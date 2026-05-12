অসুস্থ মদন মিত্র, ভর্তি বেসরকারি হাসপাতালে
এখন কেমন আছেন কামারহাটির জয়ী তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র? জানালেন চিকিৎসকরা ৷
Published : May 12, 2026 at 1:18 PM IST
কলকাতা, 12 মে: অসুস্থ কামারহাটির জয়ী তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র । হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে । সোমবার রাতে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মূত্রনালির সংক্রমণ বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (ইউটিআই)-এর সমস্যাতেই তিনি আক্রান্ত ।
কেমন অবস্থা মদন মিত্রের ?
হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল । তবে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই রাখা হয়েছে তাঁকে । শারীরিক অবস্থা এমন থাকলে বুধবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে । বর্তমানে মদন মিত্রের বয়স 71 বছর । এই বয়সে তিনি ইউটিআই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ৷
ইউটিআই রোগ কী ?
চিকিৎসকদের মতে, ইউটিআই হল মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণজনিত একটি সমস্যা । কিডনি, মূত্রাশয় বা মূত্রনালিতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে এই রোগ দেখা দেয় । এর ফলে প্রস্রাবের সময় জ্বালা-পোড়া, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, তলপেটে ব্যথা বা অস্বস্তির মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে ।
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসদের বক্তব্য, মহিলাদের মধ্যে এই সংক্রমণের প্রবণতা বেশি হলে পুরুষদের ক্ষেত্রেও ইউটিআই হওয়ার আশঙ্কা থাকে । দ্রুত চিকিৎসা শুরু না-হলে সংক্রমণ গুরুতর আকার নিতে পারে বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ।
মদন মিত্রের খুঁটিনাটি
উল্লেখ্য, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন মদন মিত্রের ৷ 2011 সাল থেকে কামারহাটির বিধায়ক তিনি ৷ দায়িত্ব সামলেছেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ এবং পরিবহণ মন্ত্রীর ৷ এই বছর বিধানসভা নির্বাচনেও কামারহাটি থেকেই তৃণমূলের টিকিটে ভোটে লড়েন তিনি ৷ জয়ীও হয়েছেন মদন মিত্র । কিন্তু বিধায়ক হিসাবে এখনও শপথ গ্রহণ করেননি । যদিও তাঁর ব্যক্তিগত জয় এলেও এবারে রাজ্যের মসনদে আর নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । বিজেপির কাছে বিপুল ভোটে পরাস্ত হয়েছে তারা ।
বিজেপি ইতিমধ্যে রাজ্যে সরকার গড়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর রাজ্যে এই পালাবদলের মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মদন মিত্র ৷ তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান নেতার শরীর খারাপের খবরে উদ্বিগ্ন তাঁর অনুগামী মহল । তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বেশ ভালোভাবেই প্রচারে দেখা গিয়েছিল মদন মিত্রকে । ঝালমুড়ি হাতেও প্রচার করেছিলেন তিনি । এর পাশাপাশি আবার কখনও প্রতীকী গ্যাসের সিলিন্ডার হাতে নিয়েও প্রচার করতে দেখা গিয়েছে 'কালারফুল' মদন মিত্রকে ।