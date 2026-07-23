পুর-নিয়োগ দুর্নীতি: এবার ইডির দফতরে মদনের বড় ছেলে স্বরূপ

পুর-নিয়োগ দুর্নীতি: এবার ইডির দফতরে মদনের বড় ছেলে স্বরূপ
মদন মিত্রের বড় ছেলে স্বরূপ এদিন সিজিও-তে তাঁর ব্যাংকের তথ্য ও আইটিআর জমা দিয়েছেন । মদনের স্ত্রীকেও তলব করেছে ইডি ৷
Published : July 23, 2026 at 3:06 PM IST
বিধাননগর, 23 জুলাই: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র তদন্তের জাল ক্রমেই চওড়া হচ্ছে । বুধবার কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্র ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার পর, আজ বৃহস্পতিবার সশরীরে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন বিধায়কের বড় ছেলে স্বরূপ মিত্র । পুরনিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে আর্থিক লেনদেনের উৎসের সন্ধানেই এদিন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
ইডি সূত্রে খবর, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন এবং বেশকিছু সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়ার পর মদন মিত্রের পরিবারের সদস্যদের ওপর নজরদারি বাড়িয়েছেন তদন্তকারীরা । সেই ধারাবাহিকতায় বুধবারই সিজিও কমপ্লেক্সে এসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মদনের ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্র । তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পরদিনই আজ, বৃহস্পতিবার তলব করা হয়েছিল মদনের বড় ছেলে স্বরূপ মিত্রকে । এদিন নির্দিষ্ট সময়েই তিনি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির আধিকারিকদের সামনে পৌঁছান ।
হাজিরা দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খুব বেশি কিছু বলতে চাননি স্বরূপ মিত্র । তিনি শুধু বলেন, "আমাকে ব্যাংকের তথ্য আনতে বলেছিল, আমি এনেছি । আইটিআর-ও আনতে বলেছিল, সেটাও নিয়ে এসেছি ।" কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন বলে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি ইডি আধিকারিকদের কাছে তাঁর যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসেব এবং বিগত কয়েক বছরের ট্যাক্স ফাইল জমা দেন ।
পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের গোটা পরিবারই এখন কেন্দ্রীয় সংস্থার স্ক্যানারে । ইডি কেবল দুই ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্রকেও তলব করা হয়েছে । ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের থেকে উদ্ধার হওয়া নানা নথিপত্র এবং ব্যাংক ডিটেলস খতিয়ে দেখার সময় মদন মিত্রের পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম ও তাঁদের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য সামনে এসেছে । সেই সমস্ত আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে নিশ্চিত হতেই পুরো পরিবারকে ধাপে ধাপে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা নিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা ।
দুই ছেলে ও স্ত্রীর পাশাপাশি খোদ কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকেও ইডির কড়া সমন পাঠানো হয়েছে । আগামী 29 জুলাই তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেদিন তিনি নিজে ইডির মুখোমুখি হবেন কি না, কিংবা ইডি আধিকারিকদের কোন কোন প্রশ্নের জবাব তাঁকে দিতে হবে - তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।
আপাতত আজ মদন মিত্রের বড় ছেলে স্বরূপ মিত্রের জমা দেওয়া ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও আয়কর রিটার্নের যাবতীয় নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখছেন ইডির অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও তদন্তকারী আধিকারিকেরা । ইডি সূত্রে ইঙ্গিত, নথিপত্র পর্যালোচনার পর প্রয়োজন মনে করলে মদন মিত্রের দুই ছেলে কিংবা স্ত্রীকে আবারও মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হতে পারে ।