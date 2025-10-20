ETV Bharat / state

রাজবেশে মা তারার অঙ্গে কালীর আরাধনা, ভোগে পাঁঠার মাংস-শোল মাছ-কারণ

কালীপুজোয় ভক্তদের ঢল নেমেছে তারাপীঠের মন্দিরে ৷ এদিন রয়েছে বিশেষ পুজো ও ভোগের আয়োজন ৷

রাজবেশে মা তারার অঙ্গে কালীর আরাধনা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
তারাপীঠ, 20 অক্টোবর: আজ দীপান্বিতা কালীপুজো ৷ দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, কামাখ্যা, নৈহাটির পাশাপাশি বীরভূমের তারাপীঠে মা তারার মন্দিরেও সকাল থেকেই চলছে বিশেষ পুজোর আয়োজন । ভোর চারটে নাগাদ মা তারাকে স্নান করিয়ে ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা । আজ মা তারাকে রাজরাজেশ্বরী বেশে সাজিয়ে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে । এই দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন প্রতি বছর পুণ্যার্থীদের ভিড় জমে বীরভূমের তারাপীঠে মা তারার মন্দিরে । এই বছরও হয়েছে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ।

অমাবস্যা তিথি শুরু হয়েছে সোমবার অর্থাৎ 20 অক্টোবর দুপুর 2টো 57 মিনিট থেকে এবং শেষ হচ্ছে মঙ্গলবার অর্থাৎ 21 অক্টোবর বিকেল 4টে 26 মিনিটে । এই দিন বেলা বারোটা নাগাদ মা তারাকে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয় । যে ভোগের মধ্যে ছিল ভাত, ফ্রায়েড রাইস, পোলাও-সহ ডাল, পাঁচ রকম ভাজা ৷ এর পাশাপাশি পাঁচ রকমের তরকারি, মাছ, মাছের মাথা ভাজাও ছিল। বিশেষ ভোগ হিসেবে থাকে বলির পাঁঠার মাংস, কারণ, শোল মাছ পোড়া ।

কালীপুজোয় বিশেষ পুজোর আয়োজন তারাপীঠে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজ ভোগ নিবেদন করার পর ভক্তদের জন্য আবার খুলে দেওয়া হবে তারাপীঠ মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা । সারা দুপুর-বিকেল মা তারার বিশেষ পুজো হবে । অন্যদিকে 2টো 57 মিনিটে অমাবস্যা তিথি শুরু হলে তারা অঙ্গে কালীপুজো শুরু হবে মা তারার । এরপরই সন্ধে নাগাদ মা তারাকে পুনরায় রাজরাজেশ্বরী রূপে সাজিয়ে সন্ধ্যা আরতি করা হবে । সন্ধ্যাবেলায় আবার বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হবে, যার মধ্যে থাকবে লুচি, সুজি, পাঁচ রকম মিষ্টি, পাঁচ রকম ভাজা, গুড়ের মুরকি ।"

ভক্তদের ঢল নেমেছে তারাপীঠের মন্দিরে (নিজস্ব চিত্র)

ভক্তদের বিশ্বাস, এই অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ দীপান্বিতা কালীপুজোর রাত্রিতে মহাযজ্ঞ করলে ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় । আর সেই কারণেই তারাপীঠ মন্দিরে নিশি রাত্রে মহা হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে । মন্দিরের পাশাপাশি তারাপীঠ মহাশ্মশানেও সাধু সন্ন্যাসীরা নিজেদের মনস্কামনা নিয়ে হোম যজ্ঞ করবেন । আলোর সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা মন্দির চত্বর ।

মা তারাকে রাজরাজেশ্বরী বেশে সাজিয়ে বিশেষ পুজোর আয়োজন (নিজস্ব চিত্র)

