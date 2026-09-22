যাত্রীদের জন্য দারুণ সুখবর ! ব্যারাকপুর স্টেশনে থামবে মা তারা এক্সপ্রেস
Maa Tara Express new Stoppage: ব্যারাকপুর থেকেই মা তারা এক্সপ্রেসে বেশি বেশি টিকিট কাটার আবেদন জানালেন বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ।
Published : September 22, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা/ব্যারাকপুর 22 সেপ্টেম্বর: উত্তর 24 পরগনা ও কলকাতার যাত্রীদের জন্য দারুণ সুখবর । এবার থেকে ব্যারাকপুর স্টেশনেও থামবে মা তারা এক্সপ্রেস । ব্যারাকপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের নিত্য রেলযাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ।
মঙ্গলবার রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী 23 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বুধবার থেকে শিয়ালদা বিভাগের অধীনস্থ অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন ব্যারাকপুরে পরীক্ষামূলকভাবে 13187/13188 শিয়ালদা–রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস স্টপেজ দেবে । রেলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, 23 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন সময়সূচি মেনেই পরিষেবা দেওয়া হবে ।
13187 শিয়ালদা–রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস: প্রতিদিন সকাল 7টা 41 মিনিটে ব্যারাকপুর স্টেশনে পৌঁছবে এবং এক মিনিট দাঁড়ানোর পর 7টা 42 মিনিটে রামপুরহাটের উদ্দেশে রওনা দেবে ।
13188 রামপুরহাট–শিয়ালদা মা তারা এক্সপ্রেস: প্রতিদিন বিকেলে ও সন্ধ্যাবেলায় 5টা 53 মিনিটে ব্যারাকপুর স্টেশনে ঢুকবে এবং আবার 5টা 54 মিনিটে শিয়ালদার উদ্দেশে রওনা দেবে ।
প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র তারাপীঠের অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বার হল রামপুরহাট জংশন । এতদিন ব্যারাকপুর, সোদপুর, টিটাগড় কিংবা উত্তর 24 পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পুণ্যার্থী ও নিত্যযাত্রীদের মা তারা বা তারাপিঠ দর্শনে রামপুরহাট যেতে হলে ভরসা ছিল শিয়ালদা বা নৈহাটি ৷ তাদের মা তারা এক্সপ্রেস ধরতে হলে শিয়ালদা বা নৈহাটিতে যেতে হত । ব্যারাকপুর স্টেশনে মা তারা এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজ চালু হওয়ায় এখন আর সেই ঝক্কি পোহাতে হবে না । যাত্রীরা খুব সহজেই ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে সরাসরি ট্রেনে চড়ে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছতে পারবেন তারাপিঠ মন্দিরে ।
পূর্ব রেলের আধিকারিকদের মতে, ব্যারাকপুর উত্তর 24 পরগনার অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র । প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন । পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে দেওয়া এই নতুন স্টপেজ কেবল তীর্থযাত্রীদের জন্যই নয় পাশাপাশি রামপুরহাটগামী অন্যান্য সাধারণ ও দূরপাল্লার নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতকে অনেকটাই সহজ, সাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক করে তুলবে ।
ব্যারাকপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি স্থানীয় বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ৷ তাঁর কথায়, "আমি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বারে বারেই রেলমন্ত্রক ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম যাতে ব্যারাকপুর স্টেশনে বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেনকে দাঁড় করানোর ছাড়পত্র দেওয়া হয় । কারণ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বহু যাত্রী আছেন যাঁদের এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে গেলে হয় নৈহাটি যেতে হয় নয়তো শিয়ালদা । তাই সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেই আমি এই আবেদন করেছিলাম এবং তাতে রেলমন্ত্রক সাড়া দিয়েছে । আমি রেলমন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ ৷"
তিনি বলেন, "ব্যারাকপুরবাসীর তরফ থেকে আমি প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি । দীর্ঘদিনের লড়াই সফল হল ৷ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন চলাকালীন রেলের এই সিদ্ধান্তটি নরেন্দ্র মোদির তরফ থেকে ব্যারাকপুরবাসীকে একটা উপহার । বুধবার থেকে পরীক্ষামূলকভাবে মা তারা এক্সপ্রেসকে ব্যারাকপুর স্টেশনে থামানো হবে । ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে বেশি বেশি করে টিকিট কাটুন ৷ এখান থেকে যদি রেলের টিকিট বেশি বিক্রি হয় তাহলে ব্যারাকপুরকে লাভজনক দেখানো হবে । সেই সঙ্গেই রেলের তরফ থেকে অন্যান্য আরও অনেক এক্সপ্রেস ট্রেনকে ব্যারাকপুরেই দাঁড় করানো হবে ৷"