মধুরা জিমে ভর্তি হয় ৷ আজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ৷ বিশেষ প্রতিবেদন অভিজিৎ বোসের ৷
Published : October 13, 2026 at 7:42 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:47 PM IST
জলপাইগুড়ি, 13 অক্টোবর: ম্যাটে নামতেই যেন অগ্নিকন্যা হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ির বছর সতেরোর মধুরা ৷ একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, একাধিক পদক ৷ যদিও এমন রেকর্ড এই প্রথম নয় বঙ্গতনয়া মধুরার ৷ 'উত্তরকন্যা' এভাবেই বিশ্বমঞ্চে বেশ ক'য়েকটি টুর্নামেন্টে একসঙ্গে পদক পেয়েছে আগেও ৷
ডেড লিফ্ট, বেঞ্চ প্রেস ও স্কোয়াটে সেরার সেরা তকমা পেয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ৷ কিন্তু মধুরার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাওয়ার লিফটার হওয়ার লড়াইটা একটু অন্যরকম ৷ কীভাবে তার যাত্রা শুরু ?
ছোটবেলায় সর্দি, জ্বর লেগেই থাকত। সুস্থ সবল থাকার জন্য বাবার হাতে ধরে জিমে যেত সে। সেই মেয়েটি যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে কে জানত। চলতি বছর অগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের সান সিটিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র ক্লাসিক ও ইকুইপড পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সোনার পদক জিতেছে জলপাইগুড়ির মধুরা। আগামীতে কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমসেই সোনা জয় করতে চায় সে ৷
আগামীর লক্ষ্য ও কেন সে পাওয়ার লিফটিং-কেই বেছে নিল সে ?
মধুরা বলছে "শুরু থেকেই আন্ডার ওয়েট ছিলাম। ঘনঘন শরীর খারাপ হত ৷ সেই থেকে বাবা আমায় জিমে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন ৷ 9 বছর বয়স থেকে পাওয়ার লিফটিং-য়ে হাতেখড়ি ৷ ছোট থেকেই রাজদীপ আর বাসুদেব স্যর আমাকে কোচিং দিচ্ছেন। তাঁরাই আমার পথ প্রদর্শক ৷ মা, বাবার পুরো সাপোর্ট পাই। আমি যেটা করতে চাইছি, সেটাই করতে দেওয়া হয় ৷ এমনকী খেলাধুলোর জন্য আমাকে বোর্ড পরীক্ষাও দিতে না করেছিল মা, বাবা।"
কীভাবে চলে অনুশীলন ? কে তার আইডল ?
মধুরা বলছে, "সকালেই প্র্যাকটিস করি। আমার আইডল বিরাট কোহলি। কারণ তিনি সারাবছর যেভাবে ডায়েট কন্ট্রোল করেন সেটা আমার খুব ভালো লাগে। তাঁকে ফলো করার চেষ্টা করি। অন্যদিকে, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডকে-ও ভালো লাগে। নতুন প্রজন্মকে এটাই বলব, চেষ্টা থাকলে সব হবে। মেয়েরা পাওয়ার লিফটিং-কে কম বেছে নেয় ৷ অনেককে আগে বলতে শুনেছি, পাওয়ার লিফটিং করলে হাইট (উচ্চতা) কমে যায়। মেয়েদের দেখতে ভালো লাগে না। তবে এখন আর কেউ কিছু বলে না।"
সামনে পুজো তাই খাওয়া-দাওয়ার প্রতি নিয়ন্ত্রণ হবে ? মধুরার উত্তর, "পুজোতেও ডায়েটে থাকার চেষ্টা করব। কিন্তু পুজোয় বাইরে খাওয়া-দাওয়া তো হবেই। তবে ডায়েট মেনেই খাওয়া-দাওয়ার চেষ্টা করব।"
মধুরার বাবা সুজাত করের কথায়, "ছোটবেলা থেকে নানারকম অসুখ-বিসুখে ভুগত। যাতে ও সুস্থ, সবল থাকে তাই সাঁতারে ভর্তি করি ৷ জিমে ভর্তি হওয়াটাই ওর টার্নিং পয়েন্ট। বাসুদেব দাস ও রাজদীপ দাস আমার মেয়ের মধ্যে যে গুণ আছে তা দেখতে পান। আগামীতে মধুরা দেশের হয়ে এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমসে সোনা নিয়ে আসুক এইটাই চাই ৷ পাশাপাশি, অলিম্পিক্সে পাওয়ার লিফটিং ইভেন্ট যুক্ত হলে ভালো লাগবে ৷"
মধুরার মা শাশ্বতী কর বন্দ্য়োপাধ্যায় বলেন, "আমি তো ভীষণ খুশি। বাইরে খেলতে গিয়ে এত ভালো রেজাল্ট করেছে ৷ তবে ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে ভাবতে পারিনি ৷ প্রচণ্ড মনের জোর আমার মেয়ের। ওর যখন জন্ম হয় তখন ওজন খুব কম ছিল। সেখান থেকে জিমে ভর্তি হওয়া ৷ মেয়ের সাফল্যের পিছনের কারিগর ওর বাবা-ই ৷ বাবার হাত ধরেই মেয়ের খেলাধুলোর জগতে প্রবেশ ৷ মাধ্যমিকে 85 শতাংশ নম্বর পেয়েছে। আগামী বছর দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা দেবে ৷"
মধুরার সাফল্যের ঝুলি
- 2024 সালে রাজস্থানে আয়োজিত জাতীয় স্তরের পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় মধুরা
- 3টি ন্যাশনাল রেকর্ড করে বেস্ট লিফটার অব ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড পায়
- 2025 সালে মহারাষ্ট্রে আয়োজিত ন্যাশনাল পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপেও সেরার সেরা তকমা পায় বছর সতেরোর এই অ্যাথলিট
- শুধু সেরার সেরা নয়, ফের 3টি ন্যাশনাল রেকর্ড করে বেস্ট লিফটার অব ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড জিতে নেয়
- চলতি বছরের প্রথম দিকে ফরিদাবাদে আয়োজিত ন্যাশনাল বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপেও সেরা 'উত্তরকন্যা'
- 2026-এর মে মাসে এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে চিনে খেলতে যায় বঙ্গতনয়া
- সেখানে একটি সোনা ডেড লিফ্ট (Dead lift), একটি রুপো বেঞ্চ প্রেসে (Bench Press) ও একটি ব্রোঞ্জ স্কোয়াট (Squat) পদক পায় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী
- জুন মাসে হায়দরাবাদে আয়োজিত ইকুইপড পাওয়ার লিফটিং ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপেও (Equipped Powerlifting) সাফল্য আসে মধুরার ৷ ফের একবার চ্যাম্পিয়ন হয় সে ৷
- এই টুর্নামেন্টেও রেকর্ড গড়ে বেস্ট লিফটার অব ইন্ডিয়া-র তকমা ছিনিয়ে নেয় মধুরা
- দু'মাস আগে অর্থাৎ অগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার সান সিটিতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র ক্লাসিক ও ইকুইপড পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জেতে জলপাইগুড়ির মধুরা