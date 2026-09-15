কৌশিকী অমাবস্যার পরই তারাপীঠের গর্ভগৃহ ছেড়ে কোথায় গেলেন মা তারা !

কৌশিকী অমাবস্যার পরই তারাপীঠের গর্ভগৃহ ছেড়ে কোথায় গেলেন মা তারা !
Tarapith Maa Tara Idol Shifted: কৌশিকী অমাবস্যার পর তারাপীঠে মায় তারার বিগ্রহ গর্ভগৃহ থেকে সরানো হল ৷ ভক্তদের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত, জানাল কমিটি ৷
Published : September 15, 2026 at 4:30 PM IST
তারাপীঠ, 15 সেপ্টেম্বর: কৌশিকী অমাবস্যাকে ঘিরে মহোৎসব শেষ হতেই এবার তারাপীঠ মন্দিরে শুরু হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংস্কারের কাজ ৷ সংস্কারের জন্য সাময়িকভাবে গর্ভগৃহ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মা তারার বিগ্রহ ৷ সোমবার রাতে নিয়ম মেনে দেবীর বিগ্রহ পাশের শিবমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সংস্কারের কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত প্রায় এক মাস সেখানেই অধিষ্ঠান করবেন মা তারা ৷
কৌশিকী অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে ভক্ত-পুণ্যার্থীদের ভিড়ে জমজমাট ছিল তারাপীঠ ৷ এই মহা উৎসব শেষ হতেই এখন অনেকটা ফাঁকা হয়েছে মন্দির চত্বর ৷ আর এই অবসরে শুরু হচ্ছে মন্দির সংস্কারের কাজ ৷ মন্দিরের নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পরই কৌশিকী অমাবস্যা শেষ হলে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷
তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কৌশিকী অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল ৷ মন্দিরের ভিতরের পাশাপাশি বাইরের অংশেও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে ৷ সম্পূর্ণ কাজ বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের পরামর্শ এবং তাঁদের দেওয়া প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা মেনেই করা হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "অনেক ভক্তের অভিযোগ ছিল, মাকে নাটমন্দির থেকে দেখতে অসুবিধা হয় ৷ আমরা কমিটিতে এসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ভক্তরা যেন মাকে নাটমন্দির থেকে দর্শন করতে পারে ৷ এই কথা মাথায় রেখে পুরো মন্দির সংস্কারে হাত দিয়েছি ৷ এই তারাপীঠ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ রায়ের বর্তমান বংশধর এই মন্দির সংস্কারের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করছেন ৷ মন্দির কমিটি এই বিষয়ে এনওসি দিয়েছে ৷"
এই অবস্থায় সংস্কারের জন্য ভক্তদের পুজো বা দর্শন বন্ধ হচ্ছে না ৷ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাশের শিবমন্দির থেকে নিয়ম মেনে পুজো, আরতি ও ভোগ নিবেদন করা হবে ৷ সেখান থেকেই ভক্তদের দর্শনের ব্যবস্থাও থাকবে ৷
শুধু মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন নয়, ভক্তদের দর্শনের সুবিধার বিষয়টিও সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ৷ বিশেষত বয়স্ক ভক্তদের কথা মাথায় রেখে নেওয়া হচ্ছে একাধিক পদক্ষেপ ৷ অনেক প্রবীণ ভক্ত গর্ভগৃহে প্রবেশ করে পুজো দিতে পারেন না ৷ তাঁরা নাটমন্দির থেকেই মা তারার দর্শন করেন ৷ কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় সেখান থেকে দেবীকে দর্শন করতে গিয়ে অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয় ৷ সেই সমস্যা কমাতে মন্দিরের সামনের দরজা প্রায় এক ফুট উঁচু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
পাশাপাশি নাটমন্দির থেকে দেবীর দর্শন আরও স্পষ্ট করার জন্য মা তারার মূল বেদি প্রায় আট ইঞ্চি উঁচু করা হবে ৷ আগামী দিনে ভক্তদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি ৷ প্রায় এক মাস ধরে চলবে এই সংস্কারের কাজ ৷ পরিকল্পনা অনুযায়ী মহালয়ার আগে অথবা মহালয়ার দিন মা তারার বিগ্রহকে ফের মূল গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করা হবে ৷